Czy da się kupić dobre auto za średnią krajową pensję? To nasze propozycje

Rynek wciąż pełny jest relatywnie tanich aut, które wciąż mogą posłużyć przez kilka lat. Takiego wozu nie będzie szkoda zostawić na ciasnym parkingu, bo jego przeszłość i tak wskazuje na trudny żywot. W takim przypadku możemy zbagatelizować drobne stłuczenia i przyjrzeć się blacharce oraz mechanice. Zbyt duże ogniska rdzy, zwłaszcza na elementach konstrukcyjnych, powinny zmieść z planszy dany egzemplarz. Koszty przywrócenia dobrego stanu z pewnością przewyższą wartość samochodu. Z mechaniką poradzi sobie natomiast większość majstrów. Dziś nastawiamy się na maszyny sprzed dwóch dekad, w których próżno szukać zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Lepiej dla nas, bo stosunkowo niedużym nakładem utrzymamy pojazd w przyzwoitym stanie. Co zatem da się kupić za średnią pensję?

Nissan Primera P12

Teraz już niewiele osób pamięta, że Nissan przez długie lata miał w swej ofercie przedstawiciela klasy średniej. Uznanie klientów zbudowała przede wszystkim druga generacja auta dostępnego w latach 90. Primera uchodziła za pancerny pojazd, niewymagający przesadnej troski o podzespoły mechaniczne. Trzecie wcielenie Primery produkowano w latach 2001-2007 jako funkcjonalne kombi oraz liftbacka. Przyczynę niepowodzenia modelu upatrywano w nietypowej prezencji oraz technicznym podobieństwie z Renault Laguną II. Nie zmienia to jednak faktu, że wnętrze Primery oferuje naprawdę wiele. Kamera cofania, rozbudowany komputer pokładowy, pełna elektryka, czy klimatyzacja montowana była niemal w każdym egzemplarzu. W kwestii przestronności wnętrza Nissan nie rozczarowuje, mieszcząc się w średniej przypisanej do segmentu D.

Do napędu Primery z powodzeniem możemy polecić wszystkie wersje benzynowe 1.8, 2.0 i 2.5 dysponujące mocą 115-170 KM. Ostrożnie należy podchodzić do diesla 2.2 DDTi o mocy 126-139 KM. Pozostałe motory wysokoprężne (1.9 dCi) są kłopotliwe, awaryjne i kosztowne w serwisowaniu. Rozsądnie utrzymany benzyniak posłuży przez dłuższy czas. Wbrew pozorom, koszty eksploatacyjne znajdują się na akceptowalnym poziomie.

Fiat Panda II fot. Fiat

Fiat Panda II

Panda za chwilę doczeka się czwartej generacji, a w Alpach wciąż możemy spotkać pierwsze wcielenie z napędem na obie osie. To niezwykle popularna konstrukcja nie tylko we Włoszech, lecz również w Polsce. Przed dwiema dekadami, włoski mieszczuch zajmował wysokie pozycje w rankingach sprzedaży nad Wisłą. Obecnie jego gwiazda mocno przygasła, ale to wciąż dość ciekawa maszyna.

Nasz budżet wystarczy na Pandę drugiej generacji w bazowej wersji wyposażenia i z podstawowym silnikiem. Włoski przebój produkowano w Polsce od 2003 do 2012 w ogromnej liczbie specyfikacji. Jednobryłowe nadwozie zaprojektowano estetycznie. Nie zapomniano także o ochronie antykorozyjnej – garażowane pojazdy mają niewielkie ogniska rdzy. Wnętrze gwarantuje dobre warunki do jazdy tylko na przednich, płaskich fotelach. Na kanapie miejsca jest po prostu zbyt mało dla wyższych osób. Projekt deski rozdzielczej jest prosty i łatwy w obsłudze, ale zastosowane plastiki są twarde i podatne na zarysowania. Lista dodatków zazwyczaj ogranicza się do elektrycznych szyb i lusterek oraz radia. Klimatyzacja wcale nie była przesadnie częstym widokiem. Pancerne okazują się benzynowe silniki. Nie rozpieszczają dynamiką, ale sprawdzą się w typowo miejskiej eksploatacji. W naszym zasięgu finansowym pozostają 1.1 54 KM i 1.2 60-69 KM. Mocniejsze warianty są wyraźnie droższe. Co cieszy, wiele egzemplarzy ma przebieg w okolicy 100-120 tysięcy kilometrów.

