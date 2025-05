Hyundai Inster nie tylko w mieście, ale i na autostradzie. Pojechałem poza jego strefę komfortu

Na ulicy zwraca na siebie uwagę. Byłem zaskoczony jak wielu kierowców spoglądało na niepozornego Instera. Niestety koreański maluch wzbudzał też pogardę. Dawno nie miałem tylu sytuacji, gdy kierowcy mocnych aut wyprzedzali mnie w ostatniej chwili, byle tylko być przede mną na kolejnym skrzyżowaniu. Dziwne.

A koreańskiego malucha da się lubić. Hyundai stworzył bowiem auto w segmencie skazanym na wymarcie. Sprawdź, ile podobnych maluchów jest na rynku. Możesz się zdziwić. A to nie jedyne co zaskakuje.

A to niespodzianka!

Zdziwisz się. Naprawdę zdziwisz się, gdy zajrzysz do wnętrza samochodu. Z zewnątrz pudełkowate, wąskie (1,61 m) i relatywnie wysokie nadwozie (ledwie nieco ponad 3,8 m długości, czyli niewiele więcej od Toyoty Yaris drugiej generacji) nie wskazuje, że skrywa tak obszerne wnętrze. Koreańscy inżynierowie najwyraźniej musieli odbyć zajęcia z „magii przestrzeni". Gdy ustawiłem fotel z przodu tak, by mieć komfortową pozycję i siedzieć jak najniżej to okazało się, że z tyłu Inster może rywalizować z tak cenioną Skodą Superb. Miejsca na nogi jest mnóstwo także z tyłu (aż 258 cm rozstawu osi, czyli więcej niż w Skodzie Octavia II generacji). Przeboleć można przy tym relatywnie wąską kabinę. Ale i tak cztery dorosłe osoby spędzą podróż w zadziwiająco komfortowych warunkach.

Wpływ na poczucie komfortu ma coś jeszcze. Inster jak na małe i budżetowe auto ma zaskakująco przyjemnie urządzoną kabinę. Tworzywa są twarde? Owszem. Ale są przy tym całkiem przyjemne w dotyku i nie sprawiają wrażenia, że dobrał je najbardziej skąpy księgowy w firmie. Nie ma wrażenia tandety. Jest solidnie i całkiem przytulnie. Co ważne łatwo o wrażenie, że dobrze przemyślano projekt kabiny, gdyż nie brakuje schowków, półeczek, uchwytów i różnych pomysłowych rozwiązań na przechowywanie wielu rzeczy. Nawet bagażnik jest zadziwiająco pojemny (280 l) i głęboki jak na auto o długości nieco ponad 3,8 m. Przy odrobinie zabawy z przesuwaniem kanapy zmieścisz kilka walizek kabinowych (ładowność lepsza niż w niejednym chińskim SUV-ie, gdyż wynosi 432 kg). Koło zapasowe? Tego nie przewidziano.

Rzadko kiedy w miejskich autach można liczyć na wygodną pozycję za kierownicą. Inster jest dobrym wyjątkiem. Szybko znalazłem optymalne ustawienia fotela, kierownicy i lusterek. Było na tyle wygodnie, że nawet po dwugodzinnej podróży nie musiałem wiercić się w fotelu. Pasażerowie także nie mieli powodu do narzekania.

Elektryczny maluch na autostradzie

Kierowca Instera ma nie tylko wygodnie. Prowadzenie samochodu sprawia dużą przyjemność. Jak na tak pudełkowate nadwozie auto zachowuje zaskakującą stabilność i całkiem dzielnie opiera się bocznym podmuchom wiatru (zasługa polimerowego akumulatora NMC o pojemności 49 kWh). Gdy wyjechałem na autostradę nie musiałem walczyć o życie i siłować się z kierownicą (siła wspomagania jest dość spora). Na krętych drogach także było zaskakująco dobrze i to mimo nieco usztywnionego zawieszenia. Paradoksalnie najskromniej było tam, gdzie Inster powinien sprawdzić się najlepiej. Na parkingach szybko odkryjesz, że promień skrętu nie jest mocną stroną samochodu. Czasem trzeba trochę pomanewrować.

Inster dzielnie znosi drogi o gorszej nawierzchni. Niestety wszystko ma swoje granice. Na podstawowych kołach 15" (w opcji przewidziano rozmiar 17") czasem poczujesz ubytki, uskoki czy pofałdowania jezdni. Ale i tak jest lepiej niż można oczekiwać. Uważaj tylko na gruntowych i przy wysokich krawężnikach. Prześwit to tylko 14,4 cm.

