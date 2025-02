Znak D-42 to dobrze znana biała tablica z czarnym zarysem zabudowań, oznaczająca wjazd do obszaru zabudowanego. Jego ważność nie kończy się na skrzyżowaniach. Odwołać go może jedynie znak D-43, identyczny, lecz różnica polega na tym, że jest przekreślony czerwoną linią.

Jaka prędkość za znakiem D-42? Często stanowi pułapkę na kierowców

Wraz z dniem 1 czerwca 2021 roku weszły w życie zmiany w przepisach. Zgodnie z nimi dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym została ujednolicona. Teraz niezależnie od pory dnia można jechać maksymalnie 50 km/h, o ile znak nie wskazuje innej wartości. Wcześniej Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie istniał podział: w godzinach nocnych można było jeździć 60 km/h, a w ciągu dnia 50 km/h.

Limity prędkości w obszarze zabudowanym mogą się jednak różnić. Warto więc zachować czujność i zwracać uwagę na znaki. Na większych ulicach w miastach często obowiązuje limit 70–80 km/h, z kolei w pobliżu szkół czy osiedli jest to zazwyczaj 30 km/h.

Znak D-42

W jakim przypadku traci się prawo jazdy? Kary są surowe

Przekroczenie prędkości to widmo nałożenia na kierowcę mandatu i dopisaniem do jego konta punktów karnych. Po uzyskaniu 24 punktów wiąże się to z utratą prawa jazdy. Wystarczą bowiem dwa wykroczenia, by osiągnąć ten limit. Po jego przekroczeniu konieczne jest ponowne zdanie egzaminu, a w razie niepowodzenia zapisanie się na ponowny kurs. Mandaty za prędkość w 2025 roku wynoszą:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych

Dodatkowo przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym skutkuje automatycznym zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące, niezależnie od przyjęcia mandatu. Kolejne naruszenia wydłużają okres zatrzymania do 6 miesięcy, a trzecie oznacza całkowitą utratę uprawnień.

