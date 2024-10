Opinie Moto.pl: Cupra Terramar to lepszy Volkswagen Tiguan, choć nie dla każdego

Nowy kompaktowy SUV marki Cupra nazywa się Terramar i zastępuje w ofercie model Ateca. Zamówienia na auto ruszyły na początku września, dlatego też pierwsi klienci swoje samochody odbiorą już w listopadzie, a to oznacza, że jeszcze w tym roku Terramary zaczniemy widywać na ulicach. Ile kosztuje hiszpańska nowość? Cena w Polsce startuje od 173 800 zł i dotyczy wersji z silnikiem 1.5 eTSI o mocy 150 KM, łączonym z 7-biegowym automatem i napędem na przednią oś. Im mocniejszy napęd, tym drożej, a dokładniej o cenach i wyposażeniu pisałem w innym artykule, do którego odsyłam - KLIKNIJ. W tym materiale skupiam na tym, jaka faktycznie jest Cupra Terramar, którą miałem okazję jeździć.

Terramar to pod powłoką Tiguan

Wśród klientów zainteresowanych Cuprą Terramar będzie sporo osób porównujących to auto do Volkswagena Tiguana. I słusznie, ponieważ te dwa samochody dzielą ze sobą większość rozwiązań. Podstawą ich konstrukcji jest skalowana platforma MQB evo (rozwinięta platforma MQB), która pozwoliła zastosować więcej zaawansowanych rozwiązań technicznych. Architektura układu jezdnego obejmuje przednią oś MacPhersona i czterowahaczową oś tylną po ulepszeniach.

Modułowość platformy polega m.in. na wykorzystaniu nowej generacji zelektryfikowanych napędów, nowej funkcji szybkiego ładowania prądem stałym akumulatora stosowanego w hybrydzie plug-in, nowego układu jezdnego, bardziej rozwiniętych układów wsparcia kierowcy czy nowej generacji architektury systemu informacyjno-rozrywkowego. W Terramar znajdziemy prawie te same silniki co w Tiguanie - prawie, bo Cupra u siebie nie proponuje diesli, z którymi absolutnie nie rozstaje się Volkswagen.

Cupra Terramar America's Cup 2.0 TSI 265 KM DSG7 4Drive Fot. Rafał Mądry

SUV narysowany z polotem

Nuda i brak charakteru? Nie pod hiszpańskim adresem. Nieco wyżej zawieszona nad ziemią Cupra Terramar od strony wizualnej w niczym nie przypomina trzeciej generacji Volkswagena Tiguana. Styliści postarali się, aby SUV maksymalnie różnił się od konstrukcyjnego bliźniaka z logo VW. O ile obok zaparkowanego niemieckiego auta można ziewając przejść obojętnie, tak już hiszpański produkt z różnych powodów sprawi, że przetrzemy oczy. Według mnie to zaleta, ale nie każdy kierowca podzieli taką opinię. Nie zabraknie właścicieli Tiguanów, którzy stwierdzą, że Terramar ma zbyt agresywny look.

Karoseria z wysoko poprowadzoną linię okien, dynamicznie nakreślonym słupkiem C i mocno zaakcentowanymi przetłoczeniami, otrzymuje tylko kilka kolorów, ale za to bardzo wyrazistych, utrzymanych w chłodnych, nietypowych barwach ziemistych. Elementy dekoracyjne zawsze są ciemne, a dodatkowego pazura dodają akcenty w kolorze miedzi. Osadzone na dużych kołach nadwozie (rozmiary felg od 18" do 20") pozbawiono typowych dla SUV-ów kontrastowych paneli ochronnych nadkoli i progów. Terramar ma kojarzyć się ze sportem, a nie jazdą po bezdrożach.

Cupra Terramar America's Cup 2.0 TSI 265 KM DSG7 4Drive Fot. Rafał Mądry

Groźne spojrzenie

Design jest spójny z najnowszymi modelami Cupry, a to oznacza śmiało wystylizowany pas przedni z szerokim wlotem powietrza wypełnionym pokaźną kratownicą. Nie ma tradycyjnego grilla, a firmowe logo usytuowano na masce. Reflektory LED zawierają charakterystyczny motyw trzech podświetlanych trójkątów. Dużo dzieje się także z tyłu, gdzie logo zostało podświetlone i umieszczone w centralnej części listwy łączącej tylne lampy z trójwymiarowym podświetleniem LED.

Podczas pierwszego spotkania miałem okazję jeździć limitowaną do 1337 egzemplarzy wersją Terramar America's Cup, cechującą się m.in. wyjątkowym lakierem Enceladus Grey Matt i czarnymi 20-calowymi felgami. Na polski rynek trafi tylko 10 takich aut. Więcej o edycji specjalnej America's Cup pisałem tutaj - KLIKNIJ.

