Mazda MX-5 Flat Out to ciekawa i ostatnio rzadko spotykana inicjatywa. Chodzi o krótkie serie sportowych aut tworzone przez lokalnych importerów lub nawet dilerów. Za dawnych czasów można było kupić nad Wisłą specjalne modele kultowych samochodów przygotowane dla polskich klientów. Chodzi o takie kultowe auta jak Subaru Impreza WRX STi i Mitsubishi Lancer Evolution. Łezka się w oku kręci, bo te czasy bezpowrotnie minęły, ale czy na pewno? Niedawno na krajowym rynku zadebiutowała wyjątkowa odmiana Mazdy MX-5, stworzona na pożegnanie dwulitrowego silnika, który ze względu na zaostrzone normy emisji zniknął z europejskiej oferty. Dopiero przejażdżka Mazdą MX-5 2.0 Flat Out Edition pozwoliła mi zrozumieć, jakim wspaniałym jest samochodem.

Lepiej późno niż wcale. Doceniłem Mazdę MX-5 dopiero w unikalnej wersji Flat Out

Do tej pory nie byłem wielkim entuzjastą tego kultowego roadstera. Uważałem, że MX-5 to interesujący model, bo praktycznie jest pozbawiony rywali, ale zawsze czegoś mi w nim brakowało do pełni przyjemności. Mazda MX-5 była trochę za wolna i zbyt miękko zawieszona jak na mój gust. W najnowszej wersji ND to się zmieniło i MX-5 stała się znacznie bardziej rasowa, ale ja to przegapiłem. Na szczęście naprawiłem ten błąd, jeżdżąc wyjątkową odmianą MX-5 Flat Out Edition. Jest tylko 10 takich samochodów na całym świecie. Co dla mnie ważniejsze, subtelne, ale ważne modyfikacje zbliżyły ten model do ideału.

Skąd się wziął pomysł stworzenia polskiej wersji Mazdy MX-5? To inicjatywa jednej osoby: Marcina Radeckiego, który namówił grupę dilerską Mazda Grupa Wróbel z południowej Polski do współpracy. Znany jak "Radzio Flat Out" youtuber jest kierowcą oraz instruktorem rajdowym i driftingowym. Jest też jednym z największych fanów MX-5 w Polsce, stworzył kilka wyczynowych egzemplarzy, którymi z powodzeniem rywalizuje w wymienionych przed chwilą dyscyplinach motorsportu. Marcin zna ten model od podszewki i wie, co w nim trzeba poprawić. Jeździłem tym samochodem przez kilka dni i jestem pod wrażeniem tego, co udało mu się wycisnąć ze skromnego roadstera.

Co się zmieniło w Maździe MX-5 Flat Out Edition? Za bazę posłużył model z silnikiem 2.0 o mocy 184 KM z 2024 roku w bogatej wersji wyposażenia Homura i w kolorze Aero Gray. Lista modyfikacjiw wersji Flat Out jest długa, mimo że niekoniecznie widać to na zewnątrz. Podstawowym celem była poprawa właściwości jezdnych tego drogowego auta, a dodatkowym podkreślenie jego unikalności. Tę drugą funkcję pełnią: delikatny splitter przy przednim zderzaku, dyfuzor przy tylnym i spoiler na pokrywie bagażnika, naklejki na karoserii, alkantara na desce rozdzielczej i boczkach drzwi we wnętrzu, unikalna gałka zmiany biegów oraz kilka innych drobiazgów. Nawet kluczyk został wykończony w wyjątkowy sposób.

Co zmieniło się w podwoziu Mazdy MX-5 Flat Out? Usiądźcie wygodnie

Opisanie zmian w układzie jezdnym małego roadstera zajmie znacznie więcej czasu. W telegraficznym skrócie chodzi o inne obręcze kół, delikatnie burczący tłumik końcowy Bastuck oraz klocki hamulcowe EBC Yellow Stuff. Zaciski hamulcowe Brembo są elementem wyposażenia seryjnego wersji Homura. Dużym zmianom uległa seryjna geometria, która została dopasowana do nowych szerszych felg Konig Hypergram oraz opon UHP Bridgestone Potenza Sport. Przednie koła są mocniej pochylone, kąt wyprzedzenia sworznia większy, natomiast tylna oś została zestrojona tak, by maksymalizować trakcję na przyśpieszaniu. Zmiany zainspirowane motorsportem korzystnie wpłynęły na czasy uzyskiwane na torach. Samochód wprost po opuszczeniu salonu bez żadnych modyfikacji jest w stanie wykręcić 2:04 na Torze Silesia Ring.

