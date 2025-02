Opel Astra 3., 4. i 5. generacji. Które kupować, a których unikać? Poradnik kupującego

Nie oznacza to jednak, że auta sprzed dekady nadają się wyłącznie do przetwórstwa wtórnego. W wielu przypadkach to wciąż solidne konstrukcje z dobrym wyposażeniem i pewnymi właściwościami jezdnymi. Mimo znacznych przebiegów mogą jeszcze służyć przez długie lata. Przekrój prywatnego importu pokazuje, że pośród Polaków dominuje pragmatyzm. Tym samym, nie dziwi pierwsze miejsca Opla Astry w 2024. Nad Wisłę przyjechało ponad 25 tysięcy egzemplarzy tego bestsellera produkowanego od 1991.

Opel Astra III

Trzecia generacja Astry przyniosła przełom w stylizacji i oferowana była w Europie od 2004 do 2014 jako sedan, kombi, kabriolet ze sztywnym dachem, a także trzy i pięciodrzwiowy hatchback. Tak szerokiej oferty raczej już nie doświadczymy. W tym wcieleniu wyraźnie poprawiono jakość powłoki antykorozyjnej. Znacznie łatwiej znaleźć egzemplarz bez rdzy, choć ta potrafi pojawić się na progach i rantach drzwi. Lepiej to sprawdzić. Na rynku wtórnym czasem występują egzemplarze z 18-calowymi felgami aluminiowymi i skrętnymi, biksenonowymi reflektorami. 5-drzwiowa Astra ma 425 cm, a jej rozstaw osi wynosi 262 cm.

Wnętrze wpisuje się w standardy segmentu C, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla czterech dorosłych osób. Oczywiście, z wyjątkiem wariantu pozbawionego dachu i trzydrzwiowego hatchbacka. Materiały tapicerskie są wytrzymałe i dość łatwe w czyszczeniu. Tworzywa sztuczne prezentują przeciętną jakość. Po latach zdarza się, że piszczą i skrzypią. Lista opcjonalnego wyposażenia obejmuje między innymi klimatyzację automatyczną, szyberdach, skórzaną tapicerkę, pełną elektrykę, prostą i niepraktyczną dziś nawigację, komputer pokładowy i kilka podstawowych systemów bezpieczeństwa. Wśród benzynowych silników możemy wybierać między 1.4 75-90 KM, 1.6 105-115 KM, 1.8 125-140 KM, 1.6 Turbo 180 KM i 2.0 Turbo 170-240 KM. Każda propozycja uchodzi za trwałą i bezproblemową, choć warto pilnować poziom cieczy smarnej. Warunkiem spokoju są częste wymiany oleju i rozrządu – koszt wymiany tych elementów to około 1000 złotych.

Amatorzy silników diesla spokojnie mogą zdecydować się na konstrukcje opracowane przez inżynierów Fiata. To 1.3 CDTI i 1.9 CDTI o mocy 90 i 100-150 KM. Większy motor zapewnia dobre osiągi i relatywnie niskie zużycie paliwa. Problemy mają z zaworem EGR i systemem klapek wirowych w kolektorze ssącym, na co trzeba mieć baczenie. Najtańsze egzemplarze Astry III dostępne są już za kilka tysięcy złotych. To jednak wysłużone i wymagające dofinansowania egzemplarze z początku produkcji. Na rozsądny model trzeba przeznaczyć przynajmniej 9-11 tysięcy. Kilka tysięcy więcej należy wydać na rzadkie wersje – OPC lub cabrio.

Opel Astra IV

Czwarta generacja Opla produkowana była między innymi w gliwickich zakładach marki od 2009 do 2020. Klienci mieli do wyboru trzy i pięciodrzwiowego hatchbacka, sedana i funkcjonalne kombi. Próżno wypatrywać w gamie cabrio. Przy okazji poprawiono jakość ochrony antykorozyjnej. Ta nie odbiega już od konkurentów zza między. Największą bolączką modelu jest za to masa własna mocno wykraczająca poza klasowe standardy, co nie pozostaje obojętne dla lekkości prowadzenia czy zużycia paliwa. Plus za niezłe wyposażenie w postaci ksenonowych reflektorów z funkcją doświetlania zakrętów, 18-calowych obręczy lub przyciemnionych szyb bocznych. Nadwozie mierzy 429 cm długości, 181 szerokości i 149 wysokości. Rozstaw osi wynosi 261 cm.