Citroen C3 I fot. Citroen

Citroen C3 I

Technologicznym bliźniakiem Peugeota 206 jest pierwsze wcielenie Citroena C3. Francuski mieszczuch produkowany był od 2002 do 2009 jako pięciodrzwiowy hatchback lub szalona odmiana Pluriel – w niej tekstylny dach chowa się do bagażnika, zaś pałąki dachu możemy zostawić w garażu, uzyskując prawdziwy kabriolet. Wersja pięciodrzwiowa została przyzwoicie zabezpieczona przed korozją. Wóz ma 386 cm długości. Wewnątrz możemy liczyć na całkiem oryginalny design, a całość wykonano z twardych, tanich tworzyw. Miejsca na fotelach jest pod dostatkiem, ale z tyłu zmieścimy dwie osoby o wzroście do 175 cm. Lista dodatków może obejmować klimatyzację, elektrycznie sterowane szyby i lusterka, ABS, fabryczne radio z CD i szyberdach. Bagażnik pochłonie od 305 do 1150 litrów. W tej klasie to solidny wynik.

Po latach najlepszym wyborem są wersje benzynowe, których serwis nie jest wymagający, a dostęp do komponentów eksploatacyjnych nie pozostawia wiele do życzenia. Do wyboru mamy 1.1 60 KM, 1.4 73-88 KM i 1.6 110 KM. Najmocniejszy przyspiesza do setki w 10 sekund. W alternatywie pozostają diesle – 1.4 HDI 68 i 90 KM oraz 1.6 HDI 92 i 109 KM. Jeśli zamierzamy eksploatację poza miastem, można rozważyć ropniaka. Bazowy nie ma dwumasowego koła zamachowego.

Skoda Fabia I fot. Skoda

Skoda Fabia I

Kolejnym popularnym modelem miejskim w atrakcyjnej cenie jest Skoda Fabia pierwszej generacji. Technologiczny bliźniak Volkswagena Polo produkowany był od 1999 do 2008. W ofercie znalazł się pięciodrzwiowy hatchback, kombi i sedan, a w każdym wariancie zabezpieczenie antykorozyjne jest na przyzwoitym poziomie. Wnętrze zaprojektowano z budżetowych, twardych, lecz wytrzymałych materiałów. Z przodu wygoda jazdy jest akceptowalna, zaś z tyłu osobom wyższym niż 180 cm będzie zbyt ciasno. Okazjonalnie trafiają się egzemplarze z elektrycznie sterowanymi szybami, klimatyzacją, kontrolą trakcji, fabrycznym radiem czy szyberdachem. Hatchback ma 397, a sedan 423 cm. Kombi mieści w bagażniku od 426 do 1225 litrów.

Siłą Fabii jest prymitywna i pancerna technologia Volkswagena. Cenione, benzynowe silniki to 1.0 50 KM (20 sekund do setki), 1.2 54-64 KM, 1.4 60-101 KM i 2.0 116-120 KM. Wersje wysokoprężne są zazwyczaj skrajnie zużyte i wymagają pokaźnych inwestycji. Najmocniejszy ropniak to 1.9 TDI o mocy 130 KM i 310 Nm. Przyspiesza do setki w 9,6 sekundy i rozpędza się do 204 km/h. W założonym budżecie nastawmy się jednak na benzynowe warianty.

Renault Modus fot. Renault

Renault Modus

Nietypowe Renault zadebiutowało w czasach, gdy minivany miały się całkiem dobrze. Opel oferował Merivę, a w katalogu Nissana mogliśmy znaleźć Note’a. Była też Kia Venga i Hyundai iX20. Teraz to już tylko wspomnienie, gdy świetnie sprzedają się crossovery segmentu B. Niemniej, Modusowi nie można odebrać szeregu zalet. Pudełkowate nadwozie o długości 379 cm wyróżnia się dużymi kloszami reflektorów i opcjonalnym, dwustopniowym otwieraniem pokrywy bagażnika. Dolny fragment zyskał zawiasy, przez co da się go uchylić na ciasnym parkingu, bez konieczności uruchamiania całego skrzydła. Proste, funkcjonalne i przydatne.

