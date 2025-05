DS4 1.2 Hybrid 136 KM Pallas: oszczędny i stylowy

Niemcy mają Mercedesa, BMW, Audi. Japończycy mają Lexusa, a także na rynek amerykański Acurę czy Inifiti. Nawet Włosi mają Alfę Romeo, a Brytyjczycy… Jaguara i Land Rovera? A co mają Francuzi? Francuzi mają DS-a. Tylko czy to prawdziwa klasa premium? Miałem okazję pojeździć ich środkowym modelem z cyfrą 4. Przyznam, że im dalej w las, tym ciekawiej było.

DS4 1.2 Hybrid 136 KM Pallas: nienachalny design

Umówmy się, DS4 jest na rynku od dawna, ale w dalszym ciągu potrafi przykuć uwagę. Może też dlatego, że nie ma ich zbyt wiele na ulicach? Obojętnie jak jest, to nadal wzbudza zainteresowanie wśród przechodniów.

Wymiary DS4 to: 4400 mm długości, 1866 mm szerokości, 1470 mm wysokości i 2675 mm rozstawu osi. Na pierwszy rzut oka wygląda na mały i na drugi również tak jest. Nie mamy do czynienia z autem dużym, ale za to sprawnym i miejskim.

I choć kilku lat na motoryzacyjnym karku (auto zadebiutowało w 2021 roku), to nadal posiada elementy, które przykuwają uwagę. Takimi jasnymi punktami na nadwoziu są bez wątpienia zarówno tylne, jak i przednie światła. Co najciekawsze każde z nich wyróżniają się. Przedni doceniam za design. Od głównego klosza odchodzą dwie pionowe linie, które ostatecznie mają kształt litery „L", gdyż na chodzą na dolną część zderzaka ku środkowi. Z kolei tylne światła mają wzór diamentów albo łusek smoka. Zależy, kto interpretuje. Mają wręcz organiczny charakter, a przez to wyróżniają się na tle innych samochodów.

Kolejnym elementem, a właściwie elementami, które przykuwają wzrok, są: maska i grill. Maska z emblematem wersji wyposażenia, od którego odchodzi delikatne zagięcie ku przedniej szybie, a grill, na którym powtórzono motyw diamentów.

To, co mi przypadło do gustu, to również linia okien. W szczególności tylna część, która jest zakończona jakby łezką, na której umieszczono emblemat marki. Nadaje to całej bryle dynamizmu. Stwarza wrażenie, jakby auto poruszało się tak szybko, że następuje efekt rozmycia.

Moim zdaniem, powyżej wymienione detale są najciekawszymi elementami nadwozia. I chociaż auto nie jest spektakularne, to w dalszym ciągu zwraca na siebie uwagę. Jest elegancko stonowane.

DS4 1.2 Hybrid 136 KM Pallas: wnętrze mogłoby wyglądać lepiej

Przejdźmy do wnętrza, które z jednej strony spełnia pokładane w nim nadzieje, a z drugiej brakuje przysłowiowej kropki nad „i". Jakie są zatem zalety wnętrza DS4? Siedzenia. Ekologiczna skóra sprawia wrażenie trwałej i jest przyjemna w dotyku, a gdy połączymy ją z dobrej jakości tkaniną, to podróż DS-em staje się naprawdę komfortowa.

Spodobał mi się również układ ekranów, a także kierownica. Początkowo miałem wrażenie, że jest za wąska, ale ostatecznie, to co w pierwszej chwili uznawałem za wadę, ostatecznie okazało się zaletą. Zwłaszcza podczas długiej podróży.

Nie wszystko jednak jest idealne. Co prawda DS uznawany jest za klasę premium, ale do niemieckiej konkurencji, czy nawet japońskiej jest mu niestety daleko. Nawet hiszpańska Cupra, która przez niektórych jest uznawana za premium (kompletnie nie wiem czemu) odznacza się lepszymi materiałami. W DS-ie wszystko jest jakby bardzo plastikowe i udziwnione. Rozumiem, że producent chciał się wyróżniać, ale te plastiki i gumy nie przystają autu, które miałoby konkurować np. z Audi.