Zobacz rolkę z Cuprą Terramar

Prowadzenie to przyjemność

Dokładnie tak samo, jak w Tiguanie, w modelu Terramar nie zobaczymy wyprowadzonych spod zderzaka końcówek układu wydechowego. Elementy te ukryto nawet w topowych wariantach wyposażenia VZ z najmocniejszymi silnikami. Na szczęście brak wyeksponowania wydechów nie definiuje możliwości jezdnych tego auta. Przekonałem się o tym podczas dziennikarskich jazd testowych, które zostały wytyczone krętymi drogami Katalonii. To właśnie w Hiszpanii, w okolicach podbarcelońskiego historycznego toru wyścigowego Terramar, do którego bezpośrednio nawiązuje nazwa SUV-a, zapoznałem się z tym autem. A jeździłem egzemplarzem wyposażonym w najfajniejszy układ napędowy, bo takim zdecydowanie jest 2.0 TSI 265 KM DSG7 4Drive.

Terramar z marszu jest modelem nastawionym na dostarczanie przyjemności prowadzenia, a nie rozleniwione przemieszczanie się z punktu A do punktu B. Już standard wyposażenia zawsze zawiera progresywny układ kierowniczy i obniżone o 10 mm zawieszenie. Możliwość wyboru trybów jazdy również jest w podstawie. Profile dopasowane do każdego dostępnego układu napędowego pozwalają na dostosowanie charakterystyki pojazdu do preferencji kierowcy. Dynamiczny tryb Cupra ze zoptymalizowaną pod kątem sportowej jazdy kalibracją pracy silnika, reakcji pedału akceleratora i działania skrzyni biegów, zapewnia odpowiednio szybką reakcję na zmianę biegów.

Cupra Terramar America's Cup 2.0 TSI 265 KM DSG7 4Drive Fot. Rafał Mądry

Szybki SUV

Na krętych drogach Cupra Terramar ochoczo współpracuje z prawą nogą i daje sporo pewności podczas dynamicznych manewrów. Auto ma precyzyjny układ kierowniczy i imponuje możliwościami jezdnymi oraz stylem przemierzania zakrętów. Zawieszenie można mocno usztywnić, co dodaje pewności na łukach, ale w konsekwencji obniża komfort jazdy po nierównej nawierzchni. Poprawiający dynamikę jazdy układ Dynamic Chassis Control (DCC) z dwuzaworowymi amortyzatorami stale reagującymi na nierówności nawierzchni i sytuację na drodze, jest standardem w wersji VZ, podobnie jak możliwość dezaktywacji systemu ESC. Zużycie paliwa mocno zależy od stylu jazdy i klasy przemierzanych dróg. Kilkudziesięciokilometrową pętlę wytyczoną w dużej mierze górską trasą, zakończyłem konsumpcją 12,6 l/100 km.

Napęd na cztery koła przyczynia się do efektu odczuwalnego wystrzału z miejsca i wciskania w fotel podczas przyspieszania. Moc 265 koni mechanicznych robi swoje - pierwsze 100 km/h osiągane jest w czasie 5,9 sekundy, co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na kompaktowego SUV-a. Maksymalna prędkość podawana przez producenta wynosi 243 km/h, choć pewnie w 95-procentach sprzedanych aut nigdy nie zostanie osiągnięta przez właścicieli. Na górskich trasach pełnych wiraży, podjazdów i zjazdów doceniłem opcjonalne hamulce Akebono z sześciotłoczkowymi zaciskami współpracującymi z większymi perforowanymi tarczami hamulcowymi (375x36 mm), które są dostępne tylko do wersji VZ w cenie 11 542 zł. Efektowne 20-calowe obręcze kół są standardem wersji VZ z 265-konnym silnikiem.

20-calowa felgi i hamulce Akebono z sześciotłoczkowymi zaciskami Fot. Rafał Mądry

Przełącznik biegów w kolumnie kierownicy

Klasycznej dźwigni zmiany biegów nie znajdziemy w Terramar. Nawet wersja podstawowa ma automat DSG (w zależności od silnika skrzynia jest 6- lub 7-biegowa), a tryb jazdy wybiera się obracającym przełącznikiem (to nowość w samochodzie marki Cupra). Element ten został wpasowany w kolumnę kierownicy, dokładnie tak samo jak w Tiguanie. Ponadto za kierownicą, która zachowała tradycyjne przyciski, dostępne są łopatki do zmiany biegów.

