Które silniki są najgorsze? Wielu zapalonych miłośników motoryzacji bardzo dobrze zna konkurs International Engine of the Year, który można przetłumaczyć jako Międzynarodowy Silnik Roku. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że niektóre silniki wymienione w plebiscycie jako te najlepsze z czasem okazywały się totalnymi "bublami". Adam Lehnort, ekspert sieci ProfiAuto Serwis wymienił kilka wpadek.

REKLAMA

Zobacz wideo Dziś sprawdzamy największego SUV-a Skody. Kodiaq w bogatej wersji Laurin&Klement, ale z silnikiem diesla o mocy 150 KM

Jaki silnik jest najmniej awaryjny? Nie wszystkie wymieniane w plebiscycie dały radę

- W latach 2012-2014 najlepszym silnikiem według jury konkursu był fordowski 1.0 EcoBoost. Dla Forda to ważna konstrukcja, która trafiła pod maskę niemal każdego modelu koncernu. Nie jest ona wyjątkowo awaryjna, jednak wielu użytkowników od początku borykało się z poważnymi problemami w zamontowanych w niej modelach, nierzadko kończąc z przegrzanymi silnikami. Ford wymienił w ramach gwarancji wiele takich jednostek. W warsztatach niezależnych niestety wciąż są częstymi gośćmi - wyjaśnił Adam Lehnort.

- 1.6 THP, skonstruowany wspólnie przez PSA i BMW, był silnikiem roku w swojej kategorii pojemności od 2007 do 2014 r., pomimo iż bardzo wcześnie wykazywał poważne problemy z napędem rozrządu. Z każdym rokiem na jaw wychodziło coraz więcej wad i niedoskonałości. W 2014 roku, kiedy nagradzano go po raz ostatni, niemal każdy mechanik wiedział, że lepiej unikać go jak ognia. To pokazuje, że nagroda w tym prestiżowym konkursie często nijak ma się do rzeczywistości - podsumował ekspert. Oprócz tego można wymienić też między innymi silniki 1.2 PureTech, silnik N62 od BMW, S54 i N54, 0.9 TwinAir oraz 1.0 EcoBoost.

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Na co zwrócić uwagę przy zakupie silnika? Te kwestie powinny być kluczowe

Jeszcze zanim kupisz silnik do swojego samochodu, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów, dzięki którym nie trafisz na sprzęt kiepskiej jakości. Sprawdź, czy rozwija moc w sposób płynny, oraz czy nie występują żadne zawahania. Może się krztusi przy przyspieszaniu lub gaśnie na mniejszych obrotach? Jeśli tak, może to świadczyć o usterce lub innych zaniedbaniach, które z czasem mogą przyprawić o zawrót głowy. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.