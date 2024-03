Bezkonkurencyjny miejski crossover klasy premium. Bogate wyposażenie w standardzie w ofercie specjalnej, jakiej nie było

W dłuższej trasie system utrzyma samochód na swoim pasie ruchu, wykryje znaki drogowe oraz przypomni kierującemu o przerwie, która poprawi jego samopoczucie, a więc także, bezpieczeństwo.



W nowym LBX znajdziemy także wiele systemów, które do tej pory były zarezerwowane tylko dla topowych modeli. Dla przykładu LBX z pakietami Comfort i Safety od 152 900 zł posiada wyposażenie wzbogacone o między innymi:

- system zapobiegający otwarciu drzwi w razie ryzyka kolizji (SEA)

- system monitorowania martwego pola (BSM)

- system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

- system ochrony przeciwzderzeniowej z monitorowaniem kierowcy (PCS+D)

- układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)

- tylne lampy z sygnalizacją gwałtownego hamowania wykrywające nadjeżdżający z tyłu pojazd (FHL)

- wewnętrzne i zewnętrzne lusterko elektrochromatyczne

- spryskiwacz kamery cofania



Czas na stylistykę. Projektanci zadbali o wiele nawiązań do innych modeli japońskiej marki. Ostra linia świateł Full LED L-Shape oraz kształt atrapy chłodnicy nadają dynamizmu przedniej części samochodu.



Na pierwszy plan wysuwają się adaptacyjne reflektory (są dostępne opcjonalnie), czyli dostosowują wiązkę światła do warunków panujących na drodze dopasowując natężenie oświetlenia do innych uczestników ruchu.



W nowym LBX charakterystyczne zaakcentowane przez designerów nadkola skrywają, co jest charakterystycznie dla segmentu crossoverów, felgi o średnicy 17 lub 18 cali, w zależności od wersji wyposażenia. W wersjach Emotion oraz Cool możemy także skonfigurować nadwozie dwukolorowe.



Tylna część stylistycznie nawiązuje do swojego większego brata, czyli Lexusa NX. Listwa LED poprowadzona przez całą długość samochodu wygląda nowocześnie i poszerza wizualnie nadwozie. Duże powierzchnie przeszklone zapewniają lepszą widoczność, podobnie jak kamery cofania, które docenimy w szczególności podczas gorszej pogody. Klapa bagażnika skrywa przestrzeń 332 Litrów licząc do półki lub 402 litrów licząc do dachu w wersji z napędem na przednie koła. Z powodzeniem pomieści codzienne zakupy oraz bagaże na weekendowe wyjazdy poza miasto.



Ciekawostką są także elektroniczne klamki. To rozwiązanie zastępuje dobrze znaną klamkę drzwi i jest umiejscowione przy podłokietniku w drzwiach. Z zewnątrz system pozwoli na otwarcie drzwi, gdy wykryje, że kierowca lub pasażer mają przy sobie inteligentny kluczyk.