Do obsługi funkcji kierunkowskazów i wycieraczek służy manetka na kolumnie kierownicy po lewej stronie. Kierownica dodatkowo ma wyeksponowany po prawej stronie wielki przycisk uruchamiający silnik oraz symetrycznie po stronie lewej przycisk odpowiadający za wybór profilu jazdy.

Cupra Terramar America's Cup 2.0 TSI 265 KM DSG7 4Drive Fot. Rafał Mądry

Wnętrze o sportowym klimacie

Bez wątpienia Terramar to auto dla kierowców lubiących wyższą pozycję za kierownicą, dającą lepsze poczucie bezpieczeństwa. Nieco odsadzone od podłogi sportowe fotele są montowane w standardzie i dobrze trzymają ciało w zakrętach. Kanapa dysponuje regulowanym kątem dzielonych oparć i rozkładanym podłokietnikiem. Siedząc w kabinie odniosłem wrażenie, że miejsca jest mniej w odniesieniu do Tiguana. Na takie odczucia wpłynął bardziej rozbudowany tunel środkowy, masywniejsze boczki drzwiowe, mięsiste fotele kubełkowe czy głęboko osadzone w obudowie cyfrowe zegary. Bagażnik Cupry też nie jest mistrzem pojemności, bo w zależności od zastosowanego napędu zmieści od 400 do 642 litrów ładunku.

Deska rozdzielcza jest ciekawa, bo jej projekt skoncentrowany na kierowcy ma sportowy klimat o stonowanej kolorystyce. Nad całością góruje 12,9-calowy ekran dotykowy, który jest znakiem czasów, w jakich powstała Cupra Terramar. Duży plus za brak powierzchni lakierowanych błyszczącą czernią. Dekory w kolorach szarości i miedzi są wystarczające. Z wyraźnych minusów, w wykończeniu otoczenia dominują raczej twarde tworzywa (Tiguan ma więcej miękkich poszyć), a obsługa tak prostych funkcji, jak ustawienie temperatury w kabinie czy prędkości nawiewu, musi odbywać się przy użyciu dotykowych suwaków oraz z poziomu ekranu dotykowego. Rozwiązanie to jest zmorą stosowaną w wielu modelach aut Grupy Volkswagen.

Deska rozdzielcza samochodu Cupra Terramar Fot. Rafał Mądry

Nie tylko mocna benzyna

Wybór układu napędowego będzie kwestią potrzeb i grubości portfela. Dobra wiadomość to fakt, że przejrzysta oferta zawiera tylko turbodoładowane 4-cylindrowe silniki, ale o różnym charakterze. Podstawą jest 150-konne benzynowe 1.5 eTSI z układem miękkiej hybrydy. System wykorzystuje 48-woltowy rozrusznik-generator oraz akumulator litowo-jonowy. Wzrost wydajności umożliwia chwilowe poruszanie się z wyłączonym silnikiem, odzyskiwanie energii z hamowania oraz wspieranie pracy silnika poprzez częściowe wspomaganie elektryczne.

Dalej w ofercie pojawiają się dwa warianty 2-litrowego motoru TSI łączonego z napędem na cztery koła 4Drive (204 KM lub 265 KM), a listę domykają dwa zespoły hybrydowe z możliwością ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła energii (e-Hybrid 204 KM lub e-Hybrid 272 KM). Hybrydy typu plug-in w połączeniu z nowym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 19,7 kWh (akumulator umieszczony przed tylną osią), w trybie całkowicie elektrycznym umożliwiają przejechanie Cuprą Terramar nawet nieco ponad 100 km. Ładowanie prądem przemiennym może odbywać się z mocą 11 kW, a ładowanie prądem stałym mocą 50 kW.

Tiguan ma diesla, Terramar ma charakter

Fani jednostek wysokoprężnych, nielubiący zbyt często pojawiać się na stacji paliw, przez nieobecność motorów z rodziny TDI, swoje kroki skierują do salonu Volkswagena. Innym argumentem, który przechyli szalę o decyzji zakupowej na korzyść samochodu z Niemiec, będzie nienarzucający się, stonowany design Tiguana. W mrocznie wyglądającej Cuprze Terramar użytkownik nie ma szans na pozostanie anonimowym. To auto ma cechy, które mogą chwycić za serce, a w Volkswagenie trudno doszukać się tego "czegoś". W moim odczuciu Tiguan jest bardziej komfortowy, ma trochę większą przestrzeń bagażową, a z uwagi na wyższy prześwit łatwiej pokona krawężnik oraz dojedzie po wertepach w trudniej dostępne miejsca. Ma więc cechy typowego SUV-a, a Terramar takim sztampowym SUV-em być nie chce. Materiał powstał podczas wyjazdu zagranicznego sfinansowanego przez Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu i wglądu w treść publikacji.