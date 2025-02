Łatwo pokochać nową Toyotę. Ale tych samochodów nie starczy dla wszystkich chętnych

Wreszcie jest. Toyota Land Cruiser J250 nareszcie zagościła na polskich drogach (choć pula pojazdów na nasz rynek jest dość ograniczona). Można przy tym wytknąć, że zadebiutowała nie tak szybko jakbyśmy chcieli. Pojawiła się bowiem znacznie wcześniej na Bliskim Wschodzie. To akurat nie powinno dziwić. To jeden z kluczowych rynków dla terenowej Toyoty.

Dobrze pamiętam poprzednika, którym pokonałem sporo kilometrów. Czy był bezawaryjny jak głosi legenda? Cóż, raz zdarzyła się podróż na lawecie, gdy mimo sprawnego akumulatora auta nie dało się uruchomić (kłopoty z instalacją alarmową). Zapamiętałem także wymianę przetwornicy jednego z ksenonów i rdzawy nalot na podwoziu. Tyle i aż tyle.

Toyota Land Cruiser First Edition Tomasz Okurowski

Jeździsz azjatyckimi autami? Poczujesz się jak u siebie

Gdy po raz pierwszy wsiadłem do nowego Land Cruisera (kodowa nazwa J250) to od razu poczułem się jak u siebie. Choć wnętrze znacząco różni się od poprzednika to i tak szybko można odnaleźć się w rozplanowaniu elementów sterujących. Od razu uprzedzam. Jeśli to będzie twój pierwszy Land Cruiser w życiu to polecam lekturę instrukcji obsługi, by opanować to wszystko co można wcisnąć i uruchomić na ogromnej konsoli. Jest czego się uczyć, by w pełni wykorzystać ogromny potencjał samochodu. Łatwiej będzie z zestawem multimedialnym dobrze znanym z innych modeli Lexusa i Toyoty. Ten nie dość, że jest znacznie nowocześniejszy to na dodatek działa bez problemu i współpracuje ze smartfonami jak należy. A nagłośnienie firmowane przez JBL jest bardzo dobre jak na terenówkę.

Szybko doceniłem jedno. Wystrój wnętrza i projekt deski rozdzielczej to spory postęp. Nie jest to już tak toporny projekt jak w poprzedniku. Materiały sprawiają lepsze wrażenie, a do spasowania trudno mieć zastrzeżenia. Land Cruiser zyskał także na komforcie. Coraz mniej przypomina prostą terenówkę jak przed laty. Stąd obfite mięsiste skórzane fotele (skóra jest już przyzwoitej jakości i nie przypomina twardej ceraty) i miękkie wstawki wszędzie tam, gdzie masz okazję przytknąć na chwilę łokieć czy dłoń. Pozycja za kierownicą to bardzo przyjemna niespodzianka.

Toyota Land Cruiser First Edition Tomasz Okurowski

Toyota Land Cruiser First Edition Tomasz Okurowski



Miejsca jest sporo. Ale jeśli oczekujesz od Land Cruisera pełnowartościowego siedmiomiejscowego samochodu to możesz się rozczarować. Jeśli do trzeciego rzędu wciśnie się dorosły (siedzisko w drugim rzędzie składa się bez problemu) to pojedzie w nieco schylonej pozycji z podkurczonymi nogami. Cóż, należy je traktować jako rozwiązanie awaryjne. W dłuższej trasie wygodnie będzie tam tylko dzieciom (ale uchwytów isofix brak). Można im nieco ulżyć i ustawić oparcie w nieco bardziej pionowej pozycji.

Toyotą Land Cruiser prosto na autostradę

Zabrałem Land Cruisera w miejsce, w którym będzie zapewne rzadko widywany. Nie był to żaden plac budowy, czy wyboista droga gruntowa (a na poszczególne rodzaje warunków drogowych Toyota zadbała o odpowiednie tryby). Ruszyłem w dłuższą trasę autostradą i drogami ekspresowymi, by przekonać się, czy nowa Toyota przezwyciężyła słabości starszej generacji. Nie jest bowiem tajemnicą, że w przypadku terenowego auta równy asfalt to nie jest szczególnie pożądane miejsce.

