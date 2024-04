Brytyjski serwis "What Car?" opublikował ranking marek samochodów, które produkują najbardziej niezawodne auta. Sposób gromadzenia danych do tego zestawienia jest bardzo specyficzny, bo informacje zbierane są rokrocznie wśród użytkowników serwisu. Internauci biorą udział w specjalnej ankiecie awaryjności, gdzie opisują swoje doświadczenia z użytkowania pojazdu. Wyniki bywają zaskakujące, bo twórcy rankingu nie posługują się twardymi danymi jak np. przegląd samochodu, ale doświadczeniami samych użytkowników. Co ciekawe wyniki rankingu często pokrywają się z popularnymi stereotypami dotyczącymi danych marek. Sprawdź, jak wysoko na liście plasuje się twoje auto i jakie marki brać pod uwagę przy wyborze nowego samochodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wołomiński gang samochodowy rozbity przez grupę ORZEŁ

Te samochody najrzadziej się psują. Sprawdź, czy marka twojego auta znalazła się na liście

Koszt serwisowania samochodu potrafi być spory, więc najlepiej jest ograniczyć nadwyrężanie domowego budżetu do niezbędnego minimum. Tym bardziej, jeśli samochód nabywamy z drugiej ręki. Które z marek są niezawodne i najrzadziej ulegają awarii? Brytyjski serwis "What Car?" w swoim rankingu awaryjności dla każdej z marek samochodów stworzył indeks niezawodności wyrażony w procentach. Te marki aut, które w najmniejszym stopniu zawodzą swoich użytkowników, zbliżają się do upragnionej "setki". W ankiecie zbierane były informacje dotyczące maksymalnie pięcioletnich samochodów. W przypadku awarii auta gromadzono dane dotyczące rodzaj usterki, kosztu i czasu naprawy, a także informacji, czy z powodu danej awarii samochód był wyłączony z użycia. Wyniki zaskakują? Oto one:

1. Lexus: 98,3%

2. Toyota: 97,4%

3. Mini: 97,2%

4. Suzuki: 96,9%

5. Mitsubishi: 96,2%

6. Honda: 95,9%

7. Hyundai: 94,3%

8. Kia: 93,8%

9. Volvo: 93,7%

10. Tesla: 93,6%

11. Dacia: 93,1%

12. BMW: 93,0%

13. Mazda: 92,8%

14. Citroen: 92,3%

15. Fiat: 92,0%

16. Skoda: 91,4%

17. Ford: 91,4%

18. Seat: 90,9%

19. Nissan: 90,7%

20. Porsche: 90,7%

Japończycy i Koreańczycy produkują najbardziej niezawodne samochody? Oto wyjątki

Pierwsze dwa miejsca w rankingu należą do japońskich marek samochodów. Nie ma tu chyba żadnego zaskoczenia, bo Japończycy są powszechnie postrzegani jako solidni producenci aut. Niewiele dalej Koreańczycy, co również wpisuje się w powszechną opinię miłośników motoryzacji. Zaskoczeniem jest natomiast Dacia, która wyprzedziła Porsche i BMW. Czy japońskie samochody naprawdę są aż tak niezawodne? Zwykle tak, ale ta piątka to pułapki. Wśród nich popularne modele.