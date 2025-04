W Polsce obowiązuje około 400 różnych znaków drogowych pionowych, a ich znajomość jest obowiązkiem każdego uczestnika ruchu. W przeciwnym wypadku narażają się nie tylko na mandat i punkty karne, lecz także mogą doprowadzić do wypadku. Choć zdecydowana większość nie stanowi problemu, niekiedy nawet z tymi z pozoru łatwymi i oczywistymi mogą pojawić się niejasności. Dlatego od czasu do czasu watro przypomnieć sobie ich dokładne znaczenie. Jak jest w przypadku zakazu skrętu w prawo oraz w lewo?

REKLAMA

Zobacz wideo Rowerzysto! Uważaj i poznaj znaki drogowe

Czy na zakazie skrętu można zawracać? Wielu kierowców zapomina o jednej zasadzie

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znaki zakazu to oznaczenia związane z ograniczeniem poruszania się pojazdów lub zabronieniem wykonywania pewnych manewrów. W Polsce większość z nich ma okrągły kształt z czerwoną ramką oraz czarnymi symbolami na białym tle (wyjątkiem są m.in. ośmiokątny znak z białym napisem "STOP" i zakaz wjazdu, gdzie jest czerwone tło i biały pasek, czy te, które odwołują dany zakaz). Wśród ich znajdziesz:

Znak B-21 , czyli zakaz skręcania w lewo i zawracania. Obowiązuje na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony. Jeśli go widzisz, możesz pojechać jedynie prosto lub skręcić w prawo.

, czyli zakaz skręcania w lewo i zawracania. Obowiązuje na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony. Jeśli go widzisz, możesz pojechać jedynie prosto lub skręcić w prawo. Znak B-22, czyli zakaz skręcania w prawo na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony. W takim wypadku możesz jedynie pojechać prosto, skręcić w lewo lub zawrócić.

Warto również wiedzieć, że znak z zakazem skręcania, który zostanie umieszczony w obrębie skrzyżowania, na przykład przy drodze dojazdowej, będzie dotyczył tylko najbliższej jezdni. Oznacza to, że jeśli takowa występuje, to już za nią, a na samym skrzyżowaniu, możesz skręcić.

Czy na zakazie skrętu można zawracać? Znaki drogowe. Fot. Martyna Niecko / Agencja Wyborcza.pl

Co oznacza zakaz skrętu z tym znakiem? Pokieruje, jak masz jechać

Znaki zakazu skrętu mogą występować z innymi tablicami. Przykładowo, możesz pod nimi znaleźć "nie dotyczy", co sprawia, iż wymienione tam pojazdy nie muszą się do niego stosować. Oprócz tego zdarza się, że pod znakiem B-21 możesz trafić na niebieską tablicę F-7, która pokazuje, w jaki sposób należy pojechać, jeśli chcesz dojechać do drogi po lewej stronie. Jest to znak uzupełniający, a dokładniej "sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo". Ma kwadratowy kształt, niebieskie tło, białe drogi oraz na nich poprowadzoną czarną strzałkę, która ma cię pokierować. Jak często odświeżasz bądź sprawdzasz zasady ruchu drogowego? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.