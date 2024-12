„Porusza nas sztuka” –dlaczego koniecznie trzeba odwiedzić ten zaskakujący świat

„Porusza nas sztuka” to coś więcej niż hasło. To idea, która przyświeca każdemu projektowi realizowanemu przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To zaproszenie do świata, gdzie estetyka łączy się z emocjami, a dostęp do kultury staje się prawem każdego, a nie luksusem dla wybranych.



Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to nie tylko przestrzeń wystawiennicza – to miejsce, które redefiniuje sposób, w jaki doświadczamy sztuki. Budowla już stała się symbolem harmonii między funkcjonalnością, estetyką a wizją otwartości. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom architektonicznym, minimalistycznej formie i imponującym przeszkleniom, nowy budynek MSN to miejsce dialogu między sztuką, technologią i publicznością.