Toyota Land Cruiser First Edition Tomasz Okurowski

Toyota Land Cruiser First Edition Tomasz Okurowski

Czy rozpędzona Toyota Land Cruiser z elektrycznie wspomaganym układem kierowniczym prowadzi się jak rozkołysany kuter rybacki? Nie aż tak jak wcześniej. Jestem po wrażeniem postępu w przygotowaniu zawieszenia do jazdy po drodze równej jak stół. W tej mierze Toyota zbliżyła się do dużych komfortowych modeli SUV. Ale wciąż jej trochę brakuje. „Landkiem" możesz zatem spokojnie wybrać się w dłuższą podróż, ale to nie będzie ten sam poziom komfortu (wyciszenie jest całkiem przyzwoite) i stabilności co porównywalnych wielkością pojazdów ze znaczkiem "Made in Germany". Na pocieszenie pozostaje, że odporność japońskiego czołgu na boczny wiatr jest całkiem dobra a bujania nie poczujesz. Precyzja prowadzenia w pełni akceptowalna.

A co z układami asystującymi kierowcę, które nigdy nie były mocną stroną Toyoty? Z tempomatem da się jeździć jak trzeba i nie denerwować ospałością. Ale już z układem do monitorowania uwagi kierowcy jazda robi się irytująca. Reaguje ze szczególną przesadą. Zdarza się, że wszczyna alarm w sytuacji, gdy się zatrzymasz przed skrzyżowaniem i rozejrzysz, by włączyć się do ruchu.

Zadziwia charakterystyka zawieszenia. Terenówką można swobodnie jeździć po kiepskich i dziurawych drogach. Im wolniej tym jest bardziej miękko i przyjemnie. Czasem jednak samochód potrafi zaskoczyć mocniejszym wstrząsem od asfaltowej łaty czy uskoku. Nie zawsze jest równie komfortowo, do czego trzeba po prostu przywyknąć. Na osłodę pokonywanie mniejszych progów zwalniających to czysta przyjemność.

Toyota Land Cruiser First Edition Tomasz Okurowski

Toyota Land Cruiser First Edition Tomasz Okurowski

Ledwie 205 KM. Trochę mało?

Zerknij do danych technicznych. Możesz się zdziwić. Do tak dużego kolosa z ramą (masa ponad 2,3 t) inżynierowie Toyoty wcisnęli czterocylindrowego diesla 2,8 l (dobrze znany z modelu Hilux) o mocy ledwie 205 KM (lepiej ograniczono wibracje przenoszone na nadwozie). Niewiele, nieprawdaż? Do wyobraźni bardziej przemawia moment obrotowy sięgający aż 500 Nm. Tyle wystarczy, by Land Cruiser ze stałym napędem był zadziwiająco żwawym samochodem (co ciekawe dane o sprincie od 0 do 100 km/h to tajemnica). I nie dotyczy to tylko sprawnego przyspieszania przy niższych prędkościach (automat bardzo sprawnie zmienia przełożenia i nie szarpie). Samochód równie sprawnie zbiera się, gdy próbujesz osiągnąć dopuszczalną prędkość na autostradzie. A do ilu go rozpędzisz? Nie sprawdziłem.

Toyota Land Cruiser First Edition Tomasz Okurowski

Toyota Land Cruiser First Edition Tomasz Okurowski

O dieslu 2.8 warto wspomnieć z jeszcze jednego powodu. Podczas zimowej jazdy przy kilkustopniowych mrozach nie jest mistrzem w szybkim nagrzewaniu kabiny. Jeśli zatem nie chcesz zbyt długo czekać na przyjemne ciepło, to najlepiej od razu skorzystać z fabrycznego podgrzewacza. Przycisk do sterowania jego pracą znajdziesz w dolnej części środkowej konsoli. Trzeba trochę poszukać i warto to zrobić, gdyż diesel o przyjemnym brzmieniu szybciej staje się bardziej cywilizowany pod względem kultury pracy. A im cieplejszy tym jego apetyt maleje. Oczywiście cudów nie ma. Trzeba przywyknąć, że średnia z typowych przejażdżek miejskich czy autostradą przekracza 12 l. Niemniej jak ktoś się uprze to zejdzie poniżej progu 10 l.

Poniżej jednego progu nowa Toyota Land Cruiser nie zjedzie. Na cenę poniżej 300 tys. zł nie ma co liczyć. Wersja Invincible na wyprzedaży z rocznika modelowego kosztuje ponad 370 tys. zł. O First Edition możecie zapomnieć. Wyprzedano je błyskawicznie. Czy kogoś to dziwi? Samochód udostępniła do testu firma Toyota Motor Poland Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.

Toyota Land Cruiser First Edition Tomasz Okurowski