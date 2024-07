IONIQ 5N otrzymał od TopGear nagrodę „Samochód Roku 2023”. Wiele redakcji z entuzjazmem opisywało pierwsze wrażenia za kierownicą tego potwora. Skąd te zachwyty? Sama moc 650 KM to nie wszystko. To raczej sposób jej oddawania. IONIQ 5 N ma tryb driftu, może też udawać pracę ośmiostopniowej skrzyni biegów i strzał ze sprzęgła. Ma naprawdę sportowe zawieszenie i hamulce. On zabiera kierowcę w świat prawdziwego sportu motorowego. I tak jak jego poprzednicy: i30 N i i20 N – ma szansę stać się w przyszłości pożądanym klasykiem.

Gama modelowa Hyundai N rośnie w siłę

Submarka N powstała z miłości do sportów motorowych. Modele N drastycznie różniły się od swych spokojniejszych odmian, którymi ludzie dojeżdżali do pracy i podwozili nimi dzieci do szkoły. Obecnie modele i20, i30 i KONA N już odeszły do historii. IONIQ 5 N przejął schedę i zrobił to nadspodziewanie dobrze. Ma usztywnione nadwozie, spojlery i zderzaki z dużymi wlotami powietrza, kute felgi z logo N, zintegrowane trójkątne światło STOP i czerwone zaciski hamulcowe. IONIQ 5N to ważny krok marki w elektryfikacji pojazdów o sportowych parametrach. „Po raz pierwszy prowadzę pojazd elektryczny, który potrafi driftować” – skomentował 5N światowej sławy kierowca wyścigowy Keiichi „DK” Tsuchiya. To możliwe dzięki funkcji N Drift Optimizer.



