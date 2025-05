Zdałem sobie sprawę, że niemieckie kombi, którym jeździłem przez ostatni tydzień to samochód iście niszowy. Żadna inna marka bowiem nie oferuje plug-inów z silnikami Diesla. Dlaczego?

Jest kilka istotnych powodów. To silniki, które nie lubią krótkich podjazdów, częstego odpalania i gaszenia, a gdy pracują "na zimno" to emitują więcej szkodliwych związków i zużywają więcej paliwa. Częsta jazda bez rozgrzewania motoru do temperatury roboczej może powodować także degradację filtra cząstek stałych, co w praktyce jest problematyczne. Jest jeszcze kilka powodów - wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach niechętnie integruje się z napędem elektrycznym. Dochodzi kwestia wysokiej masy, wyższego kosztu produkcji i kultury pracy.

Dla większości producentów to wystarczające argumenty do tego, by Diesla nie łączyć z napędem elektrycznym. Jakie są zalety? Niższe zużycie paliwa na autostradzie i pośrednio większy zasięg. Trochę mało, w porównaniu do argumentów przeciw. Ale teoria sobie, a praktyka sobie. Mercedes zdecydował się wprowadzić do oferty PHEV-y z Dieslem, a ja sprawdziłem, jak jeździ się jednym z nich na co dzień. Mam kilka ważnych wniosków.

Dopłacasz kilkadziesiąt tysięcy i co zyskujesz?

Ceny Mercedesa C 300 d Kombi zaczynają się od 248 600 zł. Za literkę "e", czyli wersję plug-in trzeba dopłacić ponad 55 tys. zł. Za napęd 4MATIC kolejne 11 tysięcy. Co zyskujemy dopłacając do plug-ina? Większą moc i moment obrotowy, choć nieco gorsze osiągi na papierze (sprint do setki trwa dłużej o 0,5 sekundy). Elektryczny silnik o mocy 129 KM pozwala na płynną jazdę w trybie elektrycznym, bez łapania zadyszki w mieście. Akumulator o użytkowej pojemności 19,53 kWh realnie wystarcza na pokonanie ok. 75-80 kilometrów w mieście.

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij

Pod maską Klasy C w wersji 300 de 4MATIC znajdziemy 2-litrowy, czterocylindrowy silnik Diesla o mocy 197 KM i 129-konny silnik elektryczny, który umieszczony jest między motorem spalinowym a skrzynią biegów. Łączna moc układu napędowego to 313 KM, które mogą trafiać na cztery koła w zmiennych proporcjach.

Jazda w trybie elektrycznym jest niemal pozbawiona wad. Napęd działa płynnie, rozpędzanie nie porywa, ale wystarcza do sprawnego przemieszczania się po mieście. Wrażenia psuje automatyczna rekuperacja, która domyślnie włącza się przy każdym uruchomieniu. Czasem auto hamuje, gdy nie trzeba, a czasem toczy się swobodnie, gdy przydałoby się zwolnić. Niedziwne, że komputer nie zawsze dobrze interpretuje sytuację na drodze, ale chciałbym mieć możliwość ustawienia jednego trybu na stałe.

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij



Pedał hamulca ma specyficzną charakterystykę, do której długo się przyzwyczajałem. Jest miękki i niezbyt czuły, dopóki nie wciśniemy go na tyle mocno, by hamować hamulcami, a nie silnikiem elektrycznym. Przydałby się układ "brake by wire". Pedał przyspieszenia za to stawia wyraźną granicę, po przekroczeniu której silnik spalinowy wchodzi do gry. To dobre rozwiązanie. Dzięki temu możemy zawsze zdecydować, kiedy chcemy większej mocy kosztem zużycia paliwa.

Po wciśnięciu pedału do podłogi, w sekundę, 197-konny Diesel wesprze elektryczny napęd swoimi niutonometrami. Wrażenie z przyspieszania jest specyficzne, nieco pozbawione charakterystycznej dla silników wysokoprężnych elastyczności, choć wciąż dynamiczne. Co, jeśli nagle potrzebujecie dynamicznie przyspieszyć, a silnik spalinowy nie był wcześniej uruchamiany nawet na sekundę? Na ten problem nie ma niestety recepty. Nierozgrzana jednostka dostaje w kość.

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij

Kończy się prąd i co dalej?

