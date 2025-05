Pojechałem wyjątkowym samochodem w wyjątkowe miejsce. Ta podróż była jak reinkarnacja

Przez ostatnie 15 lat Volvo przeżyło prawdziwą przemianę. Szwedzka marka stała się częścią chińskiego koncernu Geely, zbudowała od nowa strategię rozwoju i wykonała reset oferty rynkowej. Efektem tej ewolucji jest flagowy model Volvo EX90, który stanowi wizytówkę firmy pod względem technologicznym i wizerunkowym. Oczywiście jest elektryczny, bo dyrekcja Volvo jest przekonana, że taka będzie przyszłość motoryzacji. Po kilkuset kilometrach pokonanych tym SUV-em łatwo zrozumieć, jakim wartościom będzie hołdować firma w najbliższych latach. To: bezpieczeństwo, komfort i ekologia. Wszystkie te cechy można odnaleźć w Volvo EX90 znacznie łatwiej, niż w autach konkurencji, a koncepcja, według której powstało, jest spójna. Tylko czy dobrze się z nim żyje na co dzień?

REKLAMA

Zobacz wideo Volvo EX30 Cross Country na zamrożonym jeziorze w Szwecji

Pojechałem Volvo EX90 do miejsca, w które kiedyś trafi jego akumulator

Żeby to sprawdzić, wybrałem się tym samochodem w kilkusetkilometrową podróż po Polsce. Celem było niebanalne miejsce. Kiedy zostałem zaproszony przez dyrekcję Grupy Elemental do zwiedzania najnowszych zakładów recyklingu akumulatorów litowo-jonowych w Zawierciu, od razu wiedziałem, jakim autem powinienem się tam udać. Volvo EX90 było idealne. W końcu to jeden z najnowocześniejszych elektryków na rynku, a jechałem w miejsce, które dzięki odzyskiwaniu cennych materiałów z baterii, może takim pojazdom zapewnić reinkarnację w nieskończoność. Dzięki samochodom elektrycznym mamy szansę kiedyś zrezygnować z eksploatacji paliw kopalnych, a recykling akumulatorów sprawia, że to może być naprawdę ekologiczny środek transportu. Ważne, żeby nie patrzeć na auta na prąd w oderwaniu od transformacji, którą przechodzą różne gałęzie gospodarki. Jazda nimi ma sens, ale tylko jeśli stanowi część większego schematu.

Dlaczego twierdzę, że Volvo jest takie nowoczesne? Najdroższa wersja Twin Motor Performance ma dwa silniki elektryczne na magnesy trwałe o systemowej mocy aż 517 KM, co zapewnia znakomite osiągi: przyspieszenie do setki w 4,9 s i prędkość maksymalną 180 km/h. Jest ograniczona do takiej wartości, bo kilka lat temu firma zdecydowała się tak zrobić ze wszystkimi modelami. To wkład Volvo w codzienne bezpieczeństwo na drogach, a przy okazji pasuje do ograniczeń technicznych samochodów elektrycznych. Czy to ma jakieś znaczenie? Trudno mi wyobrazić sobie, że ktokolwiek mógłby potrzebować szybszego auta do jazdy po publicznych drogach. O możliwość przejechania dużego dystansu bez ładowania dba pojemna bateria ukryta w podwoziu. W przypadku tej wersji to aż 111 kWh brutto i 107 kWh netto. Ogniwa litowo-jonowe dostarcza światowy potentat, czyli chiński koncern CATL. Dzięki temu nominalny zasięg Volvo EX90 (mierzony zgodnie z normą WLTP) wynosi od 621 km przy jeździe w mieszanych warunkach do 772 km w ruchu miejskim. Do tego mamy ładowanie z mocą 250 kW, system Android Automotive na pokładzie i nowoczesną elektronikę dbającą o komfort oraz bezpieczeństwo z lidarem, czyli laserowym radarem na czele. Widzicie tę kopułkę na dachu EX90? Żaden inny samochód europejskiej marki na razie nie może się pochwalić podobnym rozwiązaniem.

