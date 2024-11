Volkswagen Tiguan II vs. Kia Sportage IV. Prawie nowe rodzinne SUV-y poniżej 80 tys. zł

SUV-y polubiliśmy błyskawicznie, choć te mniejsze, klasy B, cieszą się większą estymą. Kompakty są droższe, ale też nie mogą narzekać na brak zainteresowania. Weszły w buty dotychczasowych hatchbacków z segmentu C i kombi klasy średniej. Dwa, które dziś wzięliśmy na tapet, dobrze trzymają wartość rezydualną, a w dobrych wersjach błyskawicznie znajdują klientów. Do ideałów im brakuje, ale stawiając na odpowiednią wersję, nie będziemy rozczarowani.

Volkswagen Tiguan II. Wyczekiwany debiut.

Pierwsze wcielenie Tiguana zapoczątkowało erę SUV-ów w Volkswagenie i po kilku latach wywróciło dotychczasową hierarchię. Nie Passat, nie Golf, a T-Roc i Tiguan wysunęły się na czoło. W szczycie popularności, globalna sprzedaż kompaktowego SUV-a oscylowała wokół 800 tysięcy egzemplarzy (dane Jato Dynamics). Nic dziwnego, że Niemcy nie zdecydowali się na rewolucję, a jedynie ewolucję kolejnych generacji. Obecnie mamy na rynku trzecią.

Tiguan II zadebiutował pod koniec 2015, a w polskich salonach zagościł w 2016. Dopiero po 8 latach od prezentacji nowego w gamie modelu. Błyskawicznie skradł serca krytyków i dynamicznie zaczął zasilać garaże klientów. Mimo, że przedstawia się dość konserwatywnie, jego sylwetka może się podobać. Klasyczna i elegancka.

Dwubryłową karoserię uatrakcyjniono wydatnymi relingami, dwiema trapezoidalnymi nakładkami na końcówki układu wydechowego (R-Line), a także w pełni LED-owym oświetleniem, które staje się powoli standardem w segmencie C. W topowych wersjach jest adaptacyjne. Warto takich poszukać, bo mocno poprawia komfort jazdy po zmroku po kiepsko oświetlonych drogach. W kwestii rozmiarów, auto ma 449 centymetrów długości, 186 szerokości i 167 wysokości. Rozstaw osi wynosi 268 cm. Co ciekawe, Tiguan mógł opuszczać salony nawet na 20-calowych obręczach, co mocno ogranicza komfort jazdy. Optymalny wariant to osiemnastki.

Wnętrze Tiguana II jest proste i funkcjonalne, bez wodotrysków

VW oferuje sporo miejsca w dwóch rzędach. Nie brakuje go przed kolanami i na wysokości barków. W wersji z panoramicznym, otwieranym oknem dachowym, przestrzeni jest też wiele nad głowami. Oparcie kanapy można regulować w zakresie kilkunastu stopni. Bagażnik o pojemności 615 litrów z powodzeniem zmieści wakacyjny ekwipunek. W razie potrzeby, szybko powiększymy przedział załadunkowy do 1655 litrów. Jakość materiałów wykończeniowych to mocny punkt VW. Atmosferę poprawiają też nastrojowe oświetlenie LED i jasne tapicerki. Tych jednak nie uświadczymy zbyt często.

Volkswagen Tiguan II fot. Volkswagen

Na liście wyposażenia znajdziemy między innymi przezierny wyświetlacz, system wspomagania parkowania z przyczepą, automatyczną klimatyzację regulowaną w trzech strefach czy wirtualny zestaw wskaźników. Kolejny ekran umieszczono w centralnym punkcie. Ma atrakcyjną szatę graficzną i przejrzyste menu. Łączy się z internetem, ma kamerę cofania i dysk twardy. Przy okazji liftingu sprzed czterech lat, zmienił się panel zawiadujący nawigacją. Zyskał dotykowe przyciski, których niestety nie obsłużymy w rękawiczkach. Poszczególne ikonki mogłyby być też nieco większe.

Na co trzeba być wyczulonym? Fortepianowe powierzchnie błyskawicznie przyciągają odciski palców i kilogramy kurzu. Czasem zawodzi pokładowa, drobna elektronika. Ekran multimediów potrafi się wyłączyć lub zawiesić. Zazwyczaj wystarczy ponowne uruchomienie zapłonu. Użytkownicy zgłaszają też okresowe awarie systemu bezkluczykowego dostępu. Te jednak możemy szybko rozwikłać korzystając z pilota. Na rynku nie brakuje topowych konfiguracji, choć najczęściej trafimy na średnie specyfikacje wyposażeniowe.

Kia Sportage IV. Ulubieniec Polaków.

