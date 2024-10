Pojedziesz na grzyby i ruszysz na ryby. Jaecoo 7 zajedzie, gdzie trzeba. I ta cena

Nie jestem fanem zakładania kaloszy do prowadzenia auta, wjeżdżania z premedytacją w błoto, wożenia w bagażniku saperki i trzymania w pogotowiu liny holowniczej. Na dukty zjeżdżam w ostateczności, kiedy nie mogę wybrać innej drogi, a z jakiegoś powodu muszę dojechać w wyznaczone miejsce, do którego nie prowadzi asfalt. Wtedy niemal z automatu katuję się myślami, że zaraz trzeba będzie umyć samochód, bo lubię, kiedy auto jest czyste. Lubię też po zaparkowaniu na odchodne jeszcze się obejrzeć za autem i zerknąć na nadwozie z dystansu. Na Jaecoo 7 w dniu testów dobrze mi się patrzyło, nawet po szaleństwach w błocie i w zasadzie brud na tym aucie mi nie przeszkadzał. Sam jednak w życiu nie wpadłbym na pomysł, żeby ten samochód testować w takich warunkach, w jakich miałem okazję to robić.

SUV to osobówka, a nie terenówka

Entuzjastą offroadu nie jestem, a moje umiejętności jazdy w terenie są przeciętne. Praktyki mam niewiele, bo uczestniczyłem w zaledwie paru takich imprezach, ale jakoś nie załapałem bakcyla i nie kręci mnie rzucanie w błoto pojazdów i przedzieranie się nimi przez zarośla. Nie raz słyszałem powiedzenie, że im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po traktor, a ja akurat takiej aktywności okupionej stratą czasu zwyczajnie uprawiać nie lubię. Kiedyś zakopałem testowanego pickupa na nieczynnej piaskowni, gdzie potem musiałem długo czekać na pomoc, dlatego wolę już więcej nie wpadać w takie tarapaty.

Z powyższych powodów testowanymi SUV-ami nie zapuszczam się do lasów, nie wjeżdżam na polne dróżki i nie szukam przygód na siłę. Mam świadomość, że masowo produkowanych SUV-ów nie projektuje się z myślą o wymagającej jeździe poza asfaltem i wygrzebywaniu się z piaszczystych czy błotnych pułapek. Takie auta będące uniwersalnymi osobówkami, a nie terenówkami, mają okazyjnie pozwolić na przejazd szutrową ścieżką, a nie służyć do podbijania bezdroży. I takim SUV-em jest Jaecoo 7.

Jaecoo 7 Offroad 1.6 T-GDI DCT7 Fot. Filip Blank

Jaecoo 7 radzi sobie w piachu i w brodzie

Uczestnicząc w polskiej prezentacji samochodów Jaecoo 7, miałem okazję zobaczyć i doświadczyć, co potrafi auto produkowane przez chiński koncern Chery. Dystrybutorowi wyraźnie nie było szkoda aut przywiezionych do zlokalizowanego w Górze Kalwarii parku offroadowego Poligon4x4, będącego jednym z fajniejszych tego typu obiektów w Polsce. Pod kątem instruktorów doświadczonych w jeździe na przełaj, którzy ustawili tor pod możliwości jezdne Jaecoo 7, umiejętności tego auta zostały zaprezentowane z nawiązką.

Podczas wymagających testów przekonałem się, jak dużo potrafi znieść ten kompaktowy chiński SUV. Już design przedniej części nadwozia wiele obiecywał, a w trakcie jazdy rzeczywiście odważnie wyglądające auto obietnice te spełniło. Ani razu nie zakopałem się w piasku, pozytywnie zaliczyłem wszelkie podjazdy i zjazdy, przejechałem bardzo wymagającą trasę po lesie (samodzielnie decydując o tym, jak i którędy chcę jechać), a podczas tych wyczynów niczego w aucie nie urwałem, choć niejednokrotnie słyszałem, że gdzieś przytarłem podwoziem lub uderzyłem w coś jakimś elementem zawieszenia. W paru innych egzemplarzach aut dostrzegłem naderwane osłony pod podwoziem, co wcale mnie zdziwiło z uwagi na prześwit wynoszący 200 mm, będący i tak dobrym wynikiem, jak na SUV-a.

Dojedziesz dalej niż trzeba

Mierzącego 4,5 metra długości Jaecoo 7 raczej nikt nie będzie używał w tak odważny sposób, jak ja podczas testów na poligonie. W razie potrzeby przejazd po wertepach lub na przełaj przez łąkę nie okaże się jednak problemem, bo Jaecoo zajedzie nawet dalej niż trzeba. Auto spisze się podczas wypadu nad jezioro, dojedzie na działkę w głuszy i nada się na grzybobranie. W przypadku ostatniej z tych aktywności wypada tylko uważać, gdzie się wjeżdża i parkuje, żeby nie zarobić mandatu (więcej o tym pisałem tutaj).

Jaecoo 7 z solidnym napędem AWD konstrukcji firmy Borg Warner, nie bez powodu w takiej wersji nosi nazwę Offroad. Jazdy testowe pokazały mi, że chińskie auto zaskakująco dobrze radzi sobie w lekkim terenie i całkiem precyzyjnie prowadzi się w utrudnionych warunkach. Tylną oś z silnikiem połączono wałem napędowym i uzbrojono w skrzynię rozdzielczą. Zaprogramowane tryby pracy napędu mają kilka scenariuszy ustawień (w tym kilka stworzonych specjalnie z myślą o jeździe poza asfaltem), a głębokość brodzenia sięga 600 mm. Kąt natarcia wynosi 21 stopni, a zejścia 29 stopni. System kamer 540 stopni umożliwia nie tylko obserwowanie otoczenia wokół pojazdu, ale również pod nim.

