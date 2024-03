Wersja Prestige od 207 900 zł

Co wyróżnia wersję Prestige? Zacznijmy od 18-calowych felg, które podkreślają dynamiczny charakter nadwozia. Idąc dalej, w pełni LED-owe światła główne oraz światła do jazdy dziennej. W środku natomiast znajdziemy 12,3-calowy ekran z systemem multimedialnym Toyota Smart Connect z nawigacją, która będzie pomocna zarówno w trybie offline, jak i online. Nie musimy pamiętać o kablu do naszego smartfonu, bo naładujemy go bezprzewodowo. Nie musimy także obawiać się o komfort termiczny, bo znajdziemy tutaj dwustrefową klimatyzację automatyczną, a także podgrzewane fotele i kierownicę. Podgrzewane są również wycieraczki przedniej szyby, dzięki czemu zimą nie będą przymarzać do szyby ani nie będą gromadziły śniegu i lodu. Na koniec, zostawiamy elektrycznie podnoszoną i opuszczaną klapę bagażnika.



Za Toyotę bZ4X w wersji Prestige z napędem na przednie koła zapłacimy 207 900 zł. Wersja z napędem XMODE kosztuje teraz 221 900 zł. W przypadku Leasingu KINTO ONE z dopłatą z programu “Mój Elektryk” miesięczna rata netto może wynosić 1 558 zł netto, a w leasingu konsumenckim 1 916 zł brutto.

Wersja Executive od 228 900 zł

Co otrzymujemy dodatkowo, wybierając wersję Executive? W jej przypadku felgi mają aż 20-cali i świetnie się prezentują. Nadwozie jest dwukolorowe, a do środka wpada sporo światła za sprawą panoramicznego dachu. Fotele obszyte są syntetyczną skórą, a do tego w przednim rzędzie są wentylowane. Znajdziemy tu także więcej nowoczesnych technologii. Mowa o zaawansowanym asystencie parkowania Toyota Teammate Advanced Park, systemie kamer 360 stopni, a także o układzie monitorowania martwego pola i kamerze monitorującej skupienie kierowcy.



Za Toyotę bZ4X w wersji Executive z napędem na przednie koła zapłacimy 228 900 zł, a wersja z napędem XMODE kosztuje teraz 242 900 zł. W przypadku Leasingu KINTO ONE z dopłatą z programu “Mój Elektryk” miesięczna rata netto może wynosić 1 883 zł netto, a w leasingu konsumenckim 2 315 zł brutto.



Kupując Toyotę bZ4X z wyprzedaży rocznika 2023 za każdy razem otrzymacie bezpłatnie kabel do ładowania (Typ 2) o długości 7,5 metra wraz z pokrowcem, a także komplet dywaników welurowych i nakładek progowych.