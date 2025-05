Nowa Frontera i odświeżona Mokka. Opel chce zdobyć Europę crossoverami

Zmiany legislacyjne, nowe podatki od emisji CO2, uwarunkowania rynku i preferencje klientów. Opel musiał mocno przemodelować gamę, by lepiej wgryźć się w europejski tort. Nie bez znaczenia jest również tutaj przejęcie przez Stellantisa. Mamy zatem modele wpisujące się w DNA marki, jak również maszyny garściami czerpiące technologię od Francuzów. Czego możemy się teraz spodziewać po niemieckiej ofensywie?

REKLAMA

Zobacz wideo Opel Grandland PHEV. Nowa hybryda z Niemiec

Opel Mokka przeszedł dyskretny lifting. Czy znajdziesz wszystkie różnice?

Mały Opel jest jednym z najważniejszych ogniw niemieckiego producenta. Pierwsza generacja trafiła na rynek w 2012, a osiem lat później pojawił się następca. Z uwagi na duży sukces modelu, obecny lifting nie przynosi rewolucji, a raczej lekką ewolucję. Kształty są tożsame z wcześniejszą wersją. Zmieniły się detale. Trzeba się dobrze przyjrzeć, by dostrzec modernizacje.

Mokka otrzymała nieznacznie zmodyfikowany front. W wewnętrznej nomenklaturze koncernu nazwano go Vizor i taki marketing poszedł w świat. Pojawiło się nowe logo, a także lepsze reflektory z inaczej uformowanymi LED-ami do jazdy dziennej. Intrygujące, że elementy chromowane pełniące funkcje dekoracyjne, zastąpiono czarnymi. Przy okazji liftingu, nieznacznie poprawiono aerodynamikę za sprawą zderzaka oraz felg korzystnie wpływających na przepływ wiatru wokół karoserii. Trudno o weryfikację tego przedsięwzięcia. Trzeba wierzyć konstruktorom na słowo. W katalogu pojawiły się nowe lakiery, a bez zmian pozostały rozmiary. Auto ma 415 cm długości, zaś rozstaw osi wynosi 255,7 cm. 16-centymetrowy prześwit powinien wystarczyć do miejskich potyczek.

Wystrój kokpitu Opla jest całkiem przejrzysty i upodobnił się trochę do flagowego obecnie Grandlanda. Zastosowano tu Pure Panel składający się z najpotrzebniejszych elementów. Przed oczami kierowcy wpisano 10-calowy ekran ze zmienną grafiką (standard). Centrum dowodzenia multimediami Mokki ma również 10 cali. Układ łączy się z telefonami opartymi na Apple CarPlay i Android Auto. W opcji znajdziemy kamerę cofania o zasięgu 180 stopni, adaptacyjny tempomat, fotel kierowcy z funkcją masażu oraz system automatycznego parkowania. Pośród nowości wpisano spłaszczoną u dołu kierownicę, ChatGPT usprawniający w teorii komunikację z autem, a także nowe tkaniny i poszycia foteli. Niektóre z nich pochodzą z odzysku.

Niewielka powierzchnia szyb sprawia, że w Oplu poczujemy się trochę jak w czołgu. Wobec tego warto dopłacić do zestawu czujników parkowania i kamery cofania. Sytuacja przedstawia się przeciętnie zwłaszcza w drugim rzędzie. Widoczności nie poprawiają szerokie słupki. Nie zmienia to faktu, że w kabinie zmieścimy cztery dorosłe osoby. Z tyłu może jedynie przeszkadzać ograniczona przestrzeń nad głowami. Bagażnik mieści od 350 do 1105 litrów.

Opel Mokka fot. Piotr Mokwiński

Pod maską Mokki mamy kilka nowości. Do wyboru są aż trzy rodzaje napędów

Mokka jako jeden z nielicznych crossoverów segmentu B dysponuje trzema rodzajami napędu. Przy okazji aktualizacji cennika, wypadł z oferty 1.5 Diesel rozwijający 110 KM. Cieszył się mizerną popularnością w Europie. Opel dostępny jest w wersjach benzynowych o mocy 130 lub 136 KM, hybrydowej generującej 145 KM, a także w pełni elektrycznej. W tym przypadku mamy do dyspozycji akumulator litowo-jonowy składający się z zaawansowanego układu kontroli temperatury i 216 ogniw. Ma pojemność 51 kWh netto (wzrost o 6 kWh), co pozwala przejechać w cyklu mieszanym do 403 km. Generator prądu rozwija 156 KM i 260 Nm, co przekłada się na przyzwoite osiągi. Pierwsza setka pojawia się na liczniku po 9 sekundach. Prędkość maksymalną ograniczono do 150 km/h. To jednak margines sprzedaży.

