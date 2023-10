Niby rodzinne, a bardzo mocne. Szukamy kombi z pazurem za 70-80 tysięcy zł

Nadwozie kombi wychodzi z mody, ale możemy o nim zapominać. W starciu z wszelkiej maści SUV-ami wygrywa niższym środkiem ciężkości i lepszym prowadzeniem. Takie auta potrafią też mieć zadziorny wygląd, ale w mocnych odmianach, wyraźnie podnoszą koszty eksploatacji. To nie tylko paliwo, lecz również osprzęt jednostki napędowej. Kto lubi szybko jeździć, musi dobrze osie smarować. Mimo tego, wciąż mamy osoby, dla których przyjemność z jazdy jest najważniejsza. Właśnie dla nich przygotowaliśmy to zestawienie. Więcej o samochodach używanych przeczytasz na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Przechodzień wepchnął przypadkową osobę pod autobus. 24-latek został zatrzymany

VW Passat B8 2.0 TSI - opinie, awarie, cena, najlepsza wersja

Po fatalnej generacji B6 i niewiele lepszej B7, w szeregach Volkswagena przyszła pora na powrót do dawnej, wysokiej jakości. Ósme wcielenie Passata produkowane jest od 2014 - tradycyjnie jako elegancki sedan i praktyczne kombi. Powstaje też odmiana Alltrack z nieco zwiększonym prześwitem i plastikowymi osłonami karoserii. Tym razem twórcy zastosowali skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne - w przeciwieństwie do dwóch poprzednich generacji. Zachowawczy design przyciąga rzesze wiernych klientów, poszukujących eleganckiego auta do pracy i dla rodziny. VW mierzy 477,5 cm długości, 183 szerokości i 147,5 wysokości. Rozstaw osi mierzy 278,5 cm. Auto występuje z wydajnymi, adaptacyjnymi reflektorami LED, 19-calowymi obręczami ze stopów lekkich i elektrycznie unoszoną pokrywą bagażnika (kombi i Alltrack).

W palecie silników benzynowych mamy do dyspozycji wyłącznie doładowane jednostki z rodziny TSI. Wybierać możemy między czterocylindrowymi 1.4 TSI 125-150 KM, 1.8 TSI 180 KM i 2.0 TSI 220-280 KM. Wyposażono je w bezpośredni wtrysk paliwa, turbosprężarkę i tym razem wyraźnie poprawiony napęd rozrządu z dość tanim w wymianie paskiem. Przy rozsądnym operowaniu potencjometrem, uzyskamy niskie spalanie. Korzystając z potencjału silnika wywindujemy zużycie paliwa nawet dwukrotnie. Wciąż problemem we wszystkich jednostkach pozostaje spore zużycie oleju silnikowego. Tym razem jednak problem da się względnie opanować skracając interwał wymiany środka smarnego do 10 tysięcy kilometrów. Stawiając na najmocniejszą odmianę benzynową, sprint do setki wynosi 5,7 sekundy. W naszym budżecie mieszczą się auta z lat 2015-2016.

Skoda Octavia III RS - opinie, awarie, cena, najlepsza wersja

Uwielbianym przez polskich kierowców modelem wciąż pozostaje Skoda Octavia. Jej trzecie wcielenie produkowane było od 2012 do 2020. W cenniku tradycyjnie znalazł się liftback i praktyczne kombi. Octavia po raz pierwszy próbowała zerwać z wizerunkiem nudnego auta rodzinnego lub flotowego. Tym razem Czesi energiczniej poruszali ołówkiem, a efekt ich pracy wciąż może się podobać. Co istotniejsze, nadwozie nie ma problemów z korozją niezależnie od metryki. Oczywiście wciąż sporą popularnością cieszyły się bazowe odmiany pozbawione większości dodatków i lakierowanych zderzaków.

Wnętrze bez trudu mieści cztery dorosłe osoby z pokaźnym bagażem - w wielu przypadkach większym niż w klasie średniej. Wybierając kombi, mamy do dyspozycji aż 610 litrów, a po złożeniu oparcia 1740 l. Na liście wysoko wycenianych dodatków znalazła się automatyczna klimatyzacja, rozbudowane multimedia znane z innych modeli koncernu, szereg systemów bezpieczeństwa, nawigacja, skórzana tapicerka, panoramiczne okno dachowe i adaptacyjny tempomat.

