Oto nowa wersja najlepiej sprzedającego się Lexusa w Polsce i Europie

Lexus NX zadebiutował na rynku w 2014 roku i od samego początku i przypadł do gustu Europejczykom. Wraz z premierą drugiej generacji NX-a, model ten zyskał status najlepiej sprzedającego się samochodu Lexusa w Europie (w tym także w Polsce), a sprzedaż globalna przekroczyła 1,5 miliona sztuk. Na świecie lepiej sprzedaje się tylko większy RX. Nowa wersja Overtrail ma jeszcze podbić tą sprzedaż i patrząc, na to jak auto wygląda i jak go podkręcono, sporo wskazuje, że tak się właśnie stanie.

Lexus NX Overtrail – nowy walczak na dzielni

W 2024 roku gama hitowego Lexusa NX została rozszerzona o nową wersję – NX Overtrail. Model ten zaprojektowano z myślą o klientach prowadzących aktywny styl życia, którzy cenią sobie jazdę poza utartymi szlakami. Nazwa "Overtrail" pochodzi od połączenia słów "verland" i "Trail", podkreślając zdolność pojazdu do poruszania się po wymagających terenach, takich jak polne drogi czy leśne ścieżki.

Lexus NX Overtrail Jayson Fong

Kluczową cechą wersji Overtrail jest zawieszenie podniesione o 15 mm, które w połączeniu z 18-calowymi felgami i oponami terenowymi typu AT, pozwala na lepsze pokonywanie nierówności oraz jazdę w trudniejszych warunkach. Dodatkowo, wizualnie auto zyskało na off-roadowym charakterze dzięki licznym czarnym akcentom, takim jak matowe felgi, relingi dachowe, obudowy lusterek czy grill. Nowością w ofercie kolorystycznej jest lakier Moon Desert, dostępny wyłącznie dla wersji Overtrail. I trzeba przyznać, że w takich barwach oraz z dodatkami wygląda rewelacyjnie, co w segmencie premium ma też spore znaczenie dla klientów.

Lexus NX Overtrail - pokaż kotku co masz w środku

Wnętrze Lexusa NX Overtrail zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie podróży, zarówno w terenie, jak i w miejskich warunkach. Tapicerka wykonana ze skóry syntetycznej łączy kolor czarny z wstawkami w odcieniu khaki, a elementy dekoracyjne, takie jak listwa Geo Layer, inspirowane są naturalnymi formami skalnymi.

Lexus NX Overtrail Jayson Fong

Podróżującym zapewniono najwyższy poziom komfortu dzięki dwustrefowej klimatyzacji z zaawansowanym systemem Nanoe X, który skutecznie oczyszcza powietrze, neutralizując wirusy, bakterie i alergeny. Fotele przednie są zarówno podgrzewane, jak i wentylowane, a 64-kolorowe oświetlenie ambient buduje przyjemny nastrój we wnętrzu auta. Jest tu jakby luksusowo, tak jak na klase premium przystało.

Można też w końcu powiedzieć, że technologie multimedialne to również mocna strona Overtraila. System Lexus Link Pro z 14-calowym ekranem dotykowym umożliwia połączenie ze smartfonem bezprzewodowo dzięki Apple CarPlay i Android Auto. Na pokładzie znajdziemy także liczne porty USB i ładowarkę indukcyjną, a wszystko to całkiem przyjemnie się obsługuje.

Lexus NX Overtrail - wjedzie dalej niż zwykły NX

Nowy NX Overtrail wyposażono w najnowszą generację Lexus Safety System +, który dzięki kamerom i radarom monitoruje otoczenie pojazdu, wykrywając potencjalne zagrożenia i wspomagając kierowcę w unikaniu wypadków. W modelu tym znajdziemy także system Safe Exit Assist, który blokuje drzwi, gdy w pobliżu przejeżdża inny pojazd lub rowerzysta.

Lexus NX Overtrail Jayson Fong

Dzięki zwiększonemu do 200 mm prześwitowi oraz adaptacyjnemu zawieszeniu o zmiennej sztywności (AVS), NX Overtrail zapuści się dalej niż "cywilne odmiany. Co ważne, nie trzeba być po żadnym szkoleniu offroadowej jazdy, bo żółtodziobom pomoże elektronika. Ustawiając tryb Trail auto samo dostosuje pracę zawieszenia do trudnych warunków drogowych. Dodatkowo dzielności terenowej Overtrailowi nadaje napęd na cztery koła E-FOUR, dostępny w wersjach hybrydowych NX 350h (243 KM) oraz plug-in hybrid NX 450h+ (309 KM). Na tym jednak nie koniec – swoje przysłowiowe "pięć groszy" dokładają opony AT, czyli All Tarain, które w boju potrafią czasem dać więcej niż sam napęd 4x4. Trzeba przyznać, że Overtrail to zdecydowanie coś więcej niż same nakładki na zakola oraz progi, jak to często bywa w takich odmianach terenowych crossoverów, czy SUV-ów.

Dla kogo jest Lexus NX Overtrail?

Lexus NX Overtrail to propozycja dla osób, które nie chcą rezygnować z wygodnego i luksusowego crossovera w idealnym rozmiarze do miasta, ale czasami zapuszczają się poza utwardzone szlaki. Nie oszukujmy się, że NX-em w nowej wersji da się w tygodniu jeździć do biura, a weekendami taplać w błocie na torach offroadowych, ale bez wątpienia da się nim zjechać z asfaltu bez ryzyka uszkodzeń i tknięcia, a o to chodzi w tego typie samochodów. W końcu to segment aut, które miały mieć znacznie szersze zastosowanie niż zwykłe hatchbacki czy sedany. I na koniec ważna informacja, czyli cena. Auto od kilku tygodni odstępne jest już w sprzedaży, a jego cena bazowa startuje w Polsce od 330 900 zł.