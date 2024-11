Czy da się kupić dobre auto za 10 tysięcy złotych? Okazuje się, że tak: to nasi faworyci

Realia rynkowe się zmieniają wraz z trendami, ale segment wozów za 10 tysięcy złotych to ikona pośród używek. Dlaczego? Są to samochody względnie proste, nienaszpikowane elektroniką i z zazwyczaj pancernymi motorami benzynowymi. Występują też diesle, ale to towar wyższego ryzyka, choć dobrze utrzymane, warto rozważyć. Poza tym, do tych aut wciąż znajdziemy mnóstwo części w korzystnych cenach, mechanik nie obciąży nas przesadnie kosztami napraw, a stawiając na odpowiedni klasę, codzienne dojazdy do pracy nie będą mordęgą. Oto nasze propozycje.

Skoda Roomster

Roomster nigdy nie trafił na listę przebojów. Być może zabrakło odpowiedniego marketingu, a może po prostu pojawił się w nieodpowiednim czasie. Jego sprzedaż znajdowała się na niezłym poziomie w pierwszych latach, ale to nie wystarczyło, by doczekał się następcy. Skoda zadebiutowała w 2006 i przeszła do historii 9 lat później. Frontem mocno nawiązuje do Fabii drugiej generacji, z której czerpie większość rozwiązań technologicznych. Z profilu rzuca się w oczy brak symetrii, co miało stanowić o oryginalności modelu. Drzwi otwierają się jednak klasycznie. Z tyłu mamy do czynienia z klasycznym kombivanem.

Wymiary Skody stanowią pomost między segmentem B i C. Roomster mierzy 425 cm długości, 168 szerokości i 160 wysokości. Rozstaw osi ustalono na poziomie 262 cm. By podnieść atrakcyjność modelu, wprowadzono do katalogu odmianę Scout z nakładkami ochronnymi na karoserii. Próżno jednak w tym aucie szukać napędu 4x4. Czeskie auto z powodzeniem możemy traktować w kategorii pełnowartościowego auta rodzinnego. Tym bardziej, jeżeli spojrzymy na bagażnik. Pozostawiając jedynie pierwszy rząd, za plecami kierowcy zmieści się europaleta (1810 l). Składając oparcia drugiego rzędu, pojemność kufra wynosi do 1585, a w klasycznej konfiguracji 480 litrów.

Z bogatej palety jednostek napędowych wartych uwagi jest tylko kilka propozycji. Spokój na lata i niskie koszty eksploatacji gwarantują wolnossące silniki 1.2, 1.4 i 1.6 MPI o mocy 60-70, 86 i 105 KM, bez kłopotów współpracujące z instalacjami gazowymi. Po liftingu w 2010 ofertę uzupełniło 1.2 TSI o mocy 86 i 105. Tutaj żywotność jest już znacznie niższa, a eksploatacja nieco droższa. Poprawiła się za to dynamika.

Amatorzy silników wysokoprężnych śmiało mogą kupować jednostki 1.4 i 1.9 TDI o mocy 70-80 i 105 KM. Pierwszą polecamy do przebiegu 200 tysięcy kilometrów. Później mogą pojawić się problemy z nadmiernym luzem na wale korbowym. Największy w gamie diesel uchodzi za pancerny i z powodzeniem napędza również większe modele koncernu. 1.2 TDI 75 KM jest najtańszym Roomsterem w specyfikacji wysokoprężnej i jednocześnie najbardziej kłopotliwym. Zdecydowanie lepsze noty zbiera wprowadzony po lifcie 1.6 TDI 105 KM. Mając w kieszeni 10 tysięcy złotych, z łatwością trafimy na Roomstera z lat 2008-2010. Szczególnie polecamy warianty benzynowe.

Alfa Romeo MiTo

Przenosimy się do Włoch, by przedstawić nieco zapomniany samochód. MiTo wraz z Giuliettą miały wprowadzić Alfę na nowe tory. Niestety, słupki sprzedaży nie wystrzeliły, a najmniejszy w gamie model bez echa zniknął z cenników po 10 latach od debiutu w 2008. Dziś wciąż wygląda atrakcyjnie i może pochwalić się niezłą relacją ceny do jakości. Alfa nie ma problemów z korozją i w większości przypadków występuje z bogatym wyposażeniem. To między innymi częściowo skórzana tapicerka, zestaw głośnomówiący, prosty tempomat czy radio z archaiczną nawigacją. Kabina zmieści dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci. Bagażnik jest przyzwoity – od 270 do 950 litrów.