Octavia III jako ostatnia z rodziny dysponuje trwałym i polecanym benzyniakiem 1.6 MPI stworzonym wręcz do pracy na gazie LPG. Generuje 110 KM, co zapewnia ledwie wystarczające osiągi. W zamian dostajemy praktycznie bezproblemowe, długowieczne, prymitywne źródło siły napędowej. Pozostałe jednostki korzystają z bezpośredniego wtrysku paliwa i doładowania. Do wyboru mamy 1.0 TSI 100 KM, 1.2 TSI 86-110 KM, 1.4 TSI 140-150 KM, 1.5 TSI 150 KM, 1.8 TSI 180 KM oraz 2.0 TSI 220-230 KM. Wybierając wariant RS, możemy liczyć na sprint do setki w 6,7 sekundy. Założony budżet wystarczy na samochody z lat 2015-2017.

Skoda Octavia III RS fot. Skoda

Ford Focus III ST - opinie, awarie, cena, najlepsza wersja

Ogromną popularnością, w dużej mierze dzięki klientom flotowym, cieszy się trzecie wcielenie Focusa produkowane od 2010 do 2018. W ofercie znalazł się pięciodrzwiowy hatchback, sedan i kombi. Żadna z wersji na ma trudności z korozją.

Wnętrze zaprojektowano nowocześnie, z dbałością o detale i łatwość obsługi. Optymalną pozycję za kierownicą znajdzie każdy kierowca, a szeroki zakres regulacji pozwoli na dokładne dopasowanie. Na kanapie, zwłaszcza w kombi, miejsca nie zabraknie nawet wysokim osobom. Jakość wykonania prezentuje wysoki poziom.

Miłośnicy silników benzynowych pozbawionych doładowania, mają do wyboru sprawdzone jednostki 1.6 i 2.0 o mocy 85-125 KM i 165 KM, które przy okazji liftingu w 2014 zniknęły z oferty. Na szczycie gamy wersji przednionapędowych stoi doładowany 2.0 o mocy 240 lub 250 KM. Topowy wariant RS z napędem 4x4 napędzany jest czterocylindrowym 2.3 Turbo o mocy 350 KM. To opcja dla najbardziej zagorzałych fanów sportowych doznań. Nas przekonuje już ST. Do setki przyspiesza w 6,4 sekundy i rozpędza się do 248 km/h. Jeśli wysupłamy z portfela 70-80 tysięcy zł, możemy liczyć na auta z lat 2015-2018.

Audi A6 C7 3.0 TDI - opinie, awarie, cena, najlepsza wersja

To klasa sama w sobie. C7 zadebiutowało w 2011, a uterenowiony Allroad rok później. Ostatnie egzemplarze pożegnały się z rynkiem w 2018. A6 jest wielkie, ma wciąż atrakcyjną szatę zewnętrzną i wewnętrzną, a także mnóstwo elektronicznych gadżetów, które po latach potrafią napsuć krwi. Niemniej, to pełnowartościowy wóz rodzinny. Ma 493 cm długości, a rozstaw osi wynosi 291 cm. W tym modelu pojawiły się adaptacyjne reflektory LED oraz pneumatyczne zawieszenie. Właśnie te elementy po latach mogą okazać się kosztowne (amortyzator to 3 tysiące zł), ale użytkownicy rzadkie na nie narzekają.

Dużo dobrego powiemy też o wnętrzu. Zostało wykonane z wysokiej klasy tworzyw. Ma w znacznej mierze analogową obsługę, a centralny ekran da się schować w kokpit. Na pokładzie znajdziemy drewniane i aluminiowe dekory. Do tego mnóstwo miejsca w dwóch rzędach i bagażnik o pojemności od 565 do 1860 l. W kombi dominują dominują diesle, nierzadko 6-cylindrowe silniki. To 3.0 TDI w wersji 211, 245, 272 lub 313 KM. Jest też benzynowe 3.0 TFSI o mocy 310 albo 333 KM. Na osiągi nie będziemy narzekać. Ropniak o mocy 272 KM przyspiesza do setki w 5,5 sekundy. Cena? 80 tysięcy wystarczy na samochody z pierwszych trzech lat produkcji.

BMW serii 3 F30 3.0 R6 335i - opinie, awarie, cena, najlepsza wersja

Szóste wcielenie BMW serii 3 – F30, produkowane było od 2011 do 2018. Tym razem w cenniku znalazł się sedan i kombi. Coupe i kabriolet sygnowano serią 4. Nadwozie oczywiście nie zmaga się z problemem korozji. Pojawiły się LED-owe reflektory i kilka nowych, wyrazistych lakierów.

