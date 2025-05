Według badania przeprowadzonego przez iSeeCars, Mazda MX-5 występująca w USA pod nazwą Miata, jest jednym z najrzadziej użytkowanych samochodów w Ameryce w ciągu roku. Jak to możliwe, skoro Mazda MX-5 to niedrogi w zakupie, sportowy pojazd dla każdego, o genialnych właściwościach jezdnych i wysokiej niezawodności? Choć niewielki rozmiar sprawia, że MX-5 świetnie nadaje się do eksploatacji w mieście i codziennego użytku (o ile właścicielowi nie potrzeba tylnej kanapy dla pasażerów), okazuje się, że właściciele japońskich roadsterów niezbyt często do nich wsiadają.

Jak podaje iSeeCars, Miata jest najmniej eksploatowanym autem w Stanach Zjednoczonych, spośród pojazdów poddanych analizie. Średni przebieg wyniósł zaledwie 5073 mil rocznie (8164 km), co jest wartością mniejszą o ponad połowę od średniej. W badaniu iSeeCars przeanalizowano odczyty liczników kilometrów z ponad 1 miliona samochodów w wieku do trzech lat. Były to pojazdy używane, sprzedane między listopadem 2024 r. a kwietniem 2025 r. Zebrane dane pozwoliły stwierdzić, że właściciele samochodów do trzech lat przejeżdżają średnio 12 307 mil rocznie (19 806 km).

Większość właścicieli używa małej sportowej Mazdy jako drugiego lub trzeciego samochodu, przeznaczonego głównie na przyjemne weekendowe wypady. Wyprowadzanie z garażu nie odbywa się kiedy pada deszcz, ani tym bardziej podczas zimy. Wszystko to oznacza mniej czasu spędzonego za kierownicą przez cały rok. Co więcej, Mazda MX-5 RF cechująca się nadwoziem typu fastback, ze składanym elektrycznie fragmentem sztywnego dachu, również pojawiła się w zestawieniu. Pojazd ten w USA pokonuje średnio 5375 mil rocznie (8621 km).

Samochody elektryczne wśród modeli z najniższymi przebiegami

Wśród najmniej użytkowanych samochodów w Ameryce znajdują się również te w pełni elektryczne. Wynika to głównie z ich ograniczonego zasięgu, co w konsekwencji ma wpływ na niewielki roczny przebieg. Analiza iSeeCars wykazuje, że najmniej eksploatowane elektryki to: GMC Hummer (średnio 5205 mil rocznie), Mazda MX-30 (średnio 6755 mil rocznie) i Ford F-150 Lightning (średnio 7877 mil rocznie).

Trzyletnie modele aut z najwyższymi przebiegami

Po drugiej stronie skali znalazły się bardzo popularne w Ameryce rodzinne minivany oraz sedany, służące kierowcom jako najbardziej wygodne i uniwersalne środki transportu. Najczęściej eksploatowany trzylatek to Chrysler Pacifica (średnio 20 882 mil rocznie), kolejnym wozem został Chrysler Voyager (średnio 19 948 mil rocznie), a trzecie miejsce na podium należy do Chevroleta Malibu (średnio 18 762 mil rocznie).

Zestawienie nie zawiera marek luksusowych. Gdyby iSeeCars przeanalizował przebieg rzadkich lub egzotycznych samochodów, można przypuszczać, że na szczycie listy znalazłyby się takie marki, jak: Ferrari, Lamborghini czy Koenigsegg.