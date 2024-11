Ten nowy model łączy niemiecką inżynierię, amerykański styl i niezwykle bogate wyposażenie standardowe. Czego nie wiesz o nowym, w pełni elektrycznym Fordzie Explorerze?

W Explorerze zastosowano szereg inteligentnych rozwiązań, które umożliwiają elastyczne dostosowanie udogodnień do indywidualnych potrzeb. Doskonale wkomponowany wielkoformatowy 15-calowy ekran Ford Sync Move jest ruchomy, a jego położenie można płynnie regulować w zależności od kąta padania światła, sytuacji i własnych preferencji. Ergonomiczny ekran ukrywa pod sobą schowek, który pełni rolę prywatnej szafki na klucze, portfel i inne wartościowe przedmioty. Dla dodatkowego bezpieczeństwa w najniższej pozycji ekran blokuje się przy opuszczaniu pojazdu, sprawiając, że przechowywane przedmioty są w pełni bezpieczne.



Pomiędzy fotelami z przodu ulokowano obszerną 17-litrową konsolę, która mieści bez problemu nawet 15-calowy laptop w futerale i dwie lub trzy pełnowymiarowe butelki z wodą mineralną. Konsola ma modułową konstrukcję. Dzięki wyjmowanym wkładkom można dostosować ją do własnych potrzeb. Explorer wyposażony jest w bezprzewodową ładowarkę do smartfonów i obsługuje bezprzewodowo Apple Car Paly i Android Auto.

Mocne układy napędowe i zasięg, który daje wolność

Explorer może być skonfigurowany w wersji z napędem na tylne koła lub wszystkie koła. W pierwszym wariancie ma baterię o pojemności 77 kWh, a układ napędowy generuje moc 286 KM i maksymalny moment obrotowy 545 Nm. Dwusilnikowy Explorer AWD ma moc 340 KM i do 100 km/h przyspiesza zaledwie w 5,3 sekundy, Co więcej, może holować przyczepę o masie do 1200 kg. Obie wersje wykorzystują akumulator niklowo-manganowo-kobaltowy (NMC). Charakterystykę prowadzenia można dopasować do scenariusza i stylu jazdy poprzez wybór jednego z dostępnych trybów jazdy. Praca inżynierów nad właściwościami aerodynamicznymi pojazdu zaowocowała znakomitymi wynikami w zakresie zasięgu. Zależnie od wybranej wersji wynosi on odpowiednio – 602 i 566 km. Dzięki temu zwrotny SUV, który świetnie radzi sobie w mieście, jest idealny również na długie trasy. Co więcej, własny system nawigacji prezentuje w wygodnej formie sugestie przystanków w punktach ładowania. Ładowanie od 10 do 80% trwa jedyne 10 minut! Wkrótce do gamy dołączy trzecia wersja elektrycznego Explorera z silnikiem o mocy 170 KM, akumulatorem 52 kWh i napędem na tylne koła.