Volvo EX90 Twin Motor Performance fot. ŁK

Volvo EX90 jest bardzo szybkie, ale charakter sprawia, że rzadko mamy ochotę korzystać z osiągów

Tak pisze o swoim samochodzie producent. Dane techniczne są ważne, ale jakość samochodu weryfikuje prawdziwe użytkowanie. Jak dowolny samochód Volvo EX90 będzie się podobać jednym bardziej, innym mniej, ale każdy musi przyznać, że koncepcja tego jest wyjątkowo spójna, po raz pierwszy od dawna w przypadku modeli szwedzkiej marki. Już wygląd zewnętrzny mówi wiele. Sylwetka EX90 to skandynawski monolit, bardzo nowoczesny, prosty, ale wciąż pełny akcentów stylistycznych charakterystycznych tylko dla Volvo. Nie ma mowy o pomyłce. Poza tym dzięki temu, że bryła auta jest zgrabna, wygląda na mniejsze niż w rzeczywistości, a przecież flagowy SUV ma przeszło pięć metrów długości, prawie dwa metry szerokości, około 1,75 m wysokości i w wersji Twin Motor Performance waży 2,75 tony. Również w trakcie jazdy tego nie czuć, ale najpierw warto zajrzeć do wnętrza, bo jest tak samo charakterystyczne, jak sylwetka.

Kiedy jeździłem poprzednimi modelami Volvo nowej ery, podobał mi się kierunek, w którym zmierzają styliści i inżynierowie, ale miałem wrażenie, że byli w połowie drogi. W Volvo EX90 czuję, że zameldowali się na mecie. Kabina EX90 jest pełna światła, przestronna, jasna i znowu na wskroś szwedzka. Tapicerka z tkaniny z dodatkiem wełny robi znakomite wrażenie tak samo, jak wygodne fotele. Wnętrze jest wyposażone minimalistycznie, ale tym razem nie wydaje mi się, że czegokolwiek w nim brakuje. Jest nawet miejsce dla siedmiu osób i dwa bagażniki: mały (46 l) z przodu oraz duży (697 l) z tyłu. Nie wiem, jak podoba się pokładowa elektronika użytkownikom iPhone'ów, ale ponieważ na co dzień korzystam z systemu Android, po zalogowaniu na swoje konto od razu poczułem się w Volvo EX90 jak w domu. Nie miałem problemów z obsługą pokładowego systemu, a wszystkie moje dane zostały podane jak na talerzu. Samochód jest prosty w obsłudze i w trakcie jazdy. Nie epatuje zbyt dużą liczbą trybów, ani ustawień, ale wszystkie są na wyciągnięcie ręki. To dobrze wpisuje się w koncepcję zapewnienia kierowcy i pasażerom wyjątkowej wygody.

Volvo EX90 Twin Motor Performance fot. ŁK

W tylko jednym aucie było ciszej niż w Volvo EX90. Chodzi o elektrycznego Rolls-Royce'a

Komfort jazdy to nie tylko kwestia zawieszenia, czy hałasu w kabinie, chociaż muszę przyznać, że EX90 bardzo dobrze amortyzuje nierówności i jest jednym z najcichszych samochodów, jakimi jeździłem. Wygrywa z nim tylko Rolls-Royce Spectre. Do dyspozycji jest też znakomity zestaw audio firmowany przez Bowers & Wilkins, który umila podróż. Dobra atmosfera do jazdy to też wygodne fotele, łatwa obsługa, sprawnie pracujący napęd i inne elementy. W tym modelu wszystko pasuje do siebie. Ma znakomite osiągi, ale nie prowokuje do ich używania. Owszem, Volvo EX90 przyspiesza znakomicie i dobrze prowadzi się w zakrętach, ale kierowcy raczej się nie chce tego robić, bo spokojna, płynna jazda jest o wiele przyjemniejsza. To domena Volvo, a zwłaszcza tego modelu. Poza tym takie podróżowanie jest bezpieczniejsze i sprawia, że zasięg spada wolniej. Ile kilometrów udało mi się pokonać bez ładowania w niełatwych polskich warunkach? Nowym Volvo EX90 z prędkościami autostradowymi da się pokonać do 450 km. Trzeba uznać to za dobry wynik, bo tego dnia było dość zimno (ok. 5 stopni Celsjusza), a krajowi kierowcy nie jeżdżą płynnie, ruch jest szarpany, trzeba częściej hamować i przyspieszać. Mimo to z centrum Polski da się dojechać do prawie każdego miejsca na jej granicy bez ładowania i to poruszając się z prędkościami do 120-130 km/h. Jeżdżąc tylko w mieście, na pewno dałoby się pokonać większy dystans.

