Na większe podsumowania i komentarze jeszcze przyjdzie czas - właśnie zakończyła się uroczysta część gali. Poznaliśmy laureatów plebiscytu The Best of Moto 2021 i nie obyło się bez niespodzianek. Tegoroczna stawka była wyjątkowo wyrównana, a nominowani walczyli w kategorii głównej, jedenastu specjalnych oraz czterech eksperckich. Dziękujemy wszystkim zwycięzcom, uczestnikom, partnerom, gościom oraz naszym czytelnikom, którzy przyznali nagrody w większości kategorii. Bez was by się nam nie udało. Dziękujemy!

Zobacz wideo Transmisję z gali mogliście śledzić na żywo na Moto.pl i Gazecie.pl. Poniżej znajdziecie zapis całego wydarzenia. Działo się!

A wielkim zwycięzcą został...

Samochodem Roku 2021 został Ford Mustang Mach-E. To właśnie na Mustanga Mach-E głosowali nasi czytelnicy, pewni że to ten model zasługuje na najbardziej prestiżową statuetkę. Większość jurorów także umieściła Mustanga Mach-E na pierwszym miejscu, ale to nie była wcale łatwa decyzja. Najgroźniejszymi konkurentami elektrycznego Forda byli zdecydowanie Audi e-tron GT, Hyundai IONIQ 5, Kia EV6, Skoda Enyaq iV oraz Volkswagen ID.4. Wyrównana (i elektryczna) stawka. Zwycięzca mógł być jednak tylko jeden. I to właśnie Mustang nie dał reszcie szans.

Jak przyznawana jest nagroda główna w plebiscycie The Best of Moto? Nagrodę przyznaje jury, w którego skład wchodzą eksperci redakcji Moto.pl oraz osoby spoza portalu, ale związane ze światem motoryzacji: Dagmara Kowalska, dziennikarka Radia Chilli Zet oraz Maciej Pertyński, juror World Car of the Year, dziennikarz i vloger motoryzacyjny. Swojego faworyta w kategorii głównej wybierają także nasi czytelnicy. Ich zsumowane odpowiadają głosowi jednego jurora. Zwykle czytelnicy i jurorzy są zgodni i głosują bardzo podobnie. W tym roku wspólnie zdecydowaliśmy, że na tytuł Samochodu Roku zasługuje Ford Mustang Mach-E. W poprzednich edycjach w kategorii głównej triumfowały kolejno Kia Stinger, Porsche 911 oraz Skoda Octavia.

Jeszcze raz gratulujemy Fordowi, a Mustangowi Mach-E - życzymy kolejnych świetnych wyników sprzedażowych na polskim rynku.

Ford Mustang Mach-E fot. Ford

Kategorie specjalne. Tutaj decydowali tylko i wyłącznie nasi czytelnicy

Podobnie jak w poprzednich edycjach, również w edycji 2021 przygotowaliśmy kategorie specjalne. Tutaj liczą się tylko i wyłącznie głosy naszych czytelników. Ani redakcja, ani jurorzy nie mają nic do powiedzenia. To czytelnicy wybrali Samochody Roku w poszczególnych kategoriach. Ale nie tylko samochody. Jedenastkę zamyka influencer motoryzacyjny. Oto zwycięzcy w każdej kategorii:

Samochód miejski - Skoda Fabia

Samochód praktyczny - Kia EV6

Samochód rodzinny - Volkswagen ID.4

Mały samochód dla aktywnych - Toyota Yaris Cross

Samochód uniwersalny - Kia Sorento PHEV

Samochód luksusowy - Mercedes EQS

Samochód sportowy - Porsche 911 GT3

Samochód legenda - Mazda MX-5

Napęd alternatywny - Toyota Mirai

Innowacja motoryzacyjna roku - Audi e-tron GT

Influencer motoryzacyjny roku - Karolina Pilarczyk

Gratulujemy!

The Best of Moto fot. Moto.pl

Cztery dodatkowe kategorie oceniane przez ekspertów. I czterech kolejnych wygranych

Oprócz tego, wyselekcjonowane grono jurorów przyznaje nagrody w czterech dodatkowych kategoriach:

Produkt finansowy branży motoryzacyjnej - Mercedes Rent&Drive 1% na elektryczny model EQV

Odpowiedzialność społeczna biznesu - Ekogwiazda- konkurs Mercedesa dla uczniów

Design roku - Hyundai IONIQ 5

Najlepsze działanie reklamowe na polskim rynku - Mitsubishi Eko-Tropy Bartka Topy

Również gratulujemy!

Rozdawaliśmy nie tylko statuetki, ale także nagrody dla czytelników

Nie wyobrażamy sobie plebiscytu The Best of Moto 2021 bez naszych czytelników. Ich zsumowane głosy odpowiadają głosowi jednego jurora - tytuł najlepszego auta wybierają wspólnie eksperci i czytelnicy. Za to w 11 kategoriach specjalnych decydujący głos należy już tylko i wyłącznie do głosujących. Podobnie jak w trzech poprzednich edycjach również i w tym roku rozdaliśmy głosującym atrakcyjne nagrody. To:

Nagroda główna za zajęcie pierwszego miejsca - Aprilia SXR 50

Nagroda za zajęcie drugiego miejsca (czworo laureatów) - Mio Mivue 818

Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca (pięcioro laureatów) - Fitbit Inspire 2

Wyróżnienie (40 laureatów) - perfumy Jaguar

The Best of Moto 2021 fot. Moto.pl

Organizatorem plebiscytu The Best of Moto jest Moto.pl, jeden z czołowych serwisów motoryzacyjnych w polskim internecie należący do portalu Gazeta.pl, którego redakcja codziennie dzieli się z tysiącami fanów motoryzacji informacjami, testami, opiniami i poradami na temat samochodów.

Dziękujemy, że byliście z nami. Widzimy się za rok! - redakcja Moto.pl