Używanych aut przybywa, a ich ceny? Wcale nie spadają

Blisko 57 proc. aut używanych wystawionych na sprzedaż w pierwszej połowie 2023 roku znajduje się w przedziale cenowym 25-150 tys. zł – to o ponad 3,5 p.p. więcej niż w analogicznym okresie 2022. Eksperci portalu autobaza.pl wskazują, że do końca roku ta tendencja będzie nadal wzrostowa.

Rok do roku spadła natomiast dostępność samochodów w cenie do 25 tys. zł (o ponad 4 p.p.). Najwięcej ogłoszeń z początku bieżącego roku dotyczyło pojazdów w widełkach: 25-50 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie w 2022 na rynku dominowały auta o wartości 10-25 tys. zł. To jednak nie oznacza, że Polacy mają w kieszeniach więcej pieniędzy.

Statystyka dostępności aut z rynku wtórnego w Polsce. Porównanie pierwszej połowy 2023 r. do analogicznego okresu w 2022 r. fot. autobaza, materiały prasowe

Wciąż rosną ceny. Nadal też odczuwamy skutki poprzednich lat

Inflacja i idący za nią wzrost cen nie omija branży motoryzacyjnej, co wyraźnie widać w strukturze sprzedażowej na rynku samochodów używanych. Dodatkowo nadal odczuwamy skutki ograniczonej podaży aut – zarówno nowych, jak i tych z drugiej ręki, spowodowanej wydarzeniami ostatnich lat. Teraz gdy liczba ogłoszeń znów zaczyna rosnąć, możemy spodziewać się delikatnych spadków cen, ale na duże obniżki raczej nie ma co liczyć – komentuje Natalia Sokołowska, ekspertka autobaza.pl

Najwięcej ogłoszeń z pierwszej połowy 2023 roku dotyczyło aut produkowanych w latach: 2016-2019 oraz 2011-2015 – w obu przypadkach po 25 proc. wszystkich ofert.

Najczęściej wystawiane marki przez Polaków. Brak niespodzianek

Pierwsza połowa 2023 r. nie przyniosła większych zmian w kwestii najczęściej wystawianych modeli i marek. W pierwszej kategorii nadal królują kolejno: Golf III, BMW Seria 3 i Opel Astra (rosnąco), choć lider i wicelider z ubiegłego roku zamienili się miejscami.

Wśród marek, które najczęściej pojawiały się w ogłoszeniach, widniały Ford, Opel i Volkswagen (rosnąco). Ta statystyka wyglądała przed rokiem identycznie. Jak widać polscy kierowcy nie lubią dużych zmian.

Diesel, benzyna, hybryda czy elektryk? Tu również brak zmian

Podobnie jak w analogicznym okresie zeszłego roku, znaczna większość ofert dotyczy aut spalinowych. Co ciekawe, na prowadzenie wysunęły się te z silnikiem wysokoprężnym, delikatnie wyprzedzając benzyniaki (46,95 proc. vs. 45,37 proc.).

