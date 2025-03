Czy można mieć tablice ''Młoda Para'' na rejestracji samochodu? Przepisy w tej kwestii są nieugięte

Czy można mieć tablice "Młoda Para" na rejestracji samochodu? Podpowiadamy, co na ten temat mówi prawo drogowe.

"Młoda Para" - rejestracja typowa dla sezonu ślubnego

Tablice rejestracyjne pojazdu to unikalny identyfikator, na który składa się ciąg liter i liczb. Bardzo często zdarza się, że w miejscu tablicy rejestracyjnej pojawia się nakładka z napisem ''Młoda Para''. To znak, że pojazdem przemieszczają się nowożeńcy, którzy właśnie wyruszają w jedną z najważniejszych podróży swojego życia. I choć dzień ślubu jest wypełniony szczęściem i radością, to czasem mogą pojawić się także łzy, wynikające nie tylko ze wzruszenia, ale także konsekwencji złamania kodeksu drogowego. Jakie to konsekwencje i za co? Sprawdźmy.

''Młoda Para'' - rejestracja. Prawo mówi jasno

Co grozi za napis ''Młoda Para'' na tablicach? Prawo mówi o tym wyraźnie, rejestracja musi być widoczna, aby pojazd mógł być zidentyfikowany. Można tutaj przytoczyć art. 60 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

pkt 2: ''Zabrania się (...) zakrywania (...) tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne''

pkt 3: ''Zabrania się (...) ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic''

Zasłanianie tablic rejestracyjnych jest wykroczeniem. Jakie konsekwencje grożą kierowcy? Zgodnie z taryfikatorem, kierujący takim pojazdem może zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł, a do jego konta może zostać przypisane aż osiem punktów karnych.

''Młoda Para'' - rejestracja. Mandat i konsekwencje dla kierowcy. Czy zawsze muszą być bolesne?

Wiemy już, jaki mandat grozi za rejestrację "Młoda Para" i jak widać z powyższego, prawo jest nieugięte, jeżeli chodzi o wszelkie próby zasłonięcia widoczności tablic rejestracyjnych.

Warto jednak wiedzieć, że jakiś czas temu w mediach społecznościowych dolnośląskiej policji został zamieszczony film, na którym funkcjonariusz wyjaśnia, co o tablicach typu "Para Młoda" czy "Nowożeńcy" mówi prawo, ale też podkreśla, że nie zawsze konsekwencje muszą być bolesne i cała sytuacja może się skończyć jedynie na pouczeniu.

