Zadbaj o stan samochodu

Szeroko rozumiany stan samochodu będzie odgrywał ważną rolę na śliskiej nawierzchni. Sprawny układ hamulcowy to oczywiście podstawa. Warto skontrolować jego stan przed zimą w serwisie lub na stacji diagnostycznej. Samodzielnie możemy za to sprawdzić poziom płynu hamulcowego. Pamiętajmy także, że warto go co jakiś czas wymieniać. Powinniśmy także zwrócić uwagę na kondycję naszych świateł. Zimą szybko zapada zmrok, a sprawne światła pozwalają wcześniej zauważyć przeszkodę i rozpocząć hamowanie w odpowiedniej odległości. Zadbajcie o skrobaczkę do szyb i szczotkę do odśnieżania, a także upewnijcie się, że w zbiorniku macie nalany zimowy płyn do spryskiwaczy. To oczywiście zupełne podstawy, ale wierzcie nam, że wielu kierowców o nich zapomina.

Obserwuj, przewiduj i zapobiegaj

Zamiast reagować na awaryjną sytuację, lepiej jest spróbować jej zapobiec. Wydłużona droga hamowania powinna zmusić nas do wykorzystywania wyobraźni i przewidywania tego, co może stać się na drodze. Do tego wymagana jest uważna obserwacja. Samochód na pasie rozbiegowym, pieszy idący w kierunku przejścia, pojazd, który próbuje włączyć się do ruchu, czy migające zielone światło dla pieszych (prawdopodobnie oznaczające, że za chwilę dla nas zapali się sygnał żółty) – takie elementy powinny zapalić w głowie lampkę ostrzegawczą i wzmóc naszą ostrożność.

Zmniejsz prędