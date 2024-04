Poznaj innowacyjną technologię skóry rekina w oponach Uniroyal RainSport 5. Podróżuj bezpiecznie nawet w deszczowych warunkach

Dlaczego jazda w deszczu jest wyzwaniem dla opon i kierowcy?

Jazda samochodem w deszczu nie należy do przyjemnych. Śliska nawierzchnia i ograniczona widoczność sprawiają, że nawet doświadczeni kierowcy czują się mniej pewnie za kierownicą. Głównym problemem jest mniejsza przyczepność niż na suchej drodze. Tę różnicę najlepiej pokazują testy długości drogi hamowania auta osobowego na letnich oponach w zależności od warunków pogodowych:

• przy prędkości 30 km/h droga hamowania na suchej nawierzchni wynosi 13 metrów a na mokrej 18 metrów,

• przy prędkości 50 km/h to odpowiednio 26 i 40 metrów,

• przy prędkości 90 km/h to odpowiednio 66 i 108 metrów.



W każdym z analizowanych przypadków wyhamowanie samochodu na mokrym podłożu wymaga ponad 50% dłuższego dystansu. W przypadku opon całorocznych ta różnica może być jeszcze większa.



Kolejnym zagrożeniem jest zjawisko aquaplaningu. Powstaje ono, gdy ciśnienie hydrostatyczne wody jest większe od nacisku opony na nawierzchnię. Między oponą a jezdnią powstaje tzw. klin wodny. Bieżnik nie jest w stanie skutecznie odprowadzić wody spod koła. W efekcie opona traci kontakt z nawierzchnią, a samochód sterowność. Auto wpada w poślizg i zaczyna „pływać”. Utrata kontroli nad pojazdem najczęściej występuje podczas wjazdu w kałużę przy dużej prędkości. Ryzyko poślizgu wzrasta, jeśli nagromadzona woda jest dodatkowo zanieczyszczona olejami lub solą drogową.