We wnętrzu nie znajdziemy słabych punktów pod względem jakości wykonania. Przestrzeń nieznacznie wzrosła, co nie znaczy, że na kanapie komfortowe miejsce zajmą dorosłe osoby. Najlepsze warunki do jazdy są nadal na przednich fotelach. W ofercie, obok bazowych odmian foteli, mamy do dyspozycji znacznie lepiej wyprofilowane siedziska z opcjonalną wentylacją i podgrzewaniem. Wystrój wciąż przedstawia się nowocześnie i godnie wpisuje w standardy klasy premium.

Silniki diesla to wciąż wrażliwy czterocylindrowiec 2.0d 116-218 KM i dopracowany sześciocylindrowy 3.0d 190-230 KM. Wyposażono je w bezpośredni wtrysk paliwa common-rail, niezbyt trwały napęd rozrządu, a także problematyczny w miejskiej eksploatacji filtr cząstek stałych.

Niestety, tym razem w gamie benzynowej znalazły się w większości jednostki niedopracowane. To trzy, cztero i sześciocylindrowce, zmagające się z wieloma wadami konstrukcyjnymi: 1.5 136 KM, 1.6 136-170 KM, 2.0 184-252 KM i 3,0 306-326 KM. Im młodszy egzemplarz, tym ryzyko awarii maleje. Stosunkowo bezpieczne są odmiany sześciocylindrowe przy dobrym serwisie. Najmocniejsza odmiana – M3, otrzymała rzędowy, sześciocylindrowy silnik 3.0 Turbo o mocy 450 KM. Cenioną opcją są automatyczne, hydrokinetyczne przekładnie firmy ZF o ośmiu przełożeniach. Układ napędu 4x4 xDrive nadal nie jest polecany przez specjalistów z uwagi na wrażliwość i wysokie ryzyko wystąpienia usterki, ale zadbana sztuka, potrafi okazać się względnie bezproblemowa.

Jeśli postawimy na 335i (3.0 306 KM), sprint do setki zajmie zaledwie 5,5 sekundy. Prędkość maksymalną ograniczono elektronicznie do 250 km/h. Takie egzemplarze z lat 2013-2014 kosztują około 75-80 tysięcy zł.

Seat Leon III Cupra - opinie, awarie, cena, najlepsza wersja

Technologiczne pokrewieństwo z królem kompaktów to gwarant sukcesu. Nie inaczej jest w przypadku sportowo nacechowanego Leona trzeciej generacji. Lata produkcji to 2012 - 2020. Oferta składała się z trzy i pięciodrzwiowego hatchbacka oraz funkcjonalnego kombi - pojemność bagażnika odpowiednio 380-1255 i 587-1470 litrów. Zawadiacko narysowane nadwozie nie ma problemów z korozją. W odmianie Cupra może się wyróżniać oryginalnymi, 19-calowymi obręczami z akcentami w miedzianym kolorze. Oświetlenie LED wygląda ciekawie, choć rozczarowuje wydajnością. Familijna wersja mierzy 455 cm.

W hiszpańskim aucie próżno szukać wolnossącego silnika. Wyparły go motory z rodziny TSI. Jednostki korzystają z bezpośredniego wtrysku paliwa i doładowania. Otrzymały też pasek w miejsce nietrwałego łańcucha rozrządu z poprzednich wcieleń motorów z tego klanu. Do wyboru mamy 1.0 TSI 115 KM (od 2015), 1.2 TSI 86-110 KM, 1.4 TSI 125 KM, 1.5 TSI 130-150 KM, 1.8 TSI 180 KM oraz 2.0 TSI 220-310 KM. Szczyt gamy zarezerwowano dla limitowanej serii Pachura o mocy 370 koni mechanicznych. Ta rozpędza się do setki w 4,5 sekundy, a licznik kończy bieg na 265 km/h. Trudno jednak na taką trafić.

Dość łatwo natomiast znaleźć Cuprę o mocy 280-300 KM. W zupełności wystarczający okaże się słabszy wariant. Tutaj sprint do 100 km/h zajmuje 6 sekund w odmianie FWD i zaledwie 4,9 s z AWD. Na takie auto trzeba szykować przynajmniej 80 tysięcy zł (2015-2016).

Seat Leon III Cupra fot. Seat