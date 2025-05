BYD Dolphin Surf Comfort: mały, miejski sportowiec, który lubi się zabawić

BYD coraz mocniej odnotowuje swoją obecność w Europie, w tym w naszym kraju. Obecnie jego oferta składa się z 8 modeli, w tym z najnowszego Dolphin Surf, który w innych regionach świata nazywa się Dolphin Mini. Jest to interesujący mały, miejski samochód, którym miałem okazję zaznajomić się podczas niedawnych jazd testowych, podczas jego premiery. Przyznam szczerze, że podchodziłem do niego z pewną dozą rezerwy, jak do każdego auta, które pochodzi z Chin, chociaż miałem okazję jeździć już wcześniej autem tej marki – hybrydowym Seal U DM-i. Jaki zatem jest ich najmniejszy samochód? Czy może okazać się hitem sprzedaży? A może jest kompletną katastrofą?

BYD Dolphin Surf Comfort: przód auta przypomina mi o wiele większe auto z innego segmentu

BYD Dolphin Surf należy do segmentu A i przedstawiciele firmy na Polskę upatrują się właśnie w tym segmencie największych możliwości rozwoju. Nic zresztą dziwnego. Zatłoczone ulice miast potrzebują małych aut, które wcisnął się w każdą szczelinę jak grotołaz widzący kolejny otwór w ziemi.

BYD Dolphin Surf Comfort Konrad Grobel

Na wstępie muszę przyznać, że Dolphin Surf pod względem designu jest ciekawym egzemplarzem. Gabarytowo nie jest za duży, ma bowiem 3990 mm długości, 1970 mm szerokości, 1590 mm wysokości oraz 2500 mm rozstawu osi. To małe autko z Chin potrafi przyciągnąć wzrok, i to niezależnie od koloru karoserii. Jest po prostu inny. Widać, że za jego produkcję odpowiada firma z Azji, gdyż mało jest tak odważnych producentów w Europie, którzy chcieliby zaszaleć ze swoimi modelami.

Zacznijmy od przodu, gdzie dostrzeżemy ostro zakończone światła do jazdy dziennej w technologii LED. Poniżej dostrzeżemy czarny plastik, który przywodzi skojarzenia z wąsami oraz kratkę wentylacyjną. Patrząc od przodu i lekko mrużąc oczy, ma się wrażenie, że patrzy się na Lamborghini Urusa. Projektanci zapewne się do tego nie przyznają, ale właśnie tego potężnego SUV-a przypomina mi Dolphin. Tylko tak, jakby Lambo nie produkowało hormonu wzrostu. Sama maska nie jest długa, bo za dużo też nie ma pod nią. W końcu mówimy o elektryku, który posiada zdecydowanie mniej komponentów. Efekt? Gdy otworzymy przód auta, możemy jodłować niczym w Alpach, takie echo się niesie.

Patrząc z profilu, dostrzeżemy, że projektanci walczyli o uwagę odbiorców. Interesujący detal poprzez wielokrotne złamanie u podstaw drzwi, linie kończące się w połowie jednych i drugich drzwi oraz linia okien przedłużona czarnym plastikiem z tłoczeniami w romby. Nie zapomnijmy o spojlerze dachowym, który przy tak małym aucie jest monstrualnie długi. To tak jakby tworzyło się penthouse dla pająków, które uwiją sobie kiedykolwiek tam pajęczy dom. Całość dopełniają 16-calowe felgi aluminiowe w kolorze czarnym.

Tył auta charakteryzuje się zastosowaniem równie dynamicznych linii co profil. To na co z chęcią zwraca uwagę producent, to światła, a właściwie pasek LED-owy na całej szerokości pojazdu. Więcej znaków szczególnych nie dostrzegłem.