Mazda MX-5 Flat Out Edition fot. ŁK

Mazda MX-5 Flat Out narodziła się z pasji do motorsportu, ale można nią jeździć po drogach

Takie precyzyjne modyfikacje przeprowadza się raczej w autach do motorsportu, a nie limitowanych drogowych wersjach. Dodatkowo nabywca Mazdy MX-5 Flat Out może za dopłatą zmienić seryjne zawieszenie Bilstein na regulowane Thunder Lane, które jest elementem opcjonalnego zestawu Performance Pack. Zostało dostrojone do potrzeb tego modelu oraz z rozmysłem wybranych opon Bridgestone Potenza Sport 215/40 R 17, które zapewniają dobrą przyczepność, nawet gdy nie są dobrze rozgrzane. Dlaczego gwintowanego zawieszenia nie ma w serii? Po pierwsze samochód byłby wtedy droższy. Poza tym po tej zmianie Mazda traci homologację drogową, więc wówczas można używać jej tylko poza drogami publicznymi.

Jak wprowadzone zmiany wpłynęły na przyjemność jazdy modelem MX-5? Jeździłem wersją Flat Out zimą po śliskiej nawierzchni i jestem zachwycony jej neutralnym prowadzeniem. Nawet w tak trudnych warunkach tendencja do podsterowności została praktycznie wyeliminowana. Mazda MX-5 Flat Out Edition praktycznie nigdy nie wyjeżdża na zewnątrz zakrętów w niezamierzony sposób, a nadsterowność (zacieśnianie toru jazdy i zarzucanie tyłem) da się łatwo sprowokować, ale jest łatwa do opanowania. Dodatkowo przyciśnięciem przycisku od układu stabilizacji toru jazdy (tzw. ESP) można włączyć jego tryb sportowy, w którym elektronika pozwala na naprawdę dużo. Mimo to w razie czego pomoże kierowcy, jeśli ten rzeczywiście przesadzi.

Mazda MX-5 Flat Out Edition fot. ŁK

Zawieszenie jest sprężyste, ale bez nieprzyjemnej twardości, a wyjątkowa gałka zmiany biegów nie tylko wygląda efektownie, ale pozwala szybciej wybierać kolejne przełożenia. Jej rozmiary, a nawet masa zostały wyliczone i przetestowane tak, aby sterowanie biegami przebiegało możliwie łatwo i precyzyjnie. Znacie jakieś popularne drogowe auto, w którym zadbano o takie drobiazgi? Dzięki kombinacji wszystkich opisanych zmian udało się stworzyć bardzo zwarte sportowe auto, którym jazda sprawia ogromną przyjemność. Nawet osiągi 184-konnego silnika (przyspieszenie 0-100 w 6,5 s i prędkość maksymalna 219 km/h) są wystarczające do bezustannego czerpania frajdy z jazdy tym lekkim, bo ważącym mniej niż tonę autem. Czego chcieć więcej?

Mazda MX-5 Flat Out Edition. Cena i opinia Moto.pl

Wnętrze MX-5 jest oczywiście ciasne jak zawsze, brakuje w nim pojemnych schowków, a bagażnik ma pojemność tylko 130 l, ale to pewnie nikogo nie zaskoczy. Za to miękki dach można otworzyć i zamknąć ręcznie w zaledwie kilka sekund i to praktycznie bez wstawania z fotela kierowcy. Jego mechanizm działa bardzo sprawnie. Pozycja za kierownicą w nisko ustawionym fotelu Recaro jest idealna, a ustawienie pedałów pozwala na łatwe hamowanie i jednoczesne redukcje z międzygazem, w czym dodatkowo pomaga chętnie reagujący na dodanie gazu silnik. Mazda MX-5 w każdej wersji jest modelem dla koneserów, którzy doceniają takie drobiazgi. Wersja Flat Out Edition wzniosła te cechy na znacznie wyższy poziom, ale próżno doszukiwać się w niej praktyczności. Za tak specyficzny, ale wyjątkowy samochód trzeba zapłacić 214 200 zł, czyli o 32,5 tys. zł więcej, niż kosztowała zwykła Mazda MX-5 2.0 Homura w kolorze Aero Gray, kiedy jeszcze można było ją kupić (181 700 zł). Sporo? Wydatek szybko się zwróci w uśmiechach, które wywołuje jazda tym samochodem.

Na Mazdę MX-5 w wersji Flat Out można spojrzeć na trzy sposoby. Dla jednych to będzie unikalna, ale droga wersja z kilkoma mało znaczącymi zmianami i dodatkami, która nie jest warta swojej ceny. Dla innych to jeden z najlepiej prowadzących się roadsterów na rynku, który daje przyjemność na torze i w czasie codziennej jazdy. Wreszcie Flat Out Edition, to ostatnia szansa na kupno Mazdy MX-5 ND z dwulitrowym wolnossącym motorem, która została zastąpiona przez odmianę ze słabszym 1,5-litrowym silnikiem. Nie wiem, czy zgadniecie, do której grupy należę, ale daję słowo, że zanim ją zwróciłem dilerowi, sprawdziłem stan swojego konta. Samochód udostępniła do testu Mazda Grupa Wróbel. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.