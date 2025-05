Przy Fordzie Rangerze Raptorze straciłem obiektywizm. Znowu poczułem się jak sześciolatek

Gdy pierwszy raz pojawiła się wzmianka o planach wprowadzenie na europejski rynek "Raptora", fani motoryzacji z podekscytowania zaczęli przebierać nóżkami. W końcu model F-150 Raptor wytworzył wokół siebie otoczkę maszyny kompletnej, użytecznej, a zarazem szalonej, przeznaczonej wyłącznie dla ekscentryków czy też "dużych dzieci"... lub ekscentrycznych dużych dzieci — takie jednostki też się przecież zdarzają. Gdy jednak w końcu Ford zaprezentował Raptora dla Starego Kontynentu, entuzjazm nieco zmalał.

Raptor od razu został skrytykowany za niezbyt porywający silnik (podwójnie turbodoładowany dwulitrowy diesel o mocy 213 KM), a także niewystarczająco agresywną stylistykę. Nasz w zamyśle terenowo-sportowy drapieżnik nie prezentował się jak uzbrojone w szablaste pazury krwiożercze monstrum, żywcem wyciągnięte z "Jurajskiego Parku". Bliżej mu było raczej do upierzonego gada o posturze dużego indyka, zgodnego z twierdzeniami paleontologów. Spece z działu Ford Performance, zdając sobie sprawę z pewnych braków swojego projektu, za punkt honoru przyjęli, że nowa generacja Rangera Raptora w końcu będzie zasługiwała na swoje krwiożercze miano. Po mojej przygodzie z tym pojazdem mogę przyznać — udało się!

Ford Ranger Raptor. American dream

Aktualna generacja Rangera stylistycznie sporo odziedziczyła po swoich wielkim krewnym zza oceanu. Wersję Raptor poznamy błyskawicznie. Mimo iż jest to auto w teorii dostosowane do europejskich warunków, jego rozmiary są wręcz kolosalne - 5381 mm długości, 1921 mm wysokości i 2208 mm szerokości. Duży, 272-milimetrowy prześwit, koła ogumione w opony BF Goodrich Baja Champion w rozmiarze 285/70 R17, potężne nadkola i równie gigantyczny napis FORD na froncie - spoglądając na ten wóz automatycznie budzi się w nas sześciolatek, który z rozdziawionymi ustami stwierdza jedynie: Woooow!

Ford Ranger Raptor. Fot. Maciej Flis-Flisiński

Co więcej, nasz wielki resorak w końcu otrzymał stosowne do jego postury serce. Pod maską zamontowano trzylitrowe benzynowe V6, do którego dołożono dwie turbosprężarki. Efekt? Moc wynosząca 292 KM oraz 491 Nm momentu obrotowego. Całość przenoszona na cztery koła za pomocą aż dziesięciobiegowego automatu. Ta mechaniczna układanka pozwala opartemu na ramie, ważącemu 2,4-tony pick-upowi przyśpieszać do setki w jedynie 7,9 s. Oczywiście dostępna jest także jednostka wysokoprężna (2.0 EcoBlue Bi-Turbo o mocy 210 KM), ale czy w ogóle jest sens się na nią decydować? Niech sami państwo osądzą.

Nie będę rozpisywał się na temat tego, jak auto spisuje się w mieście. W końcu Ranger Raptor nie został stworzony do takiego otoczenia — jest za duży, pali za dużo (przygotujcie się na wyniki rzędu 14 l/100 km i wyższych), i kompletnie nie pasuje do miejskiej dżungli. Chyba że lubicie zwracać na siebie uwagę - wtedy jest to pojazd doskonały. Zwłaszcza gdy wykończony jest, moim zdaniem fantastycznym, pomarańczowym lakierem Code Orange.