Nie do końca rozumiem też sens małego touchpada na konsoli środkowej. Nie ułatwia obsługi, a wręcz utrudnia. Zdecydowanie wolałem obsługiwać funkcje auta za pomocą głównego ekranu niż przez to urządzenie.

To za to chciałbym jednak pochwalić Francuzów, to fakt, że DS4 ma JAKIEŚ wnętrze. Widać, że chcieli się wyróżniać. Przyciski w kształcie diamentów, trójkątów i dziwne przełączniki robią wrażenie. Co prawda, czułem się, jakbym trafił na cygański odpust, ale z drugiej strony, wspomniane detale sprawiały, że nie czułem się jak w kolejnym klonie droższej konkurencji.

Tylna kanapa nie miała niczego szczególnego do zaoferowania, ale zapewniała przyzwoitą przestrzeń dla osoby, która ma 180 cm wzrostu. Chociaż na bardziej dziurawej drodze było łatwo dotknąć włosami podsufitki. Co się tyczy przestrzeni bagażowej, to do dyspozycji mamy 430-1240 litrów. Sporo, ale na dalszą podróż nie nadaje się. Chyba że jedziemy tylko we dwie osoby.

Ogólnie rzecz biorąc, wnętrze ma wiele ciekawy akcentów, które wyróżniają DS-a na tle konkurencji. Jednak materiały, nie licząc tych na siedzeniach i wypełnieniu drzwi stwarzają wrażenie tanich. Chociaż muszę zwrócić im honor, bo wyglądają na trwałe.

DS4 1.2 Hybrid 136 KM Pallas: oszczędny i wygodny, że można jechać i jechać

No dobrze, a jak się prowadzi nasz francuski rogalik? Może nie jest demonem prędkości, bo z silnika 1.2 ze wspomaganiem elektrycznym wyciągniemy zaledwie 136 KM, ale za to jest oszczędny. W mieście palił mi około 7 l/100 km. A w trasie udało mi się zejść w okolice 6 l/100 km.

Co jednak ważniejsze, trudno wyczuć kiedy auto zmienia napęd z elektrycznego na spalinowy i odwrotnie. W ogóle uruchamianie się silnika elektrycznego następuje wyłącznie wtedy kiedy tylko on chce. Kompletnie losowo z perspektywy kierowcy, ale spełnia swoją funkcję.

Auto poprawnie trzyma się drogi, a podczas dłuższej jazdy mamy zapewniony masaż w fotelach oraz podgrzewanie. To, co mi najbardziej przeszkadzało, to brak przycisku do wywoływania kamer oraz bardzo duże opóźnienia na ekranie głównym.

Pozycja za kierownicą jest trochę wyższa, niż się spodziewałem, a sama jazda bez większych rewelacji, ale ostatecznie jeździ się płynnie i nawet aż tak bardzo nie trzęsie. Progi zwalniające może i nie są jego naturalnym środowiskiem, ale nie łamią kręgosłupa.

Warto nadmienić, że auto spokojnie przyspiesza do prędkości autostradowej, a podczas jednej podróży do pokonania miałem w dwie strony niemal 700 km, a i tak nadal zostało mi wystarczająco paliwa w baku, że mogłem przez kilka dni pojeździć na tej samej benzynie.

DS4 1.2 Hybrid 136 KM Pallas: podsumowanie

No dobrze, w takim razie co można powiedzieć o tym samochodzie? Czy jest dobry? Owszem. Czy jest tani? Nie. Otóż za wersję Pallas, należy zapłacić około 153 tys. zł. I to w podstawie. Zdecydowanie za dużo. Chociaż bardziej absurdalnym wyborem jest wybranie większych braci, których cena osiąga około 200 tys. zł. Ostatecznie mamy Citroena w ładniejszym opakowaniu. Czy to źle? Moim zdaniem nie, ale cena powinna być adekwatna do tego co znajdujemy w środku. Za sam design nie zapłacę więcej, to wolę wybrać już Citroena czy Peugeota, który ma te same elementy. I w tym właśnie jest problem. DS jest dobrym autem, po prostu za mało wyróżnia się w stosunku do tańszych odpowiedników grupy Stellantis. A szkoda.