Do krótkiego testu zaprosiliśmy benzynowego trzycylindrowca (130 KM i 230 Nm). Motor został dość dobrze wyważony i wyciszony, choć w tej kwestii odstaje od konkurentów dysponujących czterema cylindrami. Niemniej, do wnętrza Opla przedostaje się stosunkowo niewiele hałasu i niepokojących drgań, choć powyżej 4,5 tysiąca obrotów, wiemy, z czym mamy do czynienia. Charakterystycznego dźwięku nie unikniemy, jednak szybko się do niego przyzwyczaimy.

Opel Mokk fot. Opel

Silnik sprzężono z 8-stopniową skrzynią automatyczną. To klasyczny, pancerny hydrokinetyk. Nie spieszy się przesadnie z redukcją kolejnych przełożeń, ale w spokojnej jeździe sprawdza się nienagannie. Tę przekładnię znajdziemy w większości modeli Stellantisa. Niemniej, autu nie brakuje dynamiki. Pierwsza setka pojawia się na liczniku po 8,9 sekundy, a wskazówka prędkościomierza zapędza się do 203 km/h. Dość wysokie nadwozie zapewnia dobrą izolację akustyczną do 130 km/h. Trzeba natomiast uważać na silne, boczne podmuchy wiatru.

Zawieszenie to zdrowy kompromis między komfortem i sportowymi doznaniami. Mimo zastosowania 17-calowych obręczy ze stopów lekkich Opel dość harmonijnie rozprawia się z niewielkimi nierównościami. Na sporej wielkości progach poprzecznych potrafi lekko podskoczyć, ale stabilność konstrukcji pozostaje na odpowiednim poziomie. Układ kierowniczy zapewnia niezłą dawkę precyzji, przez co dynamiczne manewry możemy wykonywać ze względnym spokojem. Podczas typowo miejskich operacji logistycznych, doładowany motor benzynowy całkiem nieźle radzi sobie przy niskich wartościach prędkości obrotowych. Zerkając na komputer pokładowy, dostrzeżemy wartości rzędu 8-9 w mieście i od 6 do 7 litrów w trasie. Mokka w ramach aktualnej promocji startuje z pułapu 96 900 (1.2 Turbo 136 KM). Za wersję z automatem zapłacimy 99 900, za 145-konną hybrydę 109 900, a za elektryka 138 900 złotych. Do tego zarezerwujmy 10-15 tysięcy na ulepszenie konfiguracji w zakresie komfortu i bezpieczeństwa.

Opel Frontera fot. Piotr Mokwiński

Mimo starej nazwy Opel Frontera to totalna nowość w gamie

Nieco dziwi, że Niemcy postanowili wykorzystać nazwę Frontera. To model, który światło dzienne ujrzał w 1991 i miał sporo wspólnego z terenówkami Isuzu. W 1997 pokazano kolejną generację, by siedem lat później pożegnać się z tym autem o dobrych własnościach off-roadowych. To nie był przesadnie dobry czas dla takich SUV-ów w Europie. Trochę za wcześnie.

Frontera z bieżącego rocznika to auto stworzone na wzór i podobieństwo Citroena C3 Aircrossa. Niemiecka i francuska maszyna mają tożsame wymiary, technikalia, ale odmienną stylizację z zewnątrz i wewnątrz. Dobrze, że unifikacja w tym przypadku osiągnęła zdrowy kompromis. Crossover ma 438,5 cm długości, 179,5 szerokości i 163,5 wysokości. Rozstaw osi wynosi 167, a prześwit 20 cm. Pudełkowate nadwozie można osadzić na 16 lub 17-calowych felgach ze stopów lekkich, doposażyć w reflektory adaptacyjne LED i ubrać w jeden z sześciu lakierów mogący kontrastować z białym lub czarnym dachem.