Ford Ranger Raptor. Zjedź z asfaltu

To właśnie w dziczy Raptor czuje się najlepiej. Nie ważne, czy będziemy chcieli wdrapać się na kamieniste wzniesienie, pognać koleinami, potaplać się w błocie (głębokość brodzenia to aż 85 cm!), czy cokolwiek nasza dusza by nie zapragnęła — Ford z łatwością poradzi sobie z większością wyzwań. Zawieszenie genialnie wybiera wszelkie nierówności, co jest zasługą m.in. amortyzatorów Fox z adaptacyjną siłą tłumienia. Podczas zabaw w terenie od razu powędrowałem myślami ku Jeepie Wranglerze, którym również miałem okazję pobawić się w nieco trudniejszych warunkach. Gdybym miał wybierać, to właśnie pick-up Forda przekonał mnie bardziej pod względem ogólnych wrażeń z jazdy. Oba te wozy są wspaniałe, ale Raptor ma tę wyjątkową iskierkę, dzięki której chcemy dać się ponieść magii chwili. Dzięki niemu można, chociaż na chwilę, odmłodnieć...

Do dyspozycji mamy kilka trybów jazdy m.in. normalny, śliska nawierzchnia, sportowy, aż po Baja, który służy do szybkiej jazdy w terenie. Z pewnością wszystkich motoryzacyjnych melomanów ucieszy fakt zastosowania aktywnego wydechu. Trzeba przyznać, że brzmienie widlastej szóstki potrafi poprawić humor. Z drugiej strony chcąc cieszyć się arią wydobywającą się z dwóch końcówek wydechu (ładnie wyeksponowanych i dodatkowo zabezpieczonych przed urwaniem) trzeba uchylić okna — okazuje się, że wnętrze zostało zaskakująco dobrze wyciszone. Nawet podczas jazdy drogą szybkiego ruchu nie będzie nam doskwierał szum czy też terkotanie terenowych opon AT.

Gdy już znaleźliśmy się w kabinie warto wspomnieć o jej nieco klaustrofobicznej naturze. Czarna tapicerka z pomarańczowymi akcentami wraz z twardymi plastikami tworzą dość ponurą atmosferę. Co więcej, trudno tu o widoczność rodem z kombivana. Dodając do tego dość wysoką pozycję za kierownicą i duże gabaryty pojazdu, niektórzy odniosą wrażenie, że sterują tankowcem, a nie prowadzą pick-upa. Na szczęście manewrowanie i parkowanie tym kolosem ułatwia zestaw kamer 360 stopni. Podróżowanie umilają również wygodne fotele z dobrym trzymaniem bocznym, jednak z nieco za krótkim siedziskiem, a także rozbudowany system audio od Bang&Olufsen.

Ford Ranger Raptor. Wstałem i zacząłem klaskać

Lubię pisać o samochodach takich jak Ford Ranger Raptor. Dlaczego? Naprawdę trudno mi jest się do czegoś w nim przyczepić. Nawet poruszone w ostatnim akapicie kwestie nie są dla mnie wadami. Po prostu - taki jego urok. Oczywiście można mieć zastrzeżenia co do ładowności paki, która okazuje się niższa niż w standardowej wersji Rangera (652 kg), czy też przesadnej digitalizacji (co ważne - klimatyzacją nadal sterujemy za pomocą klasycznego zestawu pokręteł). Czy jednak są to rzeczy, którymi przejmowalibyśmy podczas kupna tego typu auta? Nie sądzę. Inaczej jest z ceną, która akurat - cóż za zaskoczenie - do niskich nie należy. Ranger Raptor z silnikiem V6 kosztuje nieco ponad 381 tys. złotych. Sporo...

W przypadku pewnej grupy samochodów określenie "zabawka dla dużych dzieci" pasuje idealnie. Do tego grona bez wątpienia zalicza się pick-up forda. Co więcej, w erze ekologicznego szału i nagonki na samochody, które śmią mieć pod maską coś więcej niż silnik o pojemności kartonu mleka, wprowadzenie na rynek benzynożernego olbrzyma jest wręcz aktem odwagi. W tym momencie należy przed Fordem ściągnąć czapkę, ukłonić się i podziękować. Zapewne zarzucicie mi brak dostatecznego obiektywizmu. Zgadza się - nawet nie udaję, żebym go zachowywał. I wiecie co — bardzo mi z tym dobrze. Zupełnie tak, jak za kierownicą Rangera Raptora. Samochód udostępniła do testu firma Ford Motor Company Polska. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.