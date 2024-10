Czy jest się czego obawiać?

Powyższy fragment może budzić pewne wątpliwości. Skoro opony całoroczne sprawdzają się głównie w przypadku osób, które jeżdżą w mieście i na krótkich dystansach, to czy na pewno są bezpieczne? Odpowiedź jest jasna – tak. Opony wielosezonowe wbrew powszechnym obawom oferują bardzo dobre właściwości w warunkach zimowych i dobrze radzą sobie ze śniegiem lub błotem pośniegowym. Zapewne, dobre opony całoroczne będą oferowały lepsze parametry niż niejedne budżetowe opony sezonowe. Należy jednak pamiętać, że jest to pewien kompromis.

Dobre opony całoroczne, czyli jakie?

Jest kilka rzeczy, które wyróżniają dobre opony całoroczne. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od wyboru renomowanego producenta. Takiego, za którym stoi duże doświadczenie i dobre opinie użytkowników. Tacy producenci mogą sobie pozwolić na duże inwestycje w rozwój technologii, które przekładają się na jakość produktu końcowego. Jednym z takich producentów jest Uniroyal, który oferuje całoroczny model opon AllSeasonExpert 2.



W kolejnym kroku warto zwrócić uwagę na obecność zaawansowanych technologii, w które producent wyposażył oponę. Przekładają się one na właściwości jezdne i zwiększają nie tylko komfort jazdy, ale, co ważniejsze, bezpieczeństwo. Warto zwrócić także uwagę na parametry na etykiecie - powiedzą nam one o takich parametrach jak poziom generowanego hałasu, skuteczność hamowania na mokrej nawierzchni czy efektywność paliwowa.