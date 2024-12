Tak wyglądał finał plebiscytu The Best of Moto 2024. Relacja z uroczystej gali w Warszawie

Jak wyglądała gala plebiscytu The Best of Moto 2024? Można to sprawdzić, oglądając krótką relację, która jest jej podsumowaniem. Szacowni goście zjawili się tłumnie, zwycięzcy nie kryli radości, a prowadząca wydarzenie Anna Lucińska była doskonałą przewodniczką po oficjalnej części tego uroczystego podsumowania tegorocznego plebiscytu The Best of Moto.

Spotkanie osób z motoryzacyjnej branży zostało tym razem zorganizowane w Pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal w Warszawie. Piękny neorenesansowy budynek jest też nazywany przez warszawiaków Pałacem Konstantego Zamoyskiego. Dla odróżnienia, bo w stolicy całkiem niedaleko od pałacu na Foksal jest druga budowla niegdyś należąca do polskiego rodu szlacheckiego Zamoyskich. Pałacem Zamoyskich bywa określany też elegancki budynek przy ul. Nowy Świat, w którym aktualnie mieści się m.in. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Na poniższym materiału wideo uwieczniliśmy najciekawsze fragmenty tej wyjątkowej imprezy, dzięki czemu można poczuć jego atmosferę. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i dziękujemy gościom za przyjęcie naszego zaproszenia. Za tych, którym nie udało się w tym roku zdobyć statuetki, będziemy trzymać kciuki za rok. Do zobaczenia na gali The Best of Moto 2025! Gdzie? To będzie niespodzianka.