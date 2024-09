Przejechałem się chińskim Jaecoo J7. Już wiem co potrafi TurboDog i benzynowe 1.6 z turbo

Smród taniego trampka? Brak. Zapachy na miarę dawnych Dacii? Też nie stwierdziłem. Twarde jak skała tanie plastiki? Jeśli są to naprawdę dobrze je ukryto. Kiepskie wykonanie? Też nie! Wszystkiego tego czego obawiałem się w przypadku taniego chińskiego auta nie odczułem w Jaecoo 7. Serio.

Jaecoo 7. Co to jest? To przede wszystkim produkt wielkiego chińskiego koncernu Chery. Chińczycy uznali, że dla Europy lepsza będzie marka Jaecoo (w Chinach auto oferowane jest także jako Chery). Jak się to wymawia? Najlepiej powiedzieć "dżejku". Będzie dobrze i nikt się nie obrazi.

Kompakty na celowniku

Chińska nowość to SUV, który mierzy w segment kompaktowy. Z nadwoziem o długości 4,5 m mierzy w takie auta jak np. Nissan Qashqai czy Toyota Corolla Cross. Johen Tueting, szef Chery Europe wspomniał podczas wywiadu z Moto.pl, iż dla Jaecoo kluczowym konkurentem jest koncern Hyundai Kia. A to oznacza, że nowy SUV stanowi konkurencję dla takich aut jak choćby Hyundai Kona i Tucson czy Kia Sportage.

Rozmawiałem z Johenem Tuetingiem, szefem Chery Europe Tomasz Okurowski

Jaecoo 7 AWD. Pierwsza jazda Tomasz Okurowski

Auto na żywo prezentuje się zadziwiająco dobrze. Skutecznie przyciąga wzrok, o czym przekonałem się podczas pierwszej przejażdżki autostradą A2 na wschód od Warszawy. Dawno tylu kierowców nie zwalniało na widok SUV-a i uważnie się przyglądało. Jestem ciekaw, ile osób rozpoznało nową markę. To bez wątpienia jedno z kluczowych zadań dla Chińczyków. Rozpoznawalność marki jest bardzo ważna szczególnie w tłumie innych chińskich firm, jakie wkraczają na nasz rynek.

Pierwszy kontakt bardzo pozytywny. Nadwozie porządnie spasowano i trudno do czegoś się przyczepić. Równie dobrze jest w kabinie, w której nie żałowano na miękkich tworzywach i zaskakująco solidnym spasowaniu. Twórcy pierwszego Opla Insignia albo Renault Kadjar przed liftingiem mogliby się uczyć od Chińczyków jak należy wykonać wnętrze.

Jaecoo 7. Chiński SUV. Pierwsza jazda Tomasz Okurowski

Jak jeździ chińskie 1,6 z turbo?

Bez problemu zająłem miejsce za kierownicą (całkiem wygodne i obszerne fotele ze skórzanym wykończeniem, które szybko wpływa na pocenie się pleców w ciepły słoneczny dzień), znalazłem optymalne ustawienia (całkiem przyjemne zagłówki), uruchomiłem silnik i ruszyłem na pierwszą przejażdżkę. Przyznaję, że trochę obawiałem się mizernych osiągów. W końcu w sporym samochodzie o masie własnej aż 1724 kg zmieszczono doładowany silnik (firma przekonuje, że to jej autorska konstrukcja, a nie motor zaczerpnięty od Mitsubishi) 1.6 T-GDI o mocy 147 KM i 275 Nm momentu obrotowego, który zestawiono z dwusprzęgłowym 7-stopniowym automatem DCT7. Okazało się, że wcale nie było tak źle. Na autostradzie był na tyle żwawy, że łatwo było przekroczyć dopuszczalną prędkość. Szkoda, że to wszystko w akompaniamencie sporego hałasu. W kwestii wyciszenia jest nad czym pracować szczególnie od prędkości powyżej 120 km/h. Niemniej uznanie, za sprawne działanie skrzyni i brak wyczuwalnych szarpnięć.

Jaecoo 7 AWD. Pierwsza jazda Tomasz Okurowski

Jaecoo 7 AWD. Pierwsza jazda Tomasz Okurowski

Po pierwszej krótkiej przejażdżce zapamiętałem dość przewidywalne zachowanie auta, nieco usztywnioną charakterystykę zawieszenia i niezbyt precyzyjny układ kierowniczy. Jakie określenie pasuje do niego najbardziej? Gumowy! Choć nie jest zbyt mocno wspomagany to pozostawia pewien niedosyt w kwestii reakcji. O zużyciu paliwa nie wspomnę, gdyż przejażdżka była zbyt krótka.

Wspomnę za to o dość kontrowersyjnej dźwigni sterującej automatem. Pracuje tak lekko, że w trakcie jazdy możesz łatwo zmienić pozycję z D na N. Wystarczy, że spróbujesz oprzeć dłoń na wybieraku. Nawet dość delikatnie! To jest zdecydowanie do poprawki!

Jaecoo 7. Chiński SUV. Pierwsza jazda Tomasz Okurowski

Jaecoo 7. Chiński SUV. Pierwsza jazda Tomasz Okurowski

Miejsca sporo. Okurowski usiądzie za Okurowskim

O samej kabinie mogę pisać bardzo pozytywnie. W środku jest sporo miejsca. Bez problemu usiadałem z tyłu (lubię ustawiać fotel nisko, co sprawia, że w wielu samochodach za mną zmieści się dość niska osoba) na wygodnej kanapie. Bagażnik na pierwszy rzut oka wydaje się płytki, ale wystarczy zdjąć solidną półkę, by ujrzeć ogromną jamę z dojazdowym kołem zapasowym. Gdy je usuniesz masz mnóstwo przestrzeni.

Całkiem nieźle prezentują się chińskie multimedia z zestawem audio Sony. Radio z ekranem 14,8" zawiera udane i łatwe w obsłudze oprogramowanie o dość wymownej nazwie TurboDog). Działa płynnie i szybko. Dotyczy to również współpracy z telefonem iPhone i aktywnego bezprzewodowego trybu Apple CarPlay. Szkoda, że złącza USB (typ A i C) umieszczono nisko (utrudniony dostęp). A warto z nich korzystać, bo pokładowy odbiornik radiowy jest dość kiepski i brzmi skromnie. Nagłośnienie od Sony (zestaw 8 głośników) pokazuje swoje możliwości dopiero wtedy jak skorzystasz z Bluetooth albo Android Auto czy Apple CarPlay. Komplet brzmi dość dosadnie (fabryczne ustawienie z wyeksponowanym basem i tonami wysokimi), ale niezbyt dynamicznie. Z pewnością wymieniłbym w nim wysokotonowe na coś lepszego, bo to, co firmuje Sony gra zbyt ostro.

Ceny i wersje. Jaecoo 7 AWD. Pierwsza jazda Tomasz Okurowski

Za to Chińczycy grają ostro w kwestii cen. Cennik Jaecoo 7 zaczyna się od 139 tys. za wersję przednionapędową i 157 tys. zł za AWD. W cenie aż 7 lat gwarancji z limitem przebiegu do 150 tys. km. O ograniczeniach warunków gwarancji nie wspomniano, więc szykuje się materiał na hit. Wyzwaniem będzie teraz przekonanie klientów. Potencjał jest!