Jako ulubieniec klientów flotowych i taksówkarzy, Astra może się pochwalić wysoką funkcjonalnością kabiny i dość wytrzymałymi materiałami wykończeniowymi. W bazowych odmianach razi mnogość zaślepek - nieaktywnych przycisków i niewielkie ciekłokrystaliczne ekrany. Wystarczy jednak znaleźć importowany, lepiej wyposażony egzemplarz, by korzystać z możliwości, jakie dawała lista dodatków. Znajdziemy na niej dwustrefową klimatyzację automatyczną, szyberdach, ortopedyczne fotele AGR z regulacją długości siedziska, przeciętną dziś nawigację, aktywny tempomat czy rozbudowane nagłośnienie. Pozycja za kierownicą jest zupełnie przyzwoita. Z tyłu, zwłaszcza w wersji kombi, wygodnie usiądą nawet wysokie osoby. Znacznie mniej miejsca jest w odmianie 3-drzwiowej. Bagażnik hatchbacka mieści 370-1235, zaś kombi 500-1550 litrów.

Na jakie silniki warto postawić w Astrze IV?

Wszystkie silniki benzynowe to udane i cenione konstrukcje z rodziny EcoTec. Najniższe koszty utrzymania, ale także mizerne osiągi zapewniają wolnossące 1.4 i 1.6 z wielopunktowym wtryskiem paliwa, które generują 100 i 115 KM. Równie dobrze z instalacjami gazowymi współpracuje (oferowana także z seryjną instalacją LPG) jednostka 1.4 Turbo 120-140 KM. Wyposażono ją w turbosprężarkę bez zmiennej geometrii łopat i pasek rozrządu (1000 złotych). Zapał silnika skutecznie ogranicza wysoka masa auta. Dynamikę dającą więcej radości z jazdy zapewnia 1.6 Turbo i topowy 2.0 Turbo o mocy 180 i 280 KM. Na co tu możemy ponarzekać? Z pewnością na nadmierne zużycie oleju w familii EcoTec. Dość częste są również awarie zaworu EGR. Nihil novi.

Szukając zdrowego kompromisu, polecamy motor 1.4 Turbo. 120-konny przyspiesza do setki w 10,5, zaś ten o mocy 140 KM w 9,9 sekundy. To jedna z lepszych propozycji w tej kategorii silnikowej. Co ważne, jest w czym wybierać. W internecie znajdziemy ponad 2 tysiące ogłoszeń. Połowa to odmiany benzynowe. Na mocniejszą Astrę w dobrym stanie wystarczy kwota na poziomie 25-27 tysięcy – roczniki 2012-2013.

Dla zwolenników diesla przygotowano zbyt słabą propozycję z magazynów Fiata - 1.3 CDTI o mocy 95 KM. Wyraźnie lepiej sprawuje się motor opracowany przez Isuzu - 1.7 CDTI 110-125 KM oraz fiatowski 2.0 CDTI 160, 165, 195 KM. Każda jednostka korzysta z bezpośredniego wtrysku paliwa common-rail i doładowania - zmienną geometrię łopat otrzymała tylko najmocniejsza z nich. Niestety, dopracowane silniki nie są w stanie osiągnąć niskich wyników spalania z uwagi na dużą wagę auta. W zamian odznaczają się brakiem typowych bolączek konstrukcyjnych. Pod koniec produkcji zaczęto montować 1.6 CDTI. Większość motorów dysponuje dość trwałym filtrem cząstek stałych. Co ciekawe, ropniaki są tańsze o kilka tysięcy złotych.

Uwaga na manualne przekładnie w niektórych Oplach Astra

Opcjonalnie w Astrach oferowano sześciostopniowy, klasyczny automat. Nie zachwyca szybkością pracy, jednak funkcjonuje płynnie i nie sprawia problemów. Nie można niestety tego powiedzieć o manualnych przekładniach, które ze względu na błąd konstrukcyjny, nawet po 80-100 tysiącach kilometrów mogą kwalifikować się do remontu. Wina leży po stronie zbyt słabych łożysk oraz niskiej ilości oleju smarującego. Jeśli nie pękła obudowa skrzyni, koszt remontu zmieści się w 3 tysiącach złotych.