O ile Tiguan świetnie sprzedaje się w ujęciu globalnym, o tyle Sportage jest jednym z najchętniej wybieranych samochodów przez polskich klientów indywidualnych. Od lat zajmuje wysokie lokaty, będąc jednym z najlepiej sprzedających się modeli Kii nad Wisłą. Jego początki nie należały do łatwych. Pierwsze wcielenie zadebiutowało w 1993 i było produkowane między innymi w Królewcu. Podobnie jak w RAV4, tak i tu mogliśmy spotkać odmianę 3 i 5-drzwiową. Koreańczycy nie bali się również wprowadzić specyfikacji z częściowo miękkim poszyciem dachu – taka namiastka cabrio.

Po sporym drugiej i trzeciej generacji, Kia jeszcze wyżej podniosła poprzeczkę niemal dekadę temu. Produkowana od 2015 do 2021, między innymi w Korei i na Słowacji czwarta generacja Sportage’a, bez wstydu rywalizuje z europejskimi rywalami. Atrakcyjny design powstał z myślą o europejskich klientach. Względem Volkswagena, koreański samochód jest minimalnie mniejszy. Ma 448 cm długości, 185,5 szerokości i 164,5 wysokości. Rozstaw osi wynosi 267, a prześwit 19 cm.

Kia Sportage IV fot. Kia

Nowoczesne podejście Kii widać także w kwestii wysokiej jakości wykonania i projektu wnętrza. Miejsce tandety znanej ze starszych modeli marki zajęły miękkie i przyjemne w dotyku tworzywa oraz tekstylia. Są jednak nieco gorsze w stosunku do niemieckiego rywala. Okazują się za to trwałe po latach użytkowania.

Zarówno z przodu jak i z tyłu wygodnie usiądą dorosłe osoby. Do naszej dyspozycji pozostaje klimatyzacja regulowana w dwóch strefach, adaptacyjny tempomat, przyzwoite nagłośnienie, niekiedy skórzana tapicerka, szyberdach, nawigacja, szereg systemów wsparcia czy napęd 4x4. Opcjonalnie, podobnie jak w Tiguanie, oferowano także automatyczne przekładnie czy reflektory ksenonowe i LED. Bagażnik mieści od 503 do 1469 l. Jeśli zdecydujemy się na odmianę z miękką hybrydą, kilkanaście litrów zabierze elektryczny układ.

VW Tiguan II. Silniki, awaryjność, długowieczność.

W palecie silników benzynowych Tiguana mamy do dyspozycji wyłącznie doładowane jednostki z rodziny TSI. Wybierać możemy między czterocylindrowymi 1.4 TSI 125-150 KM, 1.5 TSI 130 i 150 KM i 2.0 TSI 180-245 KM. Pod koniec produkcji pojawiła się również odmiana R z 2.0 TSI generującym 310 KM – 4,9 sekundy do setki i 250 km/h prędkości maksymalnej. Rzadko występuje w przyrodzie i dobrze trzyma cenę.

Wszystkie TSI wyposażono w bezpośredni wtrysk paliwa, turbosprężarkę i tym razem wyraźnie poprawiony napęd rozrządu z tanim w wymianie paskiem (koszt operacji to około 1200-1500 złotych). Przy rozsądnym operowaniu potencjometrem, uzyskamy dość niskie spalanie. Korzystając z potencjału silnika wywindujemy zużycie paliwa nawet dwukrotnie. Wciąż problemem we wszystkich jednostkach pozostaje zauważalne zużycie oleju silnikowego, choć niedrastyczne, jak to miało miejsce we wcześniejszych wcieleniach rodziny TSI.

Volkswagen Tiguan II fot. Volkswagen

Tym razem jednak problem da się względnie opanować skracając interwał wymiany środka smarnego do 10 tysięcy kilometrów. Obecnie, trudno mówić o poważnych usterkach unieruchamiających pojazd lub doprowadzających źródło mocy do finalnej kapitulacji. Awaryjność utrzymuje się na średnim, zadowalającym poziomie. Uważać należy na jednostki 1.4 i 1.5 z systemem odłączania dwóch cylindrów. Te będą generować wyższe koszty serwisowe wraz z wiekiem.

Duża poprawa jakościowa zaszła także w gamie wysokoprężnej. Bazowa propozycja zadowoli tylko flegmatycznych kierowców. 1.6 TDI o mocy 115 KM zapewnia jedynie wystarczającą dynamikę. Jest jednak niebywale wstrzemięźliwy, spalając nawet poniżej 5 litrów oleju napędowego w spokojnej trasie. Wśród używanych, największą liczbę egzemplarzy wyposażono w diesla 2.0 TDI o mocy 150-190, a od 2020 nawet 240 KM - 6,2 sekundy do setki. Wszystkie jednostki korzystają z bezpośredniego wtrysku common-rail - kulturą pracy nareszcie dorównując włoskiej i francuskiej konkurencji. Wzrosła także żywotność turbosprężarek. Tym razem agonia przed przebiegiem 200 tysięcy kilometrów należy do rzadkości (koszt regeneracji to około 2000 złotych).

