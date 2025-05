Jak usunąć naklejkę z szyby auta bez śladu? Sposób detailingowców, który zna tylko 1% kierowców

W myśl przepisów obowiązujących od września 2022 r., nie ma już obowiązku posiadania naklejki rejestracyjnej na przedniej szybie pojazdu. Posiadanie naklejki nie jest zatem konieczne, aby legalnie jeździć po drogach, jednak wiele pojazdów wciąż ją ma. Jak usunąć naklejkę z szyby? Usunięcie naklejki rejestracyjnej może się wydawać prostym zadaniem, jednak w rzeczywistości wcale takim nie jest. Takie naklejki zostały skonstruowane tak, aby po usunięciu uległy zniszczeniu i nie mogły być przeniesione na inny pojazd. Po ich odklejeniu na szybie mogą pozostawać nieestetyczne plamy z kleju. Czasem zdarza się, że próba usunięcia może się skończyć zarysowaniami. Co zrobić, aby tego uniknąć? Podpowiadamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Skoda Elroq RS. Elektryczny hot hatch w 2025 r.

Jak usunąć naklejkę z szyby samochodowej? Wykorzystaj do tego celu suszarkę

Warto wiedzieć, jak usunąć naklejkę z szyby samochodowej przy pomocy suszarki. Usunięcie nalepki przy wykorzystaniu ciepłego powietrza z suszarki jest bezpieczne i nieinwazyjne, jednak zimą warto zrobić to np. w garażu, aby uniknąć dużej różnicy temperatur między chłodną szybą a ciepłym powietrzem z suszarki.

Aby osiągnąć zamierzony efekt, należy strumień ciepła kierować nie tylko na samą naklejkę, ale też na obszar szyby bezpośrednio z nią sąsiadujący. Może być to proces długi, jednak warto być cierpliwym. Naklejkę delikatnie odrywamy, cały czas ogrzewając przylegający do niej obszar. Ewentualne pozostałości kleju można usunąć np. zmywaczem do paznokci.

Jak odkleić naklejki z szyby samochodu? Użyj alkoholu izopropylowego

Kolejnym bezpiecznym sposobem na to, jak odkleić naklejki z szyby samochodu, jest podważenie jej i usunięcie możliwie jak największej części. Naklejka rejestracyjna nie zejdzie w całości od razu, dlatego trzeba się liczyć z tym, że będziemy musieli usunąć wszelkie pozostałości ręcznie, aby nie pozostawiać brzydkiego śladu.

Tylko jak to zrobić? Mało, który kierowca zna ten trik. Skutecznym sposobem na pozbycie się resztek naklejki rejestracyjnej z szyby samochodu, jest użycie do tego celu alkoholu izopropylowego. Można nim nasączyć szmatkę i przecierać powierzchnię szyby. Izopropanol jest wykorzystywany do czyszczenia i odtłuszczania. Ze względu na to, że jest doskonałym rozpuszczalnikiem, znajduje szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in. farmaceutycznego, medycznego oraz motoryzacyjnego. Warto wiedzieć, że można go wykorzystywać także w domu, np. do czyszczenia luster.

Jak usunąć naklejki z szyby samochodowej przy pomocy skrobaka? Podpowiadamy

Jak usunąć naklejki z szyby samochodowej przy pomocy skrobaka? Skutecznym, aczkolwiek czasochłonnym sposobem na usunięcie naklejki rejestracyjnej z pojazdu, jest użycie ostrego skrobaka lub żyletki.

Przy usuwaniu naklejki za pomocą żyletki należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć bolesnych skaleczeń. Nie każdy wie, że ślady po kleju można usunąć za pomocą rozpuszczalnika lub benzyny ekstrakcyjnej. Wystarczy nanieść wybrany środek na bawełnianą ściereczkę i delikatnie pocierać w zabrudzonych miejscach. Praca przy użyciu skrobaka wymaga precyzji i cierpliwości, ale na pewno przyniesie oczekiwany rezultat.

Zobacz też: Przebycie całej trasy może zająć 21 dni. Jedzie się przez Polskę do Singapuru. Oto najdłuższe trasy kolejowe

Jak odkleić naklejki z szyby samochodowej? Przyda się nóż do tapet

Jak jeszcze można odkleić naklejki z szyby samochodowej? Podobnie, jak skrobak czy żyletka, skutecznym narzędziem do usuwania naklejki rejestracyjnej, może być także nóż do tapet. Używając ostrych przedmiotów do usuwania nalepki, należy uważać nie tylko na ryzyko bolesnego zranienia dłoni, ale także na ewentualne zarysowania szyby.

Kolejna kwestia, o której trzeba pamiętać to to, że usuwanie naklejki samochodowej przy wykorzystaniu narzędzi o ostrych krawędziach, pochłania dużo czasu. Jeżeli chcemy usuwać naklejkę rejestracyjną w ten sposób, to najlepiej zaplanować pracę w wolnym dniu.

Jak widać z powyższego, sposobów na to, jak usunąć naklejkę z szyby samochodowej jest co najmniej kilka. Każdy z nich wymaga dokładności, precyzji i delikatności, aby efekty naszej pracy były naprawdę zadowalające.

Masz naklejkę rejestracyjną na szybie? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.