Jaecoo 7 - wnętrze wersji Offroad Fot. Filip Blank

Silnik 1.6 T-GDI DCT7

Jaki silnik napędza Jaecoo 7? Pod maską pracuje 4-cylindrowy motor benzynowy o rozsądnej pojemności 1.6 litra wsparty turbodoładowaniem. Rozwijana moc wynosi 147 KM i 275 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To konstrukcja koncernu Chery, do którego należy Jaecoo. Motor został sparowany z 7-biegową dwusprzęgłową skrzynią automatyczną. W lekkim terenie moc ta wydawała się wystarczająca. Po drogach publicznych nie jeździłem i nie poznałem zachowania auta na asfalcie. O pierwszych wrażeniach ze spotkania Jaecoo 7 pisał wcześniej Tomasz Okurowski (poniżej odniesienie do jego artykułu), który m.in. dostrzegł, że w kabinie nie żałowano miękkich tworzyw, a ja to zdanie jak najbardziej podzielam.

Dla polskich klientów dostępne są dwie wersje wyposażenia Jaecoo 7. Pierwszą jest Urban z napędem na przednie koła (FWD). Wariant ten przyspiesza od 0 do 100 km/hw czasie 10,3 s, a odmiana inteligentnym napędem na cztery koła (AWD) ze startu zatrzymanego setkę osiąga w 11,4 s. Producent informuje, że wersja z FWD zużywa średnio 7.5 litra paliwa na 100 km, a w przypadku AWD jest to 8 l/100 km. Prędkość maksymalna w obu przypadkach wynosi 180 km/h. Napakowane wyposażeniem auto w wersji z napędem FWD waży 1599 kg, a z napędem AWD masa własna sięga 1724 kg.

Jaecoo 7 - wnętrze wersji Offroad Fot. Filip Blank

Jaecoo 7 - cena w Polsce

Jaecoo 7 Urban (FWD) 1.6 T-GDI DCT7 - cena 139 900 zł

Jaecoo 7 Offroad (AWD) 1.6 T-GDI DCT7 - cena 157 900 zł

Mocnym atutem tego samochodu jest jego cena. Jaecoo 7 mające w standardzie bogate wyposażenie, komfortową i pojemną kabinę oraz 4-cylindrowy silnik, kosztuje w Polsce 139 900 zł, a z napędem na cztery koła cena wynosi 157 900 zł. Auto jest dostępne w kilku kolorach nadwozia, a producent nie przewiduje dopłat za żaden lakier. Samochód jest objęty gwarancją 7 lat lub 150 000 km (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) oraz 7-letnią usługą Assistance. Sprzedaż ruszyła, a samochody są fizycznie dostępne u dealerów.

Jaecoo 7 Offroad 1.6 T-GDI DCT7 Fot. Filip Blank

Wyposażenie Jaecoo 7

Wersja Urban oferuje na zewnątrz m.in.: 19-calowe obręcze kół, reflektory wykonane w całości w technologii LED, automatyczne wycieraczki, komplet czujników parkowania wraz z kamerą cofania i przyciemniane szyby tylne. We wnętrzu znajdziemy: elektrycznie regulowane, pokryte ekologiczną skórą fotele z funkcją podgrzewania oraz wykończoną miękkim obiciem deskę rozdzielczą, cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10.25", system multimedialny z systemem nawigacji i ekranem dotykowym o przekątnej 13.2", automatyczną klimatyzację dwustrefową, obsługiwane bezprzewodowo interfejsy Android Auto oraz Apple CarPlay, adaptacyjny tempomat, ładowarkę bezprzewodową o mocy 50W, chłodzony schowek w podłokietniku, gniazda USB-A, USB-C oraz gniazdo 12V. Standardem w tej wersji wyposażenia jest również elektrycznie otwierana pokrywa bagażnika i dach panoramiczny.

Wersja Offroad w wyposażeniu ma ekran środkowy o wymiarach 14.8", podgrzewaną przednią szybę i dysze spryskiwaczy, podgrzewaną kierownicę, przednie fotele wentylowane z funkcją pamięci położenia fotela kierowcy oraz lusterek zewnętrznych, podgrzewaną tylną kanapę czy regulowane elektrycznie podparcie odcinka lędźwiowego kierowcy. Bezpieczeństwo podróżowania zwiększa wyświetlacz przezierny, który wyświetla na przedniej szybie informacje o prędkości oraz inne komunikaty systemów wspomagania kierowcy czy systemu nawigacji. We wnętrzu o świeże powietrze dba automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z funkcją oczyszczania powietrza, a dobre wrażenia akustyczne zapewnia 8-głośnikowy system audio marki SONY.

Jaecoo 7 - wnętrze wersji Offroad Fot. Filip Blank

Arsenał systemów wsparcia kierowcy

Do standardowych systemów wspomagających kierowcę (ADAS) zaliczają się: inteligentny system unikania kolizji (IES), system zapobiegający niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP), system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSD), system monitorowania uwagi kierowcy (DMS), inteligentny system kontroli prędkości (SAS) czy asystent jazdy w korku (TJA). W wyposażeniu uwzględniono również rozmaite funkcje ułatwiające jazdę, takie jak tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu (ACC) czy asystent ograniczenia prędkości (SLA). Obecny jest także asystent ruchu poprzecznego podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania (RCTA+RCTB) czy czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Auto ma także 10 poduszek powietrznych, w tym w poduszkę centralną, która oddziela kierowcę i pasażera podczas kolizji bocznych.

Materiał powstał podczas jazd testowych zorganizowanych przez firmę Omoda Auto Poland sp. z o.o., która nie miała wpływu i wglądu w treść artykułu przed jego publikacją.