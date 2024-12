Niezależnie od tego, czy interesujemy się samochodem nowym, czy używanym, przed jego zakupem warto upewnić się, że będzie pozwalał właścicielowi na bezawaryjną jazdę. Consumer Reports - niezależna i największa organizacja konsumencka zrzeszająca użytkowników samochodów w Stanach Zjednoczonych, która działa od 1936 roku, opublikowała nowy raport dotyczący producentów pojazdów.

Ranking niezawodności Consumer Reports

Raporty Consumer Reports kompleksowo analizują najważniejsze aspekty każdego produktu i od lat pomagają milionom klientów w decyzjach zakupowych. W aktualnej bazie danych niezależnej organizacji jest ponad 300 tysięcy samochodów z lat 2020-2024, których użytkownicy zgłosili problemy z ostatnich 12 miesięcy. Pod uwagę wzięto 20 obszarów – od pozornie niewielkich niedogodności jak piszczące hamulce, przez irytujące usterki (np. uszkodzenia wnętrza), po poważne awarie mechaniczne, których może nie obejmować gwarancja, jak uszkodzenia silnika, skrzyni biegów, akumulatorów trakcyjnych czy ładowania baterii.

Każdy rodzaj problemu jest odpowiednio ważony w całkowitej punktacji, aby stworzyć adekwatny wynik niezawodności dla każdego pojazdu. Tegoroczny ranking utworzono na podstawie częstotliwości występowania usterek w pojazdach z amerykańskiego rynku z każdego roku modelowego oraz uśrednionych ocen aut w wieku do trzech lat, co jest dobrym potwierdzeniem jakości aktualnej gamy danej marki. Modele były oceniane w skali od 1 do 100 punktów. Uśredniony wynik aut danego producenta pozwolił stworzyć ranking marek, który obrazuje jakość oferowanych samochodów.

Te marki miały najmniejszy problem z usterkami w 2024 roku

Najmniej kłopotliwe samochody według Consumer Reports to przede wszystkim auta marek japońskich. W pierwszej dziesiątce znajdują się głównie te, których łatwo się spodziewać. Wysokie pozycje zajmuje Subaru, Lexus, Toyota, Honda i Mazda. Jest też jednak parę niespodzianek, ponieważ w dziesięciu najbardziej niezawodnych markach pojawia się BMW i Audi. W top dziesięć Consumer Reports nie ma natomiast żadnej marki amerykańskie.

Ranking pokazuje, że producenci samochodów z siedzibą w Azji nieustannie przodują w branży pod względem niezawodności, uzyskując średnią ocenę 57 dla regionu w skali od 1 do 100. W 2024 roku 8 z 10 najbardziej niezawodnych marek pochodzi od marek azjatyckich.

Subaru - 68/100 Lexus - 65/100 Toyota - 62/100 Honda - 59/100 Acura - 55/100 Mazda - 55/100 Audi - 54/100 BMW - 53/100 Kia - 51/100 Hyundai - 50/100 Buick - 48/100 Nissan - 48/100 Ford - 44/100 Genesis - 40/100 Volvo - 38/100 Chevrolet - 37/100 Tesla - 36/100 Volkswagen - 34/100 Jeep - 33/100 GMC - 33/100 Cadillac - 27/100 Rivian - 14/100

Subaru na szczycie niezawodności

Subaru znalazło się na szczycie, wypierając Lexusa i Toyotę, które przez wiele lat zamieniały się miejscami na pierwszym miejscu rankingu. Spośród siedmiu modeli Subaru uwzględnionych w badaniu, dwa - Forester i Impreza - uzyskały wyniki niezawodności znacznie powyżej średniej.

Dlaczego Toyota zanotowała spadek? Choć RAV4, Corolla, Prius czy Camry mają wysoką średnią, to w tym roku oceny niezawodności poniżej średniej zanotowały pickupy Tacoma i Tundra oraz elektryczny model bZ4X, co zaszkodziło ostatecznemu wynikowi Toyoty. Jedynym autem Subaru o niezawodności poniżej średniej okazał się model Solterra, który w rzeczywistości jest Toyotą bZ4X z oznaczeniem marki Subaru. Lexus i Toyota zdobyły drugą i trzecią najwyższą ocenę niezawodności marki w tegorocznych ocenach. Cztery modele Lexusa uzyskały wynik powyżej średniej, a trzy uzyskały wynik przeciętny.

Po Subaru, Lexusie i Toyocie, czwarte miejsce zajęła Honda. Trzy z jej modeli uzyskały w tym roku wyniki powyżej średniej, a siedem uzyskało średnią. Acura - luksusowa submarka Hondy, zajęła piąte miejsce, z jednym modelem powyżej średniej i jednym przeciętnym. Pełny raport można znaleźć TUTAJ.