Opel Astra V

Piąta generacja kontynuowała dokonania poprzedników i stanowi jedną z najciekawszych propozycji w klasie kompaktowej ostatniej dekady. Przede wszystkim w rozważaniu relacji ceny do jakości. Zjeżdżała z linii produkcyjnych między innymi wciąż gliwickich zakładów jeszcze niemieckiej firmy. W oficjalnych cennikach widniała od 2015 do 2021. W palecie nadwoziowej próżno szukać cabrio czy trzydrzwiowego GTC. Księgowi wzięli sprawy w swoje ręce, co poskutkowało wypuszczeniem na rynek tylko klasycznego hatchbacka i rodzinnego kombi.

Mimo upływu 10 lat od rozpoczęcia produkcji jedynie w egzemplarzach powypadkowych możemy dostrzec niewielkie ogniska rdzy. W kategorii jakościowej Astra wypada dobrze i nie ma się czego wstydzić na tle konkurentów. Nieźle też przedstawiają się dodatki. W bogatszych wersjach znajdziemy adaptacyjne reflektory LED. Te przed laty wymagały dopłaty na poziomie 6 tysięcy zł. Spodziewajmy się ich głównie w egzemplarzach z prywatnego importu. Są warte grzechu. W kwestii gabarytów, mamy do czynienia ze średnią klasową. 5-drzwiowy hatchback ma 437 cm długości, 181 szerokości i 147 wysokości. Kombi jest wyraźnie dłuższe – 450 cm. Niezależnie od wariantu, rozstaw osi wynosi 266 cm.

Warto poszukać foteli z certyfikatem AGR

W kwestii przestronności, Astra V wciąż nie należy do czołowych przedstawicieli gatunku. Pasażerowie pierwszego rzędu mogą poczuć się dość klaustrofobicznie z uwagi na rozbudowaną centralną część kokpitu. W tym sektorze przydałoby się też więcej pojemnych schowków, chociażby na smartfona, portfel lub klucze. W drugim rzędzie wysokie osoby też będą narzekać na niedobór centymetrów przed kolanami i nad głowami. W klasowe standardy wpisuje się za to bagażnik. W standardowej konfiguracji mieści 370, zaś po złożeniu oparcia 1210 litrów. W kombi sytuacja jest lepsza – od 540 do 1630 l.

Niezależnie od rocznika, do dyspozycji mamy 7 lub 8-calowy ekran ze sterowaniem dotykowym, a po lifcie także z głosowym (to działa kiepsko). Przy okazji modernizacji w 2019, poprawiono grafikę i dołożono kilka nowych funkcji. Takie samo rozwiązanie wcześniej trafiło do Insigni. W Astrze zadebiutował też nowy zestaw cyfrowych wskaźników, także zbliżony do tego znanego z większego Opla. Jest czytelny i ma atrakcyjną grafikę, choć standardowe, analogowe zegary starzeją się z klasą. Pośród opcji należy wymienić bezprzewodową ładowarkę, nagłośnienie Bose, podgrzewaną przednią szybę, a także raczej smutne wzory tapicerek. Fotele AGR certyfikowane przez uznanych ortopedów zapewniają dobry poziom wygody.

Silniki benzynowe w Astrze V

Wszystkie silniki benzynowe to ewolucja konstrukcji z rodziny EcoTec. Najniższe koszty utrzymania, ale także mizerne osiągi zapewniają wolnossące silniki 1.4 z wielopunktowym wtryskiem paliwa i mocy 100 KM. Nierzadko spotkamy je na rynku wtórnym z zasilaniem gazem. Nieźle też z instalacjami LPG współpracuje jednostka 1.4 Turbo 125-150 KM. Wyposażono ją w turbosprężarkę i przystępny w wymianie pasek rozrządu (1200 złotych). Zapał silnika skutecznie ogranicza wysoka masa auta, choć i tak obniżona względem poprzednika o około 200 kilogramów (w zależności od wersji). Dynamikę dającą więcej radości z jazdy zapewnia 1.6 Turbo. Generuje 200 KM i 300 Nm, zapewniając sprint do setki w 7 sekund. Taka Astra jednak rzadko występuje w przyrodzie.