W kabinie możemy zmieścić 5 lub 7 osób. Drugi wariant jest wysoce awaryjny, bowiem dodatkowe siedziska zmieszczą osoby o wzroście do 165 centymetrów i to na krótkich dystansach. W dalsze podróże lepiej wybrać się w czwórkę lub w piątkę. Trzeba przyznać, że przestrzeń w dwóch rzędach to mocna strona modelu. Fotele są wyraźnie twardsze względem bliźniaczego Citroena i mają inne poszycie. W niemieckim wozie otrzymujemy tkaninę utrzymaną w czerni lub w odcieniach szarości. W obu przypadkach konotacje natury recyklingowej są aktualne. Bagażnik mieści od 460 do 1594 l.

Opel Frontera fot. Opel

Projekt wnętrza trochę różni się od blisko spokrewnionego Citroena. Tutaj na pierwszy plan wybija się 10-calowy ekran dotykowy współpracujący z kamerą cofania, Android Auto i Apple CarPlay. Bezprzewodowo. Do tego dokładamy cztery złącza USB-C, klimatyzację sterowaną ręcznie lub automatycznie w jednej strefie, a także podgrzewaną kierownicę i przednią szybę. Jakość materiałów jest niezła. Nie czuć tutaj budżetowego klimatu, choć wiele tworzyw jest twardych w dotyku.

Dwie hybrydy lub elektryk. Zelektryfikowano wszystkie jednostki napędowe Frontery

Bazę dla kompaktowego crossovera stanowi 1.2 Turbo dysponujący trzema cylindrami. Otrzymał wsparcie 48-woltowej miękkiej hybrydy dokładającej 21 KM i 51 Nm. Elektryczny pomagier zapewnia więcej siły podczas ruszania i pozwala wyłączyć spalinowy motor przy manewrach parkingowych oraz w czasie niespiesznego przemierzania miejskich arterii. Producent podaje, że nawet 40-50 procent odcinków pokonamy w trybie bezemisyjnym. 1.2 Turbo mHEV występuje w dwóch wariantach. Podstawowy generuje 110 KM i 205 Nm. Do setki przyspiesza w sekund i rozpędza się do 180 km/h. Wyraźnie lepszą dynamikę oferuje odmiana o mocy 145 KM i 230 Nm – 9 s do setki i 194 km/h. Niezależnie od specyfikacji, zużycie paliwa w cyklu mieszanym wyniesie około 5,3 l (wg WLTP). W każdej opcji dostajemy 6-stopniowy, dwusprzęgłowy automat i napęd na przednią oś.

Opel Frontera fot. Piotr Mokwiński

W alternatywie pozostaje w pełni elektryczna Frontera. Zapewnia skromną baterię o pojemności około 44 kWh netto, co przekłada się na zasięg WLTP na poziomie 300 kilometrów w cyklu mieszanym. Co ważne, ta specyfikacja jest cięższa od hybryd o około 170 kg (1514 kg masy własnej), dzięki czemu nie mamy za kierownicą obcowania z ciężkim autem. Układ wzbogacono ładowarką pokładową 11 kW, a korzystając z publicznych słupków, maksymalny transfer wyniesie 100 kW. Moc rzędu 113 KM i 125 Nm nie przekłada się na porywające doznania, ale w codziennej, miejskiej eksploatacji okaże się wystarczająca. Sprint do setki trwa 12,1 sekundy, a prędkość maksymalną ograniczono elektronicznie do 140 km/h. Frontera płynnie nabiera szybkości i zupełnie przyzwoicie reaguje na dociskanie gazu. Ma przy tym przyjemnie zestrojone zawieszenie. Nieco sztywniejsze względem C3 Aircrossa. Zużycie prądu? Podczas krótkiego odcinka testowego komputer wskazywał na powiatowych ścieżkach 13 kWh, co powinno pozwolić na pokonanie ponad 340 km.

Frontera jest droższa od swojego francuskiego krewniaka, ale w standardzie ma dwusprzęgłowy automat i podobne wyposażenie. W ramach debiutu Niemcy zaproponowali 5 tysięcy zł rabatu na wszystkie wersje, zatem zabawę z tym crossoverem zaczynamy od kwoty 97 900 zł (1.2 Turbo 110 KM). Dopłata do 145-konnej hybrydy wynosi 5300 zł i jest warta grzechu. Elektryk uszczupli portfel o 120 900 zł. Za topowy wariant zapłacimy 15 tysięcy zł więcej. Materiał został zrealizowany na wyjeździe sfinansowanym przez Stellantis Polska Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.