W Alfie pojawiło się wiele udanych konstrukcji. Pośród wysokoprężnych mamy 1.3 MultiJet (84 lub 95 KM) oraz 1.6 JTD o mocy 120 KM i 280 Nm. Nie brakuje też sprawdzonych wariantów benzynowych. To dwucylindrowy 0.9 TwinAir (105 KM), 1.4 16 V 95 KM i 1.4 Turbo 120 KM. Szczyt gamy zarezerwowano dla 1.4 MultiAir. Słabszy rozwija 140 KM (8,1 s do 100 km/h), zaś topowy zadowalające 170 KM (7,3 s do setki). Do najmocniejszego wariantu przypisano symbol QV. Zielona koniczyna oznacza sportowego ducha i lepsze prowadzenie. Nasz budżet wystarczy na dobre auto z ostatnich lat produkcji. Mito nieźle trzyma cenę, ale dysponując kwotą nieznacznie przekraczającą 10 tysięcy złotych, możemy pokusić się o egzemplarze z pierwszych dwóch lat produkcji. Wiele z nich napędzają oszczędne diesle, choć to propozycja dla osób zapuszczających się czasem poza miasto.

Mitsubishi Lancer VIII

Niskim zainteresowaniem klientów w Europie cieszyła się ósma generacja innego japońskiego kompaktu – Mitsubishi Lancera. Poza topową wersją EVO, odnoszącą ogromne sukcesy w rajdowych mistrzostwach świata, model przeszedł praktycznie bez echa. W ofercie znalazł się sedan i hatchback. Estetyczne nadwozie produkowanego od 2007 do 2016 auta, bez względu na rocznik zmaga się ze sporym problemem korozji. Rdza atakuje nadkola, podłogę i progi. Na szczęście, znalezienie używanych elementów blacharskich wciąż nie stanowi trudności.

Wnętrze wita nas surowym projektem, przeciętnymi plastikami i niezbyt okazałą ilością miejsca dla pasażerów. W kompromisowych ustawieniach zmieścimy cztery osoby i skromne 344-377 litrów. W kwestii wyposażenia dodatkowego, możemy liczyć na automatyczną klimatyzację, elektrycznie sterowane szyby, archaiczny komputer pokładowy, proste radio z CD, skórzaną tapicerkę i napęd 4x4.

Wybór silników diesla to decyzja wysokiego ryzyka. Największą popularnością cieszy się 2.0 DI-D pochodzący od Volkswagena. To popularny 2.0 TDI z pompowtryskiwaczami z początku produkcji z mnóstwem wad technologicznych, na czele z pękającymi głowicami (generuje 140 KM). Mniej problemów lecz wysokie koszty obsługi zapewnia autorska konstrukcja Japończyków – 1.8 DI-D o mocy 116-150 KM. Korzysta z bezpośredniego wtrysku common-rail, turbosprężarki, filtra cząstek stałych i dwumasowego koła zamachowego. Nikła popularność jednostki to brak dostępności zamienników. W efekcie, ceny podzespołów są wyraźnie wyższe niż u konkurentów. Niezła jest za to trwałość i kultura pracy.

Mechanicy zgodnie polecają natomiast benzynowe, wolnossące silniki 1.5, 1.6, 1.8 i 2.0 generujące odpowiednio 109, 117, 140 i 150 KM. Są to bezobsługowe i wytrzymałe jednostki, a ich eksploatacja ogranicza się zazwyczaj do regularnych wymian oleju. Większe emocje za kierownicą gwarantują dopiero topowe warianty Railliart i EVO wyposażone w jednostkę 2.0 Turbo i stały napęd 4x4. Dysponują mocą odpowiednio 241 i 295 KM. W naszym budżecie znajdziemy kilka samochodów z roczników 2007-2008. Co ciekawe, na rynku dostępne są sprawne egzemplarze z przebiegami ocierającymi się o pół miliona kilometrów. To dobra wróżba dla osób poszukujących trwałego Japończyka.

