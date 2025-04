Niemcy połączyli 3.0 V6 z hybrydą plug-in. Czy to ma sens? Volkswagen Touareg R eHybrid 4MOTION V6

Volkswagen Touareg trochę się już zestarzał. Trzecia generacji modelu jest już z nami od 7 lat. W motoryzacji to już prawdziwa epoka. Pamiętam jak w chwili premiery wnętrze niemieckiego SUV-a przytłaczało ogromnym wyświetlaczem w konsoli. Teraz wydaje się już dość zwyczajne. Na dodatek staje się już nieco leciwe. Musiałem bowiem przywyknąć choćby do relatywnie niedużej rozdzielczości ekranu przez co, np. tryb Apple CarPlay czy Android Auto wyróżniały się ogromnymi ikonami. Ma to swoje zalety. Obsługa jest przynajmniej znacznie łatwiejsza.

REKLAMA

Zobacz wideo Odnowiona Mazda CX-60. Tak robi się SUV-a w 2025 r.

Miarą wieku konstrukcji są układy wspomagające. Tempomat działa nieźle do czasu, aż układ utrzymania w pasie ruchu zacznie próby interwencji. Niestety kiepsko radzi sobie z centrowaniem w porównaniu do nowszych samochodów. Dużo tańsze auta radzą sobie w tej kwestii znacznie lepiej. To jeden ze zgrzytów, które mogą irytować potencjalnego nabywcę, który skusi się na hasło spory SUV z V6 pod maską.

Volkswagen Touareg R eHybrid 4MOTION V6 Tomasz Okurowski

Volkswagen Touareg R eHybrid 4MOTION V6 Tomasz Okurowski

Duży niemiecki SUV z V6 i hybrydą

Tak, to nie pomyłka. W 2025 r. wciąż można znaleźć w salonach Volkswagena dużego SUV-a z V6 (pewnie klienci w Volvo mają czego zazdrościć). 3.0 TFSI nie jest najnowszą konstrukcją, ale doczekało się tak niezbędnego pakietu unowocześnienia. Innymi słowy, doczekało się hybrydowego wspomagania. A to oznacza akumulator o pojemności 18 kWh i silnik elektryczny o mocy 136 KM. Przy tak dużym akumulatorze potrzebna jest możliwość ładowania z gniazdka, nieprawdaż? Touareg V6 to oczywiście hybryda plug-in. I to całkiem mocna. Łącznie do wykorzystania jest ponad 460 KM. Sporo.

Jazda na prądzie to spore wyzwanie dla ciężkiej hybrydy plug-in (masa własna to prawie 2,5 tony). Charakterystykę przygotowano tak, by niemal za każdym razem ruszać na silniku elektrycznym, który z czasem zostaje wsparty przez mocne V6. Volkswagen deklaruje zasięg ok. 48 km. Podczas jazd na oponach zimowych i przy dodatniej temperaturze (+1, +2 st. C), zasięg szybko topniał w mieście. Po 5 km spokojnej jazdy zasięg zmniejszył się z 38 km do 30 km. W praktyce zatem realny zasięg samochodu w warunkach zimowych to nieco ponad 25 km.

Volkswagen Touareg R eHybrid 4MOTION V6 Tomasz Okurowski

Volkswagen Touareg R eHybrid 4MOTION V6 Tomasz Okurowski

Elektroniczny kaganiec w Volkswagenie

Zawiedziona czy zawiedziony skromnym zasięgiem? Wbrew pozorom nie ma się co przejmować. Łatwo o wrażenie, że hybrydowy dodatek to tylko taki kwiatek do kożucha. Jest, by ekolodzy nie podnieśli rwetesu. Potencjalny klient i tak wybiera ten samochód głównie dla mocnego 3.0 V6. A to sprawuje się jak trzeba. Na osiągi nie można narzekać. Deklarowane przyspieszenie od 0 do 100 km/h to poziom typowy dla wielu aut elektrycznych: 5,2 s. Na autostradzie rozpędzisz się zaś do 250 km/h. Czy masz przy tym wrażenie, że pewnie wielki Volkswagen pojechałby szybciej, ale inżynierowie nałożyli kaganiec? Wciąż tak podejrzewam.

