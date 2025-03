Z pewnością przyśpieszają bicie serc prawdziwych fanów motoryzacji, lecz nie tylko. Kupno klasyka to więcej niż tylko cena i stan pojazdu. Ważne, by wiedzieć, gdzie szukać i jak ocenić wartość, tak by w przyszłości nie był jedynie źródłem kłopotów i wtopionych pieniędzy.

W jakie klasyki warto inwestować? Nie każdy to dobra inwestycja

Klasyczne auta z XX i z początku XXI wieku mają duszę, której czasem brakuje nowoczesnym modelom. Ich mechaniczne układy tworzą niepowtarzalny klimat, a jazda nimi pozwala poczuć, że maszyna naprawdę żyje. Kupno takiego modelu to często nie tylko realizacja pasji i spełnienie marzeń, lecz także potencjalnie opłacalna inwestycja. Aby by dobrze ulokować pieniądze, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników.

Auta z małym przebiegiem są bardziej pożądane, ponieważ oznaczają mniejsze zużycie mechaniczne. Im mniej kilometrów na liczniku, tym większa wartość pojazdu, zwłaszcza jeśli jest to ceniony model, jak BMW M3 E30 czy Mercedes 190E Evolution II. Rzadkość modelu. Samochody produkowane w limitowanych edycjach lub unikalnych wersjach szybciej zyskują na wartości. Przykłady to Porsche 964 Turbo czy BMW M1.

Samochody produkowane w limitowanych edycjach lub unikalnych wersjach szybciej zyskują na wartości. Przykłady to Porsche 964 Turbo czy BMW M1. Oryginalny stan. Największą wartość mają auta, które zachowały oryginalny lakier, wnętrze i mechanikę. Samochody poddane gruntownej renowacji mogą być wartościowe, ale tylko wtedy, gdy prace przeprowadzono zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami.

Największą wartość mają auta, które zachowały oryginalny lakier, wnętrze i mechanikę. Samochody poddane gruntownej renowacji mogą być wartościowe, ale tylko wtedy, gdy prace przeprowadzono zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami. Pochodzenie z rynku europejskiego. Modele przeznaczone na rynek europejski są często bardziej cenione niż ich amerykańskie odpowiedniki. Różnice mogą dotyczyć jakości wykonania, osiągów oraz szczegółów konstrukcyjnych, co wpływa na zainteresowanie kolekcjonerów.

Jak znaleźć klasyczny samochód? Zadbaj o odpowiednie źródło poszukiwań

Zanim zdecydujemy się na zakup, warto dokładnie przeanalizować rynek i wybrać model, który ma potencjał wzrostu wartości. Jeśli szukasz klasycznego auta, masz kilka opcji: sprzedawcy prywatni, aukcje stacjonarne oraz online, serwisy aukcyjne. Eksperci z carVertical wskazali modele, których wartość może wzrosnąć w najbliższych latach. Mogą więc okazać się dobrą inwestycją:

Mercedes-Benz 190 (W201),

Toyota MR2 (Mk1),

Mazda MX-5 Miata (NA),

Mitsubishi Lancer Evolution IV,

BMW M5 E34,

Honda S2000,

Volkswagen Phaeton,

Land Rover Discovery (Mk1),

Ford Puma,

Mercedes-Benz C63 AMG V8.

