Ten flagowy SUV jest teraz lepszy niż kiedykolwiek. Bezpieczeństwo, niezawodność, hybrydy miękkie oraz plug-in, a przede wszystkim legendarny komfort w standardzie

Istotne zmiany zobaczymy w środku

Odświeżony wygląd nadwozia i ulepszony układ hybrydowy to nie koniec zmian. Jedną z ważniejszych nowości zauważymy w kabinie. Mowa o przeprojektowanej desce rozdzielczej, gdzie największą zmianą jest nowy ekran multimediów. Urósł on do przekątnej 11,2 cala i zobaczymy na nim nową odsłonę systemu infotainment, którą znajdziemy także w nowych modelach EX30 oraz EX90. Interfejs jest bardziej rozbudowany, ale oferuje także większą intuicyjność i łatwość obsługi oraz bardziej przejrzystą i atrakcyjną szatę graficzną. Wciąż jedną z najważniejszych zalet są wbudowane usługi Google. Oprócz tego, pod ręką mamy także do dyspozycji najczęściej używane funkcje, co przyspiesza wiele czynności.



Nowe Volvo XC90 otrzymało również przeprojektowany tunel środkowy, gdzie korzystniej rozdysponowano miejsce, przesuwając ładowarkę indukcyjną, a tym samym wygospodarowując więcej przestrzeni na uchwyty na kubki. Odświeżono także wygląd kratek nawiewów oraz wprowadzono do oferty nowe opcje tapicerek.