Wpływ na przyjemność z jazdy ma także napęd i udany system rekuperacji. Hyundai podobnie jak Renault korzysta z łopatek przy kierownicy. Dzięki nim można regulować skokowo stopień rekuperacji (nie działa przy aktywnym tempomacie). W praktyce oznacza to możliwość wygodnego wytracania prędkości bez potrzeby sięgania do pedału hamulca.

115 KM. Dużo czy mało?

O napędzie można pisać tylko dobrze. Wersja o mocy 115 KM to optymalne rozwiązanie. Mocy starczy na bardzo żwawe ruszanie spod świateł, zadziwiająco dobre przyspieszenia (choć producent deklaruje 10,6 s od 0 do 100 km/h, to łatwo o wrażenie, że samochód lepiej się rozpędza) jak i sprawną zmianę pasa ruchu i wyprzedzanie. Nawet na autostradzie Inster nie jest zawalidrogą. Gdy trzeba bardzo sprawnie rozpędzi się tak, by nikomu nie przeszkadzać przy próbie wyprzedzenia np. ciężarówki.

Deklarowaną prędkość maksymalną (150 km/h) można przeboleć. Auto bez zbędnej zwłoki osiąga prędkość dopuszczalną na autostradzie w Polsce (niestety w kabinie robi się wówczas dość głośno, ale wciąż jeszcze można rozmawiać bez potrzeby wyraźnego podnoszenia głosu). Oczywiście ma to swoją cenę. Jak chcesz jeździć 140 km/h to przygotuj się na wynik rzędu 18-19 kWh. Wystarczy jednak utrzymać tempo 110-120 km/h, aby ograniczyć zużycie do poziomu poniżej 15 kWh. W warunkach miejskich bez wysiłku osiągałem wartości rzędu 11,5 – 12 kWh. W praktyce komputer wskazywał zasięg ok. 320-340 km (deklarowana przez producenta to 370 km dla wersji z większym akumulatorem). Całkiem nieźle.

Hyundai Inster - ładowanie

Czy postój przy ładowarce co 250-300 km to zły wynik? Nie. Hyundai sprytnie ogranicza się do lakonicznego wskazania, że wystarczy 30 min na ładowanie do 80 proc. na stacji o mocy 350 kW. W sieci są sprzeczne informacje co do maksymalnej mocy ładowania (80-100 kW). A jak to wyglądało w praktyce? Korzystałem z ładowarek o mocy do 130 kW i zwykle postój zajmował ponad godzinę (ładowanie z poziomu od ok. 40 proc. do 100 proc.) przy temperaturze powietrza ok. 18-20 st. C. A ile potrwa w chłodniejsze dni? To dobre pytanie zważywszy na to, że w Insterze funkcja podgrzania baterii to płatna opcja w tańszych odmianach auta.

W Insterze jest jeszcze co chwalić. Obsługa jest bardzo prosta, a udany i porządny system multimedialny znany z innych modeli koreańskiej marki działa jak należy. Nikt nie narzekał na jakość rozmów prowadzonych za pośrednictwem pokładowego zestawu głośnomówiącego. Zadziwiająco dobrze gra pokładowe audio. Stabilnie pracuje Android Auto i Apple CarPlay (przewodowo przez port USB-A).

A co irytuje w koreańskim maluchu? Mam wątpliwości co do lokalizacji portu ładowania (przednia część auta), który w warunkach zimowych może zostać szybko pokryty warstwą zamarzniętego błota pośniegowego. Pomstowałem także na układ rozpoznawania znaków drogowych, który mylił się często co miało wpływ na pracę tempomatu. Zastrzeżenia wzbudzała także klimatyzacja, która niekiedy potrafiła zaskoczyć dość nieprzyjemnie nagłym podmuchem chłodnego powietrza.

Hyundai Inster – gwarancja i ceny

Auto objęte jest podstawową 5-letnią gwarancją mechaniczną bez limitu przebiegu. W cenie 5 lat assistance oraz coroczne bezpłatne inspekcje (ASO sprawdza wybrane elementy pojazdu). Akumulator to 8 lat ochrony z limitem 160 tys. km przebiegu. Cennik rozpoczyna się od 99,9 tys. zł za wersję o mocy 97 KM i baterią 42 kWh. Mocniejsza 115 KM z akumulatorem to wydatek min. 108,9 tys. zł.

Hyundai Inster — podsumowanie

To koreańskie auto może się podobać. Jak na mieszczucha jest bardzo przestronne i przyjemnie się prowadzi. Nie jest rekordzistą w kwestii zużycia energii, ale wyniki w mieście są więcej niż satysfakcjonujące. Zainteresowani powinni uwzględnić lepiej wyposażone wersje i większą baterię oraz skorzystać z programu finansowego wsparcia zakupu (maksymalnie 40 tys. zł). Dopiero wówczas można zaakceptować cenę elektrycznego malucha.

