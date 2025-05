Zakaz wjazdu dla aut o zbyt dużej wysokości. Co tak naprawdę mówi liczba na znaku?

Znak drogowy o oznaczeniu B-16 powinien być znany każdemu kierowcy. Szczególną uwagę na niego muszą jednak zwracać osoby, które kierujący wyższymi pojazdami. Powód? Tablica oznacza zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad określoną ilość metrów. Umieszcza się go natomiast bezpośrednio na mostach, wiaduktach i innych niskich obiektach.

Znak B-16 i zapisana na nim liczba. Jak się ją liczy czy ma margines bezpieczeństwa?

Znak B-16 ze zdjęcia otwierającego wskazuje wartość 3,5 m. Czy to oznacza, że od powierzchni jezdni do "sufitu" wiaduktu jest dokładnie 3,5 metra? No właśnie nie. Tarcza znaku musi zawierać wartość wskazującą na wysokość obiektu, ale pomniejszoną o 0,5 metra. To raz. Dwa wysokość zawsze mierzy się od powierzchni jezdni, w miejscu w którym odległość od granicy tego obiektu jest najmniejsza. Zarówno margines, jak i sposób pomiaru mają zapewnić kierowcom maksymalne bezpieczeństwo przejazdu. Mają sprawić, że zminimalizowane zostanie ryzyko zdarzenia drogowego w tym punkcie.

O znaku B-16 warto wiedzieć jeszcze jedno. Oznaczenia stawia się wyłącznie w przypadku budowli, w których położenie względem jezdni jest mniejsze od wysokości 4,5 metra. To oznacza, że maksymalna wartość liczbowa, która może zostać wpisana na tablicy, wynosi 3,9 m.

Czy za znak B-16 można dostać mandat?

Taryfikator przewiduje karę za niezastosowanie się do znaku drogowego B-16. Kierujący może dostać 150 zł mandatu i 2 punkty karne. Prawda jest jednak taka, że sankcja będzie wyłącznie pozorna i też raczej stanie się składową pełnego mandatu. Kara wlepiona przez policjantów stanie się najmniejszym problemem kierującego. Niezastosowanie się do znaku B-16 musi bowiem oznaczać wjazd w zbyt niski przejazd zbyt wysokim pojazdem. Skutkiem stanie się zatem de facto kolizja, zablokowanie drogi i poważne uszkodzenie auta.

W takim przypadku kierowca będzie musiał zapłacić za naprawę własnego pojazdu z AC lub oszczędności, a z OC pokryje koszty naprawy wiaduktu. Co z mandatem? Policjant wypisze kierującemu 1000 zł za stworzenie zagrożenia i 150 zł za znak B-16. W sumie prowadzący dostanie zatem 1150 zł i 12 punktów karnych.