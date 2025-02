10 najszybciej tracących na wartości SUV-ów. Można mocno dostać po kieszeni!

Kupujący nowe pojazdy, bez względu na to czy na użytek własny, czy firmowy, zwykle nie interesują się wartościami rezydualnymi samochodów. Parametr ten jest jednak bardzo ważny, ponieważ określa prognozowaną wartość auta po danym okresie użytkowania i stopniu jego zużycia. W szacowaniu wartości pomagają specjalne tabele lub kalkulatory dostępne np. w bazach Eurotax i Info-Ekspert.

Czym jest wartość rezydualna

Wartość rezydualna przekazuje informację, za jaką sumę właściciel będzie mógł sprzedać samochód po zakończeniu jego użytkowania lub nabyć, jeśli np. pochodziło z leasingu. Na wartość rezydualną spory wpływ ma marka auta. Determinują ją także takie czynniki, jak prestiż marki czy trendy. Jeśli w danym czasie często nabywany będzie topowy model wybranego producenta z określonym typem nadwozia, to po kilku latach zdominuje on rynek aut używanych, co może spowodować znaczny spadek wartości takiego samochodu.

Zwykle nowe modele z wyższej półki cenowej odnotują największe straty i to w niedługim czasie od wyjazdu z salonu. Spadek wartości auta może być uzależniony także od jego wielkości — samochody o mniejszych gabarytach statystycznie tracą mniej. Rynkowa wartość w dużej merze zależna jest też od wersji nadwozia, zastosowanego napędu i popularności danego modelu samochodu.

10 SUV-ów najszybciej tracących na wartości

Nikt nie chce wydawać dużo pieniędzy na nowy samochód, który za kilka lat będzie niewiele warty. A różnica między najlepszymi i najgorszymi modelami pod względem trzymania wartości potrafi być bardzo duża. Które SUV-y najbardziej tracą na wartości w ciągu trzech lat po przejechaniu 36 000 mil (58 tys. km)? Ranking brytyjskiego serwisu "What Car" nie pozostawia złudzeń. Najgorzej wypadają SUV-y z napędem w pełni elektrycznym.

1. DS 3 E-Tense (samochód elektryczny)

Wersja Pallas. Cena katalogowa 38 950 £ | Wartość odsprzedaży 36 tys./3 lata 9950 £ | Spadek ceny 29 000 £ | Wartość zatrzymana 25,5 proc.

2. Mazda MX-30 (samochód elektryczny)

Wersja Makoto. Cena katalogowa 32 945 £ | Wartość odsprzedaży 36 tys./3 lata 9650 £ | Spadek ceny 23 295 £ | Wartość zatrzymana 29,3 proc.

3. Lexus UX300e (samochód elektryczny)

Wersja Takumi. Cena katalogowa 50 995 £ | Wartość odsprzedaży 36 tys./3 lata 16 150 £ | Spadek ceny 34 845 £ | Wartość zatrzymana 31,7 proc.

4. Mercedes EQA (samochód elektryczny)

Wersja 250+ AMG Line Premium Plus. Cena katalogowa 57 810 £ | Wartość odsprzedaży 36 tys./3 lata 18 575 £ | Spadek ceny 39 235 £ | Wartość zatrzymana 32,1 proc.

5. Peugeot e-2008 (samochód elektryczny)

Wersja Allure 54 kWh. Cena katalogowa 34 400 £ | Wartość odsprzedaży 36 tys./3 lata 11 400 £ | Spadek ceny 23 000 £ | Wartość zatrzymana 33,1 proc.

6. MG ZS EV (samochód elektryczny)

Wersja Trophy 51 kWh. Cena katalogowa 32 995 £ | Wartość odsprzedaży 36 tys./3 lata 11 325 £ | Spadek ceny 21 670 £ | Wartość zatrzymana 34,3 proc.

7. Opel Mokka E (samochód elektryczny)

Wersja GS 54 kWh. Cena katalogowa 33 470 £ | Wartość odsprzedaży 36 tys./3 lata 11 500 £ | Spadek ceny 21 970 £ | Wartość zatrzymana 34,36 proc.

8. Jeep Compass (napęd hybrydowy)

Wersja 1.5 T4 e-Torque Hybrid Summit. Cena katalogowa 38 805 £ | Wartość odsprzedaży 36 tys./3 lata 13 350 £ | Spadek ceny 25 455 £ | Wartość zatrzymana 34,40 proc.

9. Citroen e-C4 (samochód elektryczny)

Wersja Max 50 kWh. Cena katalogowa 30 150 £ | Wartość odsprzedaży 36 tys./3 lata 10 900 £ | Spadek ceny 19 250 £ | Wartość zatrzymana 36,2 proc.

10. Jeep Renegade (napęd hybrydowy)

Wersja 1.5 e-Hybrid Summit 4x4 360 Opera EAT8. Cena katalogowa 33 909 £ | Wartość odsprzedaży 36 tys./3 lata 12 350 £ | Spadek ceny 21 559 £ | Wartość zatrzymana 36,4 proc.