Czy rozładowanie baterii oznacza, że z miłej i cichej jazdy przestawiamy się na głośnego i telepiącego Diesla? 2-litrowy motor Mercedesa cieszy się mianem dopracowanego do perfekcji napędu. Umieszczenie go obok silnika elektrycznego tylko poprawia sytuację. Nawet, gdy zasięg elektryczny wynosi okrągłe zero, to wciąż sporo przejeżdżamy na prądzie - jak w klasycznej hybrydzie. Silnik uruchamia się płynnie - słychać to, ale praktycznie nie czuć. Co ze spalaniem?

Z rozładowanym akumulatorem w mieście, w zależności od stylu jazdy, będziemy potrzebować średnio od 5,5 do 6,5 litra paliwa na 100 km. Jeśli będziemy jeździć bardzo dynamicznie, zużycie wzrośnie, ale jedynki z przodu raczej nie zobaczycie. Jak na dwutonowe kombi całkiem nieźle, choć jazda z rozładowanym akumulatorem w mieście jest bez sensu.

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij

Diesel królem autostrady, tak jak szczupak jest król wody

Na dobrą sprawę do licznikowych 140 km/h można rozpędzić się na samym prądzie. Taka jazda szybko pozbawi nas prądu, więc lepiej przełączyć się wtedy w tryb hybrydowy. Co ciekawe, akustycznie zmienia się niewiele. 9-stopniowy automat pozwala utrzymać prędkość obrotową na poziomie 1700 obr/min. Warunki idealne do połykania kilometrów. W ciągu jednego dnia pokonywałem w tę i z powrotem trasę o długości ponad 300 kilometrów. Naprawdę niezbyt się zmęczyłem za kierownicą. A ile paliwa kosztowało wleczenie ze sobą ciężkiego akumulatora? Niewiele. Średni wynik z trasy (głównie droga ekspresowa) to 5,5 l/100 km. Przy ciągłej jeździe z prędkością 140 km/h wynik rośnie do ok 6 litrów. No dobrze – liczby wyglądają ładnie, ale czy ktoś w ogóle policzył czy to się opłaca? Tak. Ja. Ale o tym w dalszej części. Teraz odbiegnę od tematu napędu.

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij

Dostajesz to, za co płacisz

Najnowsza Klasa C otrzymała łatkę "baby S-Class" i nie jest to wcale na wyrost. Wnętrze egzemplarza, którym jeździłem naprawdę dawało znać na każdym kroku, że jestem w samochodzie klasy premium i to przez duże "P". I to mimo tego, że sporo elementów wykonano z plastiku. Na tle najbliższej konkurencji, wnętrze Mercedesa ma w sobie to coś. Nie brakuje nowoczesnych bajerów, a jednocześnie jest bardzo elegancko. Przynajmniej do czasu, aż dotykowy ekran nie obrośnie w odciski palców. Bez ściereczki nie wyruszajcie za daleko.

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij

Nie należę do fanów systemu infotainment Mercedesa - jest dla mnie nielogiczny, ale obiektywnie muszę przyznać, że jest rozbudowany i dopracowany. Po dłuższym czasie pewnie też przestałby być dla mnie nielogiczny, ale tydzień to za krótko. W odróżnieniu od wielu świeżych systemów działał też bez zarzutu. Aż do ostatniego dnia testu, kiedy dotyk odmówił posłuszeństwa. I to okazało się małą katastrofą. Próbowałem różnych informatycznych sztuczek w stylu "wyłącz i włącz", ale efekt przyszedł dopiero, gdy samochód postał dłużej zamknięty.

Bez dotykowego ekranu nie obsłużycie klimatyzacji. Chciałbym tutaj utrzymać dramatyczną narrację, ale wystarczyło tylko powiedzieć "Hej Mercedes, zimno mi". Co z resztą systemu? Panel dotykowy na kierownicy pozwala obsłużyć całe menu, włącznie z interfejsem Apple CarPlay. Tylko, że prędzej czy później (ale raczej prędzej) skończy się wam cierpliwość. Nawigowanie po menu dotykowym panelem polega na przesuwaniu palcem w określonym kierunku po bardzo, bardzo małej powierzchni. Rezultat nie zawsze był taki jak zamierzałem. Co z tego? Przecież taka awaria nie zdarza się często - powiecie. No może i nie zdarza, ale w ten sam sposób obsługuje się komputer pokładowy.

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij

Muszę jeszcze pochwalić kilka rzeczy

Czuję się zobowiązany podkreślić jeszcze kilka zalet, ale nie chcę niepotrzebnie rozciągać tego tekstu. Więc konkretnie - co jest warte pochwalenia?

Systemy wspomagające kierowcę nie przytłaczają i nie przeszkadzają, a spełniają swoją rolę

Wnętrze jest doskonale odizolowane od zewnętrznego hałasu

Nagłośnienie brzmi znakomicie

Kierownica bardzo dobrze leży w dłoniach, jest odpowiednio gruba i dobrze się prezentuje

Zawieszenie jest jędrne, świetnie radzi sobie z niewielkimi nierównościami, choć niski prześwit sprawia, że wyższe progi czy dziury są wyraźnie odczuwalne

Matrycowe światła są rewelacyjne i są warte dopłaty

Kilka rzeczy muszę też skrytykować

Wnętrze jest tak dobrze wyciszone, że zaczynamy słyszeć niechciane dźwięki jakie wydaje samochód

Kamera z tyłu chowa się i wysuwa po przekroczeniu 30 km/h i jest to wyraźnie słyszalne. Bywa to irytujące

Dodatkowa osłona podwozia z przodu, która poprawia aerodynamikę jest nisko, przez co zaczepia na progach zwalniających czy stromych zjazdach, wydając nieprzyjemny dźwięk

Z okolic deski rozdzielczej czasem dobiega dziwny dźwięk, jakby wentylator haczył o jakiś plastikowy element

Domknięcie drzwi wymaga większej siły niż podpowiada intuicja

Podczas dynamicznych manewrów i hamowania masa daje o sobie znać

W plug-inie bagażnik jest naprawdę mały jak na ten segment

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij

Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC Kombi fot. Filip Weremij

Mercedes Klasy C to bardzo udany samochód i świetna hybryda

Tydzień z tym samochodem utwierdził mnie w przekonaniu, że to bardzo udany model, który daje to, czego od niego oczekujemy. Kombi może nie porywa swoim wyglądem, ale wnętrze wiele wynagradza. Odmiana 300 de to także bardzo dopracowana hybryda, która nie zmusza do kompromisów. Ma dobre osiągi i duży zasięg na prądzie, a więc w mieście naprawdę możemy zapomnieć o silniku spalinowym. Jest wyposażona w złącze CCS, którym naładujemy akumulator w ok. 25 minut od 0 do 100 proc. Właściciele raczej nieczęsto będą korzystać z tej opcji, ale dobrze mieć taką możliwość.

Hybryda plug-in z dieslem. Czy to się w ogóle opłaca?

Jeśli masz nadwyżkowy prąd z FV, często jeździsz w mieście i regularnie pokonujesz dłuższe trasy, a nie chcesz mieć do tego dwóch różnych samochodów to takie rozwiązanie może mieć sens. W mieście jeździsz za darmo, w trasie oszczędnie. W teorii brzmi dobrze, a w praktyce? Dokonałem krótkiej symulacji.

Ile zaoszczędzimy jeżdżąc na prądzie?

Porównajmy dwa modele – C 300 d kombi (248 600 zł) i C 300 de kombi (304 000 zł). Oba każdego miesiąca przejeżdżają 1000 km w mieście i 1200 km w trasie. Rozważmy dwa warianty – w pierwszym zakładam, że ładowanie nic nas nie kosztuje (optymistycznie), w drugim przyjmuję 90 gr/kWh. Cenę ON przyjmuję 6 zł za litr. Hybryda potrzebuje ok. 24 kWh/100 km w mieście i 6 litrów oleju napędowego w trasie. Diesel potrzebuje ok 9,5 litra w mieście i 5,5 litra w trasie. Jak to przełoży się na koszty?

Roczny koszt paliwa w przypadku Diesla to 10 908 zł. W przypadku hybrydy zapłacimy 4 320 zł w wariancie z darmowym ładowaniem i 6 653 zł, jeśli za ładowanie będziemy płacić standardową cenę energii. W bardziej optymistycznym wariancie zaoszczędzimy 6 558 zł rocznie. Zanim różnica w cenie się zwróci, minie 8,4 lat. Gdy za prąd będziemy płacić, okres ten wydłuży się do 13 lat.

Plug-in to droga oszczędność

To bardzo uproszczona symulacja, która pomija kilka kwestii (np. uwzględnienie kosztów ładowania w działaności gospodarczej, rozłożenia różnicy w cenie w racie leasingu itd.), ale daje duży pogląd na kwestię oszczędności. Zakup PHEV-a trudno uzasadnić z finansowego punktu widzenia. Do obrony pozostaje nam kilka argumentów - jazda na prądzie jest po prostu przyjemna, do tego nie emitujemy zanieczyszczeń i hałasu. Plug-in daje też pewną elastyczność i dobrą dynamikę. Czy to wystarczy, żeby zachęcić do zakupu? Zostawiam was z tym pytaniem.