Volvo EX90 Twin Motor Performance fot. ŁK

Wysoki komfort jazdy elektrykiem wymaga dobrej sieci ładowarek. U nas ciągle jej nie ma

Po raz kolejny przekonałem się, że problemy w trakcie podróżowania elektrykami po Polsce wywołują nie same auta, tylko niedostatki infrastruktury. Co z tego, że akumulator Volvo EX90 przyjmie 250 kW, skoro nawet na jednej z głównych tras w Polsce trudno znaleźć ładowarkę o mocy 150 kW? W efekcie kończyłem błąkając się po nieciekawych centrach handlowych albo siedząc w aucie pod Ikeą. Szwedzki samochód wyglądał w takim otoczeniu bardzo dobrze, ale przekonałem się, że warto mieć kabel ze sobą, bo przy ładowarce o mocy 50 kW go nie było. Gdyby nasze trasy szybkiego ruchu były gęsto usiane stacjami ładowania o mocy 250-350 kW, podróżowanie takim samochodem byłoby czystą przyjemnością, ale nie wiem, czy kiedykolwiek się tego doczekamy.

Poza tym nie mam wielu zastrzeżeń do tego skandynawskiego ekspresu. Mógłbym się nim wybrać nie tylko do Zawiercia, ale i w podróż ze szwedzkiego Goteborga do Hangzhou w Chinach, pod warunkiem że wszędzie po drodze będą szybkie ładowarki. Niestety infrastruktura jest koniecznym warunkiem do zapewnienia komfortowego korzystania z elektryków, tak samo jak ze smartfonów. W trakcie jazdy Volvo EX90 przeszkadzało mi niewiele. Przede wszystkim panele dotykowe na kierownicy zamiast prawdziwych przycisków i fakt, że mój duży smartfon w pancernej obudowie nie zmieścił się na tacce do bezprzewodowego ładowania, która powinna być większa. Za to muszę pochwalić dużą liczbę przestronnych schowków i bardzo czytelne ekrany.

Volvo EX90 Twin Motor Performance fot. ŁK

Volvo EX90 - cena i opinia Moto.pl: jest drogie, ale wiesz, za co płacisz

Ile trzeba zapłacić za przyjemność takiego podróżowania? Volvo EX90 we flagowej odmianie Twin Motor Performance kosztuje w Polsce 489 900 zł. Prawie pół miliona za SUV-a to bardzo dużo, ale kiedy weźmiemy pod uwagę osiągi supersamochodu, nieziemski komfort jazdy, łatwość obsługi i bogate wyposażenie, zwłaszcza jeśli chodzi o funkcje wspomagające bezpieczeństwo, taka kwota zaczyna być uzasadniona. Jeszcze kilka lat temu podobna kombinacja cech byłaby niemożliwa bez względu na cenę. Tak sprzeczne zalety potrafią mieć tylko samochody elektryczne. Mam tylko nadzieję, że w efekcie ostatnich perturbacji geopolitycznych cena tego modelu znacząco nie wzrośnie. Niestety to niewykluczone, bo Volvo EX90 jest globalnym modelem wytwarzanym w dwóch miejscach na świecie: w Ridgeville w Północnej Karolinie (USA) oraz w Chengdu (Chiny). Za to producent chwali się, że model EX90 powstał w 15 procentach z odzyskanej stali, w 25 proc. z aluminium po recyklingu i w 15 proc. z recyklingowanych tworzyw. Brzmi dobrze, ale podobne współczynnik ponownie użytych materiałów można osiągnąć w spalinowym aucie.

Dzięki wizycie w fabryce czarnej masy w Zawierciu przekonałem się, że materiały użyte do wyprodukowania potężnej baterii Volvo, da się wykorzystać ponownie niemal w 100 proc., a prąd może pochodzić ze zrównoważonych źródeł. Na przykład z paneli fotowoltaicznych, które sfotografowałem na pożegnanie zakładów AE Elemental. W przypadku klasycznego samochodu odzyskanie zużytych produktów pochodnych paliw kopalnych jest niemożliwe. Na zawsze zostawiają odcisk ekologiczny na naszej planecie. Dlatego jeśli ten fakt ma dla was znaczenie i możecie wydać pół miliona na auto, wiecie, co robić. Możecie je zamówić bez wychodzenia z domu: przez internet. Nie będziecie rozczarowani, bo Volvo EX90 to ostatni krzyk techniki, technologii i stylistyki w świecie motoryzacji. Samochód udostępniła do testu firma Volvo Auto Polska Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.