BYD Dolphin Surf przyciąga wzrok poprzez swoje nieoczywisty design. Z jednej strony oferuje powiew świeżości jak cytryna wyciśnięta oraz obietnicę sportowych doznań, a z drugiej słowo, które cisnęło mi się na usta podczas jazdy to słodki. Jest mały, nawet powiedziałbym urodziwy. Jest trochę jak kociak, który myśli, że wszyscy będą bali się jego zaczepek, a w rzeczywistości wszyscy klepią go po głowie i mówią, że to słodziak, którego aż chce się zjeść.

BYD Dolphin Surf Comfort: wielka kierownica, przekręcający się ekran i karaoke

Wnętrze auta zgodnie z zapewnieniami producenta stwarza wrażenie o wiele większego, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Co prawda, przewidziane jest dla czterech osób, ale przynajmniej w przedniej części może zadowolić potencjalnych klientów.

BYD Dolphin Surf Comfort Konrad Grobel

Co tutaj znajdziemy? Kierownica ma wielkie logo BYD na samym środku, żebyśmy przypadkiem nie zapomnieli, gdzie się znajdujemy. Za nią znajduje się 7-calowy ekran z cyfrowymi wskaźnikami, a po prawej stronie od niej 10,1-calowy ekran główny, który jak to w BYD już jest – potrafi zrobić fikołka i z pozycji wertykalnej przekręca się na horyzontalną i w drugą stronę. Można tę funkcję wybrać za pomocą przycisku na kierownicy lub ikony na ekranie. Mała uwaga: z Apple CarPlay na ekranie, nie można tego dokonać.

Deska rozdzielcza jest mała, a na obu jej końcach wybito romby, niektóre z nich są na przestrzał, dzięki czemu ciekawie ukryto nawiew. Chociaż w pierwszej chwili myślałem, że to jakaś skaza lub brud. Nie wygląda to estetycznie, ale plus za pomysł, zamiast wkomponować nudną kratkę.

Na konsoli środkowej u jej szczytu znajdziemy ładowarkę indukcyjną dla telefonu o mocy 15 W. Pod nią jest natomiast półka oraz dwa złącza USB. Podłokietnik jest usytuowany w dobrym miejscu, ale nie ma pod nim schowka. Producent przekazał, że w całym aucie znajduje się 20 schowków. Chyba były tak schowane, że sam ich znaleźć nie mogłem.

Ciekawym akcentem są sportowe fotele z zintegrowanymi zagłówkami. Są wygodne, sterowane elektrycznie oraz podgrzewane. Tylna kanapa nie oferuje niczego interesującego. Można ją złożyć, dzięki czemu pojemność bagażnika wzrasta z 308 do 1000 litrów. Nie za dużo, ale zakupy czy szybki wypad za miasto wystarczy.

Dla mnie mocnymi elementami wnętrza były: siedzenia i kierownica (jej grubość oraz lekki opór podczas kręcenia, a nie design), a także druga para drzwi, przez co do tego mikroskopijnego wnętrza na tylnej kanapie można wejść komfortowo. Obiecana przestrzeń raczej dotyczy tylko przedniej części kabiny. Niestety wad jest więcej. Plastiki wyglądają tanio i na mało trwałe. W szczególności te na kierownicy, gdzie w moim odczuciu już za jakiś czas zaczną ścierać się ikony. Sama deska rozdzielcza również nie zachwyca. Niby próbowano nadać jej kształt, w moim odczuciu fali, ale chyba w morzu, które jest brudne i nieciekawe. Było to nowe auto, które przyciągało kurz jak wiśnie kawki. W dużej ilości, a później pozostawał syf.

Ciekawym rozwiązaniem natomiast okazał się wałek pod ekranem głównym, gdzie na jednym końcu była manetka zmiany trybów jazdy, a na drugim pokrętło głośności. Audio nie było tragiczne, a BYD zainstalował tutaj aplikację odpowiedzialną za karaoke oraz YouTube. Warto wspomnieć o tym, że na pokładzie znalazło się również miejsce dla wirtualnego asystenta, który co prawda nie mówi w naszym ojczystym języku, ale według zapewnień producenta, ma to się zmienić już w trzecim kwartale tego roku.

