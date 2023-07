Ford: goodbye Fiesta! Kolekcjonerzy: czas na dobry interes!

Nawet mały Ford Fiesta nie poradził sobie w rywalizacji z elektromobilnością i SUVami. Martin Sander odpowiedzialny w Fordzie za gamę aut zelektryfikowanych w Europie przyznał w rozmowie z "Autocar", że Fiestę wycofano z produkcji, by zwolnić moce przerobowe zakładów i rozpocząć produkcję elektrycznego SUVa Ford Explorer. I tak oto duży i kosztowny SUV na prąd uśmiercił jedno z najpopularniejszych niedrogich aut w Europie.

Od czasu premiery w 1976 r. Ford Fiesta regularnie pojawiał się w zestawieniach TOP10 najchętniej kupowanych samochodów w Wielkiej Brytanii. W latach 2009-2020 Fiesta utrzymywała się na pierwszym miejscu na wyspach. W marcu 2017 r. wspięła się nawet na szczyt i została najchętniej kupowanym samochodem w całej Europie! To akurat nie dziwi, gdyż w Europie przez dekady najczęściej wybierano niedrogie modele z segmentu B i C.

W dniu w którym Ford zakończył produkcję Fiesty gwałtownie wzrosło zainteresowanie używanymi modelami. Zapewne kolekcjonerzy rozpoczęli poszukiwania najciekawszych egzemplarzy. W brytyjskim serwisie aukcyjnym Car & Classic odnotowano wzrost zainteresowania aż o 206 proc. (w porównaniu do ostatnich czterech tygodni przed zakończeniem produkcji samochodu co miało miejsce na początku lipca). Fiesta powoli wspina się w rankingu popularności klasyków Forda w którym niepodzielnie rządzą Escort, Capri i Cortina (trzy kultowe modele to aż 34 proc. poszukiwanych aut Forda).

Naturalnie nie każda Fiesta będzie cieszyć się równie dużym zainteresowaniem. Analitycy Car & Classic prognozują, że w przypadku młodszych egzemplarzy nabywcy powinni szukać aut w dobrym stanie, z niskim przebiegiem i udokumentowaną historią serwisową. To akurat żadna niespodzianka. Najłatwiej przecież o chętnych na cenione auta, które są niedrogie w eksploatacji i nie wymagają wkładu własnego. A maluchy segmentu B są wciąż w czołówce.

A starsze Fiesty? Z pewnością kolekcjonerzy będą szukać usportowionych modeli, które miały relatywnie nieduży udział w produkcji. Na topie jest Fiesta XR2 (wzrost zainteresowania aż 107,3 proc. w serwisie Car & Classic), czyli mocna sportowa odmiana oferowana w trzech pierwszych generacjach. Pierwsza Fiesta XR2 skrywała pod maską czterocylindrowy benzynowy 1,6 l o mocy 83 KM. W ostatniej XR2i 16V zainstalowano zaś motor 1,8 l o mocy 130 KM.

Na drugim miejscu znalazła się Fiesta RS (wzrost pytań w wyszukiwarce o 52,1 proc.). Pierwsza i zarazem ostatnia Fiesta RS pojawiła się w modelu trzeciej generacji (produkcja w latach 1989 - 1996) jako RS 1800 (1,8 l i 131 KM) oraz RS Turbo (1,6 l i 133 KM). Znamienne, że najmłodsza z usportowionych odmian czyli ST (debiut w piątej generacji) na razie nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem (wzrost ledwie o 1,2 proc.). Oczywiście do czasu.