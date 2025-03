'Tututu tu...' - czy kiedykolwiek widzieliście taki znak drogowy? Mieszkańcy byli zaskoczeni

Miejscowość Eindhoven leży na południu Holandii. Zajmuje blisko 90 km2 powierzchni. Liczy 246,5 tys. mieszkańców. To piąte pod względem wielkości miasto w tym kraju. Życie w Eindhoven zazwyczaj przebiega naprawdę spokojnie. Choć ostatnio mieszkańcy miejscowości zaczęli się zastanawiać nad jedną rzeczą. Ta dotyczy dziwnych znaków drogowych.

Znaki "Tututu tu..." zaskoczyły nawet... władze Eindhoven

Na pasie zieleni poprowadzonym przy jednej z głównych arterii Eindhoven pojawiły się żółte znaki drogowe. Te mają prostokątną formę. O ich nietuzinkowości świadczy głównie napis. Ten głosi: "Tututu tu...". Jaką rolę odgrywają te oznaczenia? To postanowili ustalić dziennikarze lokalnego medium, a więc serwisu ed.nl. Pierwsze swoje kroki zrobili w kierunku miejskiego ratusza. Tam czekało na nich spore zdziwienie.

Przedstawiciele władz miasta nie wiedzą, skąd biorą się dziwne oznaczenia. Informują jednak, że "podobne akcje można często znaleźć w całym mieście". Mimo wszystko nie są one organizowane przez żadną z jednostek podlegających ratuszowi w Eindhoven. Powiem więcej, ratusz nie potrafi nawet ustalić, kto za nimi stoi.

"Tututu tu...", czyli Final Countdown zespołu Europe w wersji drogowej

Wokoło znaku drogowego "Tututu tu..." rozgorzała dyskusja. Co może oznaczać? Wielu skłania się ku temu, że jest to fragment tekstu legendarnej piosenki Final Countdown zespołu Europe. Zespołu, który 30 maja 2025 r. wystąpi w Holandii w ramach Bridge Guitar Festival. Właśnie dlatego dziennikarze serwisu ed.nl postanowili podpytać o znaczenie znaków zarządcę Muziekgebouw Eindhoven, a więc sali koncertowej w Eindhoven. Ten trop również niewiele wniósł do sprawy. Przedstawiciele obiektu powiedzieli, że nie znają inicjatywy, ale... uważają ją za zabawną.

Jeżeli znak drogowy "Tututu tu..." rzeczywiście ma wymiar żartu, to bez wątpienia jest to miły żart. Wielu kierowców na widok tablicy z pewnością musiało się uśmiechnąć. Wielu z nich w głowie z pewnością zaczęła też dźwięczeć ścieżka z Final Countdown.