Układ jezdny to udany kompromis między komfortem a precyzją prowadzenia. Jest też wystarczająco precyzyjny. Opcjonalnie, oferowano dołączany napęd na cztery koła, a także niezbyt żywotne, automatyczne przekładnie DSG. W ich przypadku wymiana zespołu sprzęgieł i usprawnienie mechatroniki to inwestycja przekraczająca 6 tysięcy złotych.

Kia Sportage IV. Benzyna i diesel w palecie.

Paleta silników benzynowych Kii jest skromna na tle Volkswagena. Do wyboru mamy tylko dwie jednostki. Wolnossący 1.6 GDI o mocy 132 KM wystarcza do powolnego przemieszczania. Znacznie lepiej pod kątem osiągów przedstawia się jego doładowany wariant 1.6 T-GDI o mocy 177 KM. Każdy korzysta z bezpośredniego wtrysku paliwa i okazuje się wyjątkowo trwały. Póki co, użytkownicy nie zgłaszają typowych i zarazem kosztownych problemów.

Kia Sportage IV fot. Kia

Dużo większą popularnością na rynku i jeszcze wyższymi ocenami mechaników cieszą się udane diesle koreańskiego producenta. To 1.6, 1.7 i 2.0 CRDI o mocy odpowiednio 115-136 KM, 115 KM i 136-185 KM. Producent zastosował obowiązkowy dziś bezpośredni wtrysk common-rail, turbosprężarkę ze zmienną geometrią łopat (koszt regeneracji to około 1800 złotych) i filtr cząstek stałych. Podobnie jak u konkurencji, musimy pamiętać o regularnych podróżach drogami szybkiego ruchu. Typowo miejska eksploatacja doprowadzi do zapchania DPF-u, a serwisowe czyszczenie to wydatek rzędu 500 złotych. Wymiana napędu rozrządu to koszt 1500 złotych, zaś serwis dwumsowego koła zamachowego wraz ze sprzęgłem pochłonie 4500 złotych. Analogicznie jak w przypadku VW, na liście opcji oferowano dołączany napęd 4x4. Ten nie sprawia większych problemów.

Użytkownicy czasem narzekają na głośną pracę zawieszenia. W większości przypadków to zasługa wybitych metalowo-gumowych tulei amortyzatorów. Na szczęście, ich serwis nie jest drogi. W dieslach możemy się spotkać z zawodnymi świecami żarowymi. Ponadto, rzadkością nie są tymczasowe awarie układu multimedialnego i kamery cofania. Nieraz wystarczy ponowne włączenie zapłonu. Innym razem konieczna będzie wycieczka do elektronika.

Sytuacja cenowa. Ile trzeba zapłacić za kilkuletnie SUV-y?

Spore zainteresowanie za życia, przełożyło się na podaż powyższych SUV-ów na rynku wtórnym. Tiguanów w sieci znajdziemy ponad 900. Trochę więcej jest benzyniaków, choć pośród diesli możemy wybierać niczym w ulęgałkach. Czasem trafiają się hybrydy plug-in o mocy 245 KM i z akumulatorem mieszczącym około 11 kWh. VW dobrze trzyma cenę, wobec czego kwota wejścia wynosi 75 tysięcy zł. Zdecydowanie lepiej wysupłać z kieszeni sto tysięcy, by mieć większy wybór i młodsze roczniki.

Ogłoszeń z kompaktem Kii jest jeszcze więcej. Tutaj też trochę większą przewagę mają warianty benzynowe. Miejsca na klasyczną hybrydę zabrakło w tej generacji, ale pod koniec produkcji spotkamy mHEV-a. Stawiając na egzemplarze z lat 2016-2017, warto przygotować 65-70 tys. zł. Dobry budżet na Sportage to około 90 tysięcy zł.

Opinia Moto.pl. Volkswagen Tiguan II czy Kia Sportage IV?

Mają niemal identyczne gabaryty, zadebiutowały w tym samym roku, ale mają nieco odmienne charaktery. VW lepiej się prowadzi z adaptacyjnym zawieszeniem. Oferuje też szerszą paletę napędową i mocniejsze motory. Ich trwałość nieco ustępuje technologii T-GDI stosowanej przez Koreańczyków. Niemniej, w obu przypadkach nie powinniśmy narzekać na przesadną awaryjność. Kia natomiast zapewnia lepszą relację ceny do jakości i bogatsze wyposażenie bazowej specyfikacji. Niezależnie od wyboru, to ciekawe, trwałe i wciąż atrakcyjne auta, choć warto mieć na względzie szwankującą czasem pokładową elektronikę.

Volkswagen Tiguan II fot. Volkswagen