Po liftingu w 2019 przemodelowano ofertę. Z katalogu zniknął 1.0 Turbo 105 KM, a jego miejsce zajął 1.2 z doładowaniem – 110-145 KM. Paletę uzupełnił 1.4 Turbo o mocy 145 KM. Wszystkie jednostki wyposażono w bezpośredni wtrysk paliwa. Cechuje je akceptowalne zapotrzebowanie na paliwo i przeciętna kultura pracy. Do tego, 145-konną specyfikację zaopatrzono w standardzie w bezstopniowy automat. Ten pracuje bez zarzutu do 200-250 tysięcy kilometrów. Potem mogą zacząć się schody z płynnością pracy i mechanicznymi elementami. Nie można tego powiedzieć o manualnych przekładniach o 5 i 6 stopniach, które ze względu na błąd konstrukcyjny nawet po 80-100 tysiącach km mogą kwalifikować się do remontu. Podobnie jak w poprzedniku, tak i tu wina leży po stronie zbyt słabych łożysk oraz niskiej ilości środka smarnego. Jeśli nie pękła obudowa skrzyni, koszt remontu zmieści się w 3 tysiącach złotych. Poza tym, benzyniaki nie sprawiają większych trudności. Jak we wcześniejszych wydaniach, warto regularnie sprawdzać poziom oleju i na bieżąco go uzupełniać.

Co polecamy? Redakcyjnie mieliśmy styczność z różnymi odmianami Astry V, ale to 1.4 Turbo o mocy 150 KM i 245 Nm dobrze odnajduje się pod maską niemieckiego auta. Pozwala na sprint do setki w 8,3 sekundy. Prędkość maksymalna to 213 km/h. Optymalny budżet na ten wariant to 45-50 tysięcy złotych – wozy z lat 2018-2019.

Czy diesel w Astrze V ma sens?

Dla zwolenników silników diesla przygotowano 1.6 CDTI o mocy 95, 110, 136, 150 i 160 KM. Najmocniejszy ma podwójne doładowanie, co istotnie przyczynia się do wyższych wydatków serwisowych. Każda jednostka korzysta z bezpośredniego wtrysku paliwa common-rail, dwumasowego koła zamachowego i doładowania ze zmienną geometrią łopat. Odznaczają się brakiem typowych bolączek konstrukcyjnych i stosunkowo niskim zapotrzebowaniem na paliwo względem ropniaków z poprzedniej generacji. Motory dysponują dość trwałym filtrem cząstek stałych i łańcuchem rozrządu, którego trwałość określa się na 100 tysięcy km i konieczność przeprowadzenia kosztownego serwisu.

Co ciekawe, po modernizacji w 2019 w Oplu pojawił się trzycylindrowy diesel 1.5 rozwijający 105 lub 122 KM. Nie grzeszy dynamiką i kulturą pracy, ale dał się poznać jako oszczędny i dość bezproblemowy, choć wciąż jest stosunkowo świeżą konstrukcją. Zdecydowanie lepsze opinie zbiera diesel R4 1.6 CDTI i taki byśmy wybrali. Najlepiej o mocy 136. Przyspiesza do setki w 9,6 sekundy i rozpędza się do 205 km/h. Przy okazji zużywa skromne porcje oleju napędowego – około 5 litrów w trasie i 8 w mieście. Jego cena jest zbliżona do naszej sugestii benzynowej. 35 tysięcy to dobry budżet na zadbany egzemplarz z lat 2017-2018.

Za takimi Astrami możemy jedynie zatęsknić

Szósta generacja kompaktowego Opla to już konstrukcja koncernu Stellantis. Nieco inna myśl techniczna i przede wszystkim odmienny profil gamy silnikowej. Zabrakło miejsca na mocniejsze silniki spalinowe. W zamian dostaliśmy przeciętne hybrydy plug-in i oszczędnego elektryka. Poprzednie wcielenia były z pewnością prostsze konstrukcyjnie i relatywnie znośne w kosztach obsługi warsztatowej. Niezależnie od generacji, ryzyko wejścia na minę jest niewielkie. Polecamy nie tylko benzyniaki EcoTec, lecz również motory wysokoprężne. Zadowolą długodystansowców. Poza tym Astra przekonuje dobrą relacją ceny do jakości.