Ford Fiesta VII

Wszystkie generacja Forda Fiesty cieszą się uznaniem. Siódme wcielenie Fiesty było modelem globalnym, dostępnym i produkowanym niemal na całym świecie. W Europie model oferowany był od 2008 do 2017. W cenniku znalazł się trzy i pięciodrzwiowy hatchback. Na innych rynkach serwowano także niezbyt urodziwego sedana. Ogromną zaletą Fiesty VII jest skuteczne zabezpieczenie przed korozją, która była główną bolączką poprzednich wcieleń. Agresywna stylizacja przyciągała do salonów Forda klientów indywidualnych jak i firmy. Auto było bardzo popularne wśród flot, co tłumaczy ogromną podaż egzemplarzy z korporacyjną historią. Niemiecki model mierzy 395 cm długości, 172 szerokości i 148 wysokości. Krótszy jest natomiast rozstaw osi – 249 cm.

Paleta silnikowa łączy sprawdzone i nowoczesne jednostki. Wśród benzynowych do wyboru mamy wolnossące 1.25 60-82 KM, 1.0 65-80 KM, 1.4 96 KM i 1.6 110-134 KM. Wyposażono je w pośredni wtrysk paliwa i rozrząd napędzany paskiem. Mechanicy jednak odradzają montaż instalacji gazowych. Bywa uciążliwa i dość kosztowna w serwisie. Zwłaszcza w motorach sprzed liftingu w 2012. Pozostałe jednostki wyposażono w turbosprężarkę i bezpośredni wtrysk paliwa. Do dyspozycji mamy trzycylindrowy 1.0 EcoBoost o mocy 100-140 KM i topowy 1.6 EcoBoost generujący 182-200 KM. Wszystkie gwarantują dobre osiągi, przy wciąż akceptowalnym zużyciu paliwa. Amatorzy silników diesla mogą wybierać między sprawdzonymi konstrukcjami koncernu PSA 1.4 i 1.6 TDCi o mocy 68 i 90-95 KM. W alternatywie pozostaje nowsze 1.5 TDCI 75 KM. Każdy ropniak korzysta z bezpośredniego wtrysku paliwa common-rail i turbosprężarki. W nowszych odmianach możemy znaleźć już filtr cząstek stałych. Co kupimy za 10 tysięcy złotych? W ogłoszeniach sporo jest ofert samochodów z lat 2008-2010. Z benzynowymi silnikami i przebiegiem na poziomie 120-180 tysięcy kilometrów.

Chevrolet Cruze

Nie powinniśmy też obawiać się niedocenionych propozycji od wygaszonego w Europie Chevroleta. Przez kilka lat koncern General Motors na europejskich rynkach próbował walczyć o klienta z pomocą Opla oraz budżetowego dla Europejczyka Chevroleta. Na podstawie cenionej na rynku wtórnym Astry czwartej generacji powstał Cruze, przejmując płytę podłogową, układ jezdny i niektóre jednostki napędowe. Na Starym Kontynencie kariera auta z koreańskim rodowodem trwała od 2008 do 2016. Klienci mieli do wyboru pięciodrzwiowego hatchbacka, sedana i funkcjonalne kombi.

Wnętrze wykończono wyraźnie gorszymi materiałami względem bliźniaczej Astry. Tworzywa sztuczne są twarde lecz solidnie spasowane. W bogatszych wersjach występowały fortepianowe struktury będące podatne na zarysowania. Na kanapie miejsca na nogi nie zabraknie nawet wysokim pasażerom. Jedynie przestrzeni nad głowami będzie zbyt mało – problem nie istnieje w wersji kombi. Bagażnik mieści 413, 450 lub 500 litrów (hatchback, sedan, kombi).

Paleta jednostek benzynowych Chevroleta to garść prostych i ciekawych propozycji. 1.4 Turbo 140 KM, 1.6 122 i 1.8 141 KM wzorowo współpracują z instalacjami gazowymi – dostępne były fabrycznie dostosowane wersje. Każdy z silników sprawnie radzi sobie z napędzaniem kompaktowego Cruza, nie nękając użytkownika nieprzewidzianymi usterkami. Najczęściej w przyrodzie występuje 1.8 z LPG montowanym w salonie. W tym przypadku mamy wzmocnione gniazda zaworowe, dzięki czemu układ nie powinien sprawiać większych trudności. Wysokoprężna gama składa się z 1.7 D 130 KM oraz 2.0 D 125-163 KM. Każda z odmian dzielnie znosi upływ czasu. Ofert w naszych widełkach cenowych jest mało, ale przy odrobinie szczęścia upolujemy sztukę z benzynowym motorem z pierwszych dwóch lat europejskiej oferty. Przebiegi tych aut nieznacznie przekraczają 200 tysięcy km.