BYD Dolphin Surf Comfort: ratlerek na koksie

A jak się jeździ tym małym chińskim autem? Należy pamiętać, że mamy do czynienia z elektrykiem, mamy więc natychmiastową moc w stosunku do dosyć niedużej wagi, która wynosi 1390 kg. Silnik elektryczny generuje 156 KM mocy, która przekazywana jest na przednie koła.

BYD Dolphin Surf Comfort Konrad Grobel

Efekt? Mamy ratlerka, który wciągnął odrobinę koksu. Skacze jak szalony, jest narwany, a na mokrej nawierzchni klękajcie, bo was zje. Nie raz i nie dwa podczas szybszego ruszania, auto potrafiło stracić przyczepność i systemy walczyły o to, aby utrzymać je w ryzach. To wariat, po którym się nikt nie spodziewa takiej werwy, a należy zauważyć, że prędkość maksymalna wynosi jedynie 150 km/h, a sprint od 0 do 100 km/h trwa aż 9,1 s. Zatem mamy klasyczny przykład auta, które daje frajdę przez pierwsze kilka sekund, a później jedziesz z prędkością miejską, czyli wcale.

Energię zapewnia akumulator o pojemności 43,2 kWh, którą od 30 do 80 proc. można naładować w 22 minuty. Pod warunkiem że auto podłączymy do ładowarki o mocy 85 kW prądu stałego. Zasięg według producenta wynosi od 310 km (w cyklu mieszanym) do 460 km (w cyklu miejskim). Gdy odbierałem auto do testów i było naładowane do 100 proc., to zasięg, który widniał na ekranie, wynosił 316 km.

Sama jazda była o dziwo przyjemna. Po fazie sprawdzenia co Surf potrafi, pojawiła się faza spokojnej miejskiej jazdy. Tutaj BYD się sprawdził. Samochód delikatnie wybierał nierówności, był cichy i dobrze trzymał się drogi. Układ kierowniczy nie był jak z gumy. Stawiał nawet fajny opór, przez co miało się wrażenie, że auto naprawdę ma coś w sobie ze sportowca.

To, co na mnie zrobiło duże wrażenie, to promień skrętu. Nawet w wąskiej uliczce, gdzie po jednej i drugiej stronie zaparkowane były auta, z łatwością byłem w stanie wykręcić. Fajnym rozwiązaniem było uruchamianie kamer 360 stopni za pomocą przycisku na kierownicy, co bardzo ułatwia tutaj manewrowanie.

BYD Dolphin Surf Comfort: podsumowanie

BYD Dolphin Surf udowadnia, że małe i chińskie nie znaczy złe. Może są niedociągnięcia, może plastiki czy tapicerka nie są pierwszej jakości, ale auto ma przyspieszenie spod świateł, jest całkiem nieźle wykonane i nie jest brzydkie. Surf dostępny będzie w trzech wersjach wyposażenia: Active – 82700 zł, Boost – 97700 zł i Comfort – 110500 zł. W programie NaszEauto pierwszy z nich może osiągnąć cenę nawet w okolicach 40 tys. zł.

Dla kogo jest ten pojazd? Zdecydowanie nie dla osób z dziećmi. Młode osoby mogą zainteresować się Surf-em, firmy wypożyczające auta na minuty czy starsze małżeństwa, które potrzebują samochodu do sklepu. Wszystkie materiały promocyjne sugerują raczej tę pierwszą grupę i tutaj sądzę, że słusznie. Takim autem spokojnie można pojechać na miasto, potraktować jako mobilny bank energii (tak, można do niego podłączyć urządzenia elektryczne i wtedy będzie generatorem prądu) i rozpocząć imprezę. Chociaż spodziewałem się niższej ceny w okolicach 60-65 tys. zł bez programów wspomagających kupno elektryka. Najwyraźniej nie wszystko można mieć.

Materiał został zrealizowany podczas polskiej premiery zorganizowanej przez polski oddział BYD. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.