Piąta generacja kultowego już Priusa to rewolucyjny model, który wniósł sporo świeżości do świata modeli japońskiego koncernu. Nie tylko pod względem designu, który stał się znacznie atrakcyjniejszy i dynamiczniejszy, ale także pod względem napędu hybrydowego typu plug-in, który jest znacznie mocniejszy niż w poprzednich generacjach.

Hybryda piątej generacji ma spory zapas mocy nawet na samym prądzie

Nowy Prius zarówno wygląda dynamicznie, jak i rzeczywiście jest samochodem o dynamicznym charakterze i prowadzeniu. W całej historii tego modelu jest to zdecydowanie najszybsza generacja. Napędza ją układ hybrydowy plug-in piątej generacji, który zapewnia przyspieszenie do pierwszej setki w 6,7 sekundy. Pod maską znajdziemy tutaj wydajny 2-litrowy silnik benzynowy, który rozwija 152 KM. Może on przekazywać napęd na koła, a także służyć jako generator prądu. Połączony jest z silnikiem elektrycznym, którego moc to imponujące 162 KM. Nietrudno więc wywnioskować, że sam napęd elektryczny pozwala na bardzo sprawne poruszanie się, zwłaszcza w miejskich warunkach. Jak to zawsze ma miejsce w samochodach hybrydowych, wyjściowa moc układu nie jest algebraiczną sumą mocy obu źródeł napędu i w przypadku nowego Priusa wynosi ona 223 KM. To niemal dwukrotnie więcej niż w przypadku poprzedniej generacji Priusa Plug-In Hybrid, którego moc wynosiła 122 KM.

Dynamiczny charakter to nie tylko zasługa mocnego i wydajnego napędu, ale także całej konstrukcji auta. Osadzone na nowej platformie GA-C nadwozie zachowuje bardzo dużą sztywność, a umieszczenie baterii pod tylnymi siedzeniami i obniżenie zbiornika paliwa powoduje, że środek masy położony jest nisko. Wynikiem tego jest znakomite i stabilne prowadzenie w zakrętach, które docenią wszyscy miłośnicy jazdy.