Nowy Touareg V6 jest mocny. To fakt. Ale nawet w odmianie R nie wstrząśnie na kiepskiej drodze. W tej kwestii jest bardzo ugrzeczniony, miękki i niebywale komfortowy. Pierwsze co przyszło mi do głowy to skojarzenia z dawnymi Citroenami z hydropneumatyką. Zawieszenie bardzo skutecznie niweluje niemal wszystko, co znajduje się na drodze. Oczywiście prędzej czy później zdarzy się taka dziura, czy pofałdowanie, że nawet Touareg sobie z nią nie poradzi. Z czasem wychwycisz także chwile, gdy wyczujesz sporą masę samochodu i ogromne koła. Niemniej dużym SUV-em niemal płynie się po drodze. To bez wątpienia jeden z najbardziej komfortowych Volkswagenów, jakie obecnie można kupić. A właściwie to jeszcze można kupić.

Volkswagen Touareg R eHybrid 4MOTION V6 Tomasz Okurowski

Volkswagen Touareg R eHybrid 4MOTION V6 Tomasz Okurowski



Oczywiście komfort to nie tylko zawieszenie. To także akustyka. A pod tym względem jest nieco zaskakująco. Owszem, w kabinie jest cicho jak przystało na drogiego SUV-a z aspiracjami do premium. Niemcy nie żałowali na izolacji akustycznej, więc jazda z dopuszczalną prędkością po autostradzie jest bardzo przyjemna. Nie trzeba podnosić głosu. Nie trzeba także zwiększać głośności systemu audio. Ale ten jednak rozczarowuje. Od lat mam zastrzeżenia do Dynaudio, które z nieznanych mi powodów nie wykorzystało ogromnego potencjału dużego i porządnie wyciszonego SUV-a. Dynamika, zrównoważenie czy atmosfera muzyczna poniżej oczekiwań. Niestety.

Kabina duża. Ale ten bagażnik...

Poniżej oczekiwań jest jeszcze jedno. Przy nadwoziu o długości ponad 4,9 m można oczekiwać ogromnej kabiny. I taka też jest prócz jednego wyjątku. Dla pasażerów jest dużo miejsca w kabinie, ale na ich bagaże już nie. Bagażnik jest zaskakująco płytki i mały. Pod podłogą niewiele się zmieści przez akumulator napędu hybrydowego. Stąd trudno uwierzyć w deklarowane przez Volkswagena 665 l.

Volkswagen Touareg R eHybrid 4MOTION V6 Tomasz Okurowski

Volkswagen Touareg R eHybrid 4MOTION V6 Tomasz Okurowski

Volkswagen Touareg R eHybrid 4MOTION V6 Tomasz Okurowski





Jedno za to bardzo pozytywnie zaskakuje w dużym SUV-ie. Jestem pod wrażeniem świateł matrycowych w nowym Touaregu. Wiązka światła jest błyskawicznie dostosowywana do warunków na drodze, a przed kierowcą rozpościera się ogromne doskonale doświetlone pole. Każdy doceni świetnego asystenta odległości, który ułatwia utrzymanie dystansu od poprzedzającego pojazdu na autostradzie. Na drodze pojawia się odpowiednio wyróżnione jaśniejsze pole (zwykle to prostokąt), które zmienia się stosownie do prędkości i dystansu od auta z przodu. Niekiedy zmiana świateł następowała tak szybko, że przez chwilę myślałem, że coś przebiega przez drogę. A to nie było przyjemne uczucie.

Volkswagen Touareg V6 PHEV – ceny i gwarancja

Na start Volkswagen Touareg R eHybrid 4MOTION V6 to ponad 440 tys. zł. W testowanym egzemplarzu nie żałowano na konfiguracji i dodano wyposażenia za ponad 120 tys. zł. I tak oto okazuje się, że można bez trudu skonfigurować Volkswagena za ponad pół miliona złotych. Dużo! Bardzo dużo! W cenie ledwie 2 lata gwarancji mechanicznej (to za mało przy obecnej konkurencji) i 3 lata na lakier (bez limitu kilometrów). Do tego 12 lat na perforację nadwozia.

Volkswagen Touareg R eHybrid 4MOTION V6 Tomasz Okurowski

Volkswagen Touareg R eHybrid 4MOTION V6 Tomasz Okurowski

Volkswagen Touareg V6 PHEV – podsumowanie

Gdyby nie cena to nie ma co się wahać. To jedna z ostatnich okazji do kupna sporego SUV-a z mocnym V6. Przynajmniej w Volkswagenie. Volvo już dawno rozstało się z dużymi silnikami. Oczywiście można poszukać u innej niemieckiej konkurencji, a ta wciąż jeszcze ma co oferować. Pytanie tylko, czy Audi, BMW i Mercedes to prawdziwa konkurencja dla Volkswagena Touarega? O odpowiedź najlepiej zapytać tych, którzy cenią jak najwyższy prestiż.