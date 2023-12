Mercedes-Benz E 450 4MATIC Sedan

To kolejny układ napędowy oparty o benzynowy silnik w gamie. Tutaj pojemność jednostki wynosi 3 litry, co przekłada się na znacznie większy moment obrotowy oraz wyższą moc. Warto zwrócić uwagę na skuteczność tego napędu przejawiającą się znakomitym czasem rozpędzania do 100 km/h. W tym segmencie aut, to znakomity wynik. Duży zapas mocy pod prawą stopą to zawsze przywilej i komfort. W gamie układów napędowych nowej Klasy E to najmocniejsza odmiana. To się zmieni, kiedy producent zdecyduje się na wypuszczenie na rynek wersji AMG.



Moc: 381 KM + 23 KM

Moment obrotowy: 500 Nm

Prędkość maksymalna: 250 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h: 4,5 sekundy

Średnie zużycie paliwa (WLTP): 7,6 l/100 km

Cena: 389 900 zł