Kabina Modusa to klasyczny przykład wzornictwa francuskiego sprzed dwóch dekad. Auto zadebiutowało w 2004 i skończyło karierę w 2012. Projekt kokpitu jest podobny do Megane i Scenica. Możemy korzystać z analogowego panelu automatycznej klimatyzacji i ładnie wkomponowanego w środek odtwarzacza CD z fizycznymi przyciskami. Cyfrowe są zegary. Czytelne i łatwe w obsłudze. Dużo dobrego powiemy też o przestrzeni w obu rzędach. Bagażnik pochłonie od 217-293 do 1302 litrów. Na liście opcji występowało przesuwne siedzisko kanapy. Warto poszukać takiego egzemplarza.

Godne polecenia jednostki napędowe to proste benzyniaki. To 1.2, 1.4 i 1.6 o mocy odpowiednio 65-75-100, 98 i 88-112 KM. Są trwałe i tanie w bieżącej eksploatacji. Do tego dobrze współpracują z LPG. W alternatywie pozostaje wysokoprężne 1.5 dCi, ale egzemplarze z początku produkcji cierpią na choroby wieku dziecięcego, zatem to propozycja wysokiego ryzyka. 6 tysięcy zł wystarczy na Modusa z lat 2004-2005.

Seat Leon I fot. Seat

Seat Leon I

Jest technologicznym bliźniakiem Skody Octavii I, VW Golfa IV i pierwszej generacji Audi A3. Mimo debiutu w 1999 wciąż wygląda ciekawie i w ładnej specyfikacji przyciąga wzrok na ulicy. Dla Seata był dużym krokiem w stronę wyjścia z kryzysu i wprowadzenia marki na nowe tory. W tym czasie na drogi wyjechał również Toledo i Ibiza. Odświeżenie palety modelowej przyniosło oczekiwany rezultat. Hiszpanie pod skrzydłami Wolfsburga wrócili na europejskie salony i to w niezłym stylu.

Pierwsze wcielenie Leona zostało zaprojektowane przez Giugiaro. Jak na obecne standardy, jego rozmiary są dość skromne. Ma 418,5 cm długości, a rozstaw osi ustalono na poziomie 251,5 cm. W topowym wersjach znajdziemy ksenonowe reflektory, zazwyczaj wymagające serwisu. Kabina nie rozpieszcza przestrzenią, ale kokpit wykonano z porządnych materiałów. Cyferblat podświetlono na czerwono, by dodać sportowego sznytu. Benzynowe jednostki napędowe to mocny punkt programu, choć bazowy 1.4 75 KM zadowoli jedynie niespiesznych kierowców. Lepiej przedstawia się wolnossące 1.6 – 101-105 KM, a także 1.8 o mocy 125 KM. 1.8 Turbo rozwija 180, 210 i 225 KM. Jest poza naszym budżetem. Są też diesle. 1.9 TDI (90-150 KM) to dobry motor, ale po ponad dwóch dekadach może wymagać sporych nakładów finansowych. Polecamy zatem benzyniaki. Za 6 tysięcy zł kupimy Leona z lat 2000-2003.

Warto sobie zanotować, że decydując się na wóz za średnią krajową, należy zostawić sobie w kieszeni chociaż dwa tysiące złotych na ewentualne naprawy i serwis startowy. Na dzień dobry warto przyjrzeć się napędowi rozrządu, klimatyzacji, hamulcom i instalacji gazowej, jeśli taka funkcjonuje. Konieczna będzie także wymiana wszelkich filtrów i płynów eksploatacyjnych. Jeśli dopisze nam szczęście, takim dwudziestolatkiem z powodzeniem pojeździmy jeszcze przez wiele miesięcy, a może lat.