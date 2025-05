Dacia Bigster Hybrid 155. Zdziwiłem się co potrafi najnowszy hybrydowy SUV z Rumunii

Francuzi wspólnie z Rumunami rzucają wyzwanie Chińczykom. Oto w cenie efektownie stylizowanych chińskich SUV można kupić całkiem sporą Dacię Bigster. Sporą? Bardzo dużą! To bowiem największy SUV w historii rumuńskiej marki (w dużym uproszczeniu to wydłużona Dacia Duster). Nie tylko największy, ale także i najnowocześniejszy. Dacia Bigster wkracza na rynek z nowym napędem hybrydowym o mocy 155 KM. Co ważne pod maską znajdziesz duży czterocylindrowy motor 1,8 l (bez turbo) zamiast małego i wysilonego trzycylindrowego 1.2 l. I to nie jest żadna udawana hybryda MHEV. To odpowiedź Grupy Renault na napędy, z których Toyota słynie od lat. I taką też wersję hybrydową wybraliśmy do pierwszej recenzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Dacia Spring. Poznajemy z bliska Dacię jeszcze przed światową premierą

Dacia Bigster Hybrid 155 Tomasz Okurowski

Bigster jest duży? Przynajmniej taki się wydaje na pierwszy rzut oka. Mierzy 4,57 m długości, 1,81 m szerokości i 1,71 m wysokości. Jest zatem dłuższy od tak popularnych w Polsce samochodów jak choćby Hyundai Tucson, KIA Sportage, Renault Austral, Toyota Corolla Cross czy Volkswagen Tiguan. Bigster jest jednak krótszy od Hondy CR-V, Skody Kodiaq czy Toyoty RAV4. To jednak żadna ujma. Żadna.

Duża? Nie. Bardzo duża

Zajrzyj do środka Dacii Bigster. Wydaje się przestronna? I to jak! Od razu docenisz duży rozstaw osi samochodu (270 cm). Gdy duży i opasły Okurowski znalazł wygodne miejsce dla siebie z przodu (lubię niżej ustawić fotel i wyciągnąć dalej kierownicę) to okazało się, że z tyłu wciąż jest mnóstwo przestrzeni na nogi. Wnęki pod fotelami są tak głębokie, że niższe osoby mają szansę na uzyskanie wygodniejszej pozycji do drzemki. Pod względem długości kabina imponuje. Ale na szerokość jest już nieco poniżej oczekiwań, o czym najszybciej przekonasz się, gdy położysz tylną kanapę i spróbujesz np. włożyć rower na płasko do bagażnika (w odmianie hybrydowej ma nieco mniejszą pojemność niż w innych odmianach napędowych – 546 l). Przy okazji zdziwisz się, gdy otworzysz klapę (jest elektryczna!) i zobaczysz nieosłonięty podnośnik przy nadkolu.

Dacia Bigster Hybrid 155 Tomasz Okurowski

Dacia Bigster Hybrid 155 Tomasz Okurowski



Bigstera szybko doceniłem, gdy usadowiłem się za kierownicą. Znalezienie wygodnej pozycji nie było już takie trudne jak w innych modelach Dacii. Fotel okazał się całkiem komfortowy i nie chybotał się. Dacia zafundowała nawet częściową elektryczną regulację (wysokość i pochylenie oparcia regulowane elektrycznie a przesuwanie ręcznie) fotela kierowcy. Szkoda, że zaoszczędzono na tworzywach. Twarde wykończenie drzwi (nie licząc podłokietnika) może przeszkadzać, gdy oprzesz rękę tuż przy krawędzi szyby.

Miękkie plastiki w Dacii?

Oczywiście w kwestii materiałów króluje twardy plastik. Pod tym względem Dacia przegrywa z podobnie wycenioną chińską konkurencją. Na pocieszenie pozostaje, że wszystko jest dość solidnie zmontowane i spasowane. Błędów jednak nie uniknięto. Szczególnie przy zjeżdżaniu z krawężnika słychać różne jęki i trzaski z tylnej części nadwozia oraz dachu w okolicach krawędzi przedniej szyby. Gdy zapomnisz włożyć telefon w pomysłowy uchwyt w desce rozdzielczej, to ten przypomni o sobie drażniącym skrzypieniem. A kiedy dodasz nieco więcej tonów niskich w korekcji dźwięku (pokładowy zestaw audio z 6 głośnikami gra zadziwiająco dobrze jak na samochód tak budżetowej marki) to tworzywa w drzwiach zaczną już dawać znać o sobie.

Dacia Bigster Hybrid 155 Tomasz Okurowski

Dacia Bigster Hybrid 155 Tomasz Okurowski



Siedząc za kierownicą łatwo docenić Bigstera za coś jeszcze. Wirtualny kokpit jest przejrzysty i łatwy w obsłudze. Doceniam stare francuskie rozwiązanie w postaci udanego sterownika w kolumnie kierownicy, który przyda się do kontroli porządnego zestawu multimedialnego (osobna regulacja głośności znajduje się na górnej krawędzi ekranu w konsoli). Dacia zafundowała bowiem świetne radio multimedialne z uproszczonym oprogramowaniem Android Automotive (można instalować aplikacje ze sklepu Dacii, który obecnie jest dość ubogi). Działa on znacznie lepiej od tego co znają właściciele współczesnych modeli Volvo, w których także stosuje się Android Automotive. Bez problemu współpracuje także ze smartfonami w trybach Android Auto i Apple CarPlay. Po prostu jest co chwalić.

Hybryda francusko-rumuńska. Z 1,8 l!

A czy można chwalić hybrydowy napęd nowej generacji w Dacii Bigster? Jak najbardziej! Łatwo o wrażenie, że po epoce eksperymentów z trzycylindrowymi hybrydami nowa kombinacja wydaje się najlepsza z dostępnych w Dacii. To nowość w całej Grupie Renault. Konstruktorzy sięgnęli po czterocylindrowy silnik benzynowy 1,8 l o mocy 109 KM, silnik elektryczny 50 KM, alternator-rozrusznik 15 kW oraz niewielki akumulator 1,4 kWh (instalacja 230 V). Do tego dodali zelektryfikowaną automatyczną skrzynię biegów z czterema przełożeniami dla silnika spalinowego i dwoma dla elektrycznego. Łącznie do wykorzystania 157 KM mocy i 205 Nm momentu obrotowego. Mało? Okazuje się, że nie.

Dacia Bigster Hybrid 155 Tomasz Okurowski

Dacia Bigster Hybrid 155 Tomasz Okurowski



Niby 157 KM to nie jest zbyt wyśrubowany wynik, ale wystarczy na relatywnie lekkie auto. Hybrydowy Bigster waży zaledwie 1419 kg (ładowność ponad 520 kg), co oznacza, że nie jest zawalidrogą. Ruszanie odbywa się niemal za każdym razem w trybie elektrycznym. Mocy jest tyle, że nawet na wzniesieniu auto sprawnie pnie się pod gorę bez wsparcia motoru benzynowego. Bigster mile zaskakuje charakterystyką. Jest żwawy i dobrze reaguje na mocniejsze wciśnięcie pedału gazu. Bez problemu szybko włączysz się do ruchu z podporządkowanej. Auto dobrze radzi sobie niemal w każdym zakresie prędkości. Gdy zatem w trasie potrzebujesz dobrego przyspieszenia, to Bigster nie zawiedzie nawet przy próbie wyprzedzenia dłuższej kolumny aut. Jest tylko jeden wyjątek. Gdy np. ochoczo rozpędzasz się podczas wjazdu na autostradę i wciśniesz pedał gazu do podłogi, to Bigster przy ok. 120 km/h dostanie krótkiej zadyszki. Wtedy skrzynia ospale zmieni bieg, by po chwili SUV znów zaczął żwawo nabierać prędkości. To dość zaskakujące. Skrzynia przypomina o sobie także w jeszcze jednej sytuacji. Od czasu do czasu przy niższych prędkościach wyczujesz delikatne szarpnięcie.

Ile spala hybrydowa Dacia Bigster?

Pod względem kultury pracy nowa hybryda Grupy Renault mile zaskakuje. Silnik benzynowy nie jest zbyt natarczywy w kategorii głośności pracy. Nie ma wycia, na jakie narzekają krytycy Toyoty czy Lexusa. Konstruktorom udało się całkiem przyzwoicie wyciszyć napęd. Szkoda, że to nie udało się z całym nadwoziem i izolacją od szumu wiatru czy kół. Przy prędkościach autostradowych jest już niestety dość głośno w Bigsterze.

Dacia Bigster Hybrid 155 Tomasz Okurowski

Dacia Bigster Hybrid 155 Tomasz Okurowski



Nowa hybryda w Dacii Bigster przyjemnie zaskakuje także pod względem zużycia paliwa. Trzeba się naprawdę starać, by uzyskać średnią ze wszystkich jazd na poziomie powyżej 6 l. W praktyce da się spokojnie trzymać wartości rzędu 5,3 - 5,5 l (przy zbiorniku o pojemności 50 l to daje już duży zasięg), a nawet niżej (oszczędni zejdą poniżej granicy 5 l). Gdy na autostradzie wyzerujesz licznik i ustawisz tempomat na 140 km/h to przygotuj się na średni wynik ok. 7,5 – 8 l. Przy okazji przygotuj się na coś jeszcze. Układ asystenta pasa ruchu działa tak słabo, że lepiej od razu go wyłączyć (pływa pomiędzy liniami i nie jest w stanie ustabilizować auta). Sam tempomat działa jednak płynnie i dobrze dostosowuje prędkość jazdy oraz utrzymuje odpowiedni dystans.

Lepiej nie walcz z układem asystenta pasa ruchu i wyłącz go, by nie popsuł przyjemności z prowadzenia Bigstera. Mimo relatywnie miękkiej charakterystyki zawieszenia (jeden z pasażerów dość nieoczekiwanie upierał się, że jest trochę za twardo), samochód prowadzi się stabilnie, przyjemnie i przewidywalnie (nie ma przy tym żadnych problemów z bardziej dynamiczną próbą pokonania łuków). Przede wszystkim rzadko kiedy trzeba korygować tor jazdy, gdyż Bigster całkiem dobrze reaguje na podmuchy bocznego wiatru. Łatwo przy tym o wrażenie, że układ kierowniczy reaguje z pewną ospałością i mocniej izoluje kierowcę od tego co się dzieje na drodze (jestem pewien, że nie wszystkim będzie to przeszkadzać). Nic jednak w tym złego. Co ważne zawieszenie nie hałasuje nawet na gorszej nawierzchni, co szczególnie docenią kierowcy niektórych nowych modeli z Grupy Volkswagena.

Dacia Bigster Hybrid 155 Tomasz Okurowski

Dacia Bigster Hybrid 155 Tomasz Okurowski







Dacia Bigster – ceny i gwarancja

Cennik nowego SUV-a zaczyna się od 99,9 tys. zł za wersję Essential i miękką hybrydę o mocy 140 KM. Pełna hybryda o mocy 157 KM (w cenniku figuruje jako hybrid 155) to wydatek co najmniej 124 tys. zł. Testowany egzemplarz z wyposażeniem Journey (m.in. przyciemnione szyby, cyfrowy kokpit, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, bezkluczykowy dostęp, radio multimedialne z nawigacją i ładowarką indukcyjną) wyceniono na 142,5 tys. zł po doposażeniu w kilka dodatków (dwa pakiety i felgi 19"). Podstawowa gwarancja trwa 3 lata i jest ograniczona przebiegiem 100 tys. km. Assistance do 5 lat i 200 tys. km (program Dacia Non Stop przypisany do pojazdu, a nie właściciela). W opcji pakiet ochrony pogwarancyjnej, który trwa dodatkowe 2 lata z limitem do 150 tys. km (dla przedsiębiorców limit podwyższony do 200 tys. km).

Dacia Bigster – podsumowanie

To jedna z najciekawszych miłych niespodzianek tego roku – przynajmniej dla mnie. Dacię Bigster łatwo polubić i można jej wybaczyć pewne niedociągnięcia. Nowy układ hybrydowy to optymalne źródło napędu dla sporego SUV-a. Auto jest oszczędne i zaskakująco dynamiczne. Pod względem przestronności nadwozia to bardzo ciekawa propozycja szczególnie dla tych, którzy oczekują niedrogiego pakownego SUV-a. Należy wspomnieć o jeszcze jednym. Bigster to dobra alternatywa dla podobnie wycenionych chińskich aut. Zdecydowanie warto go uwzględnić w planach jazd próbnych. Samochód udostępniła do testu firma Renault Polska Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.

Dacia Bigster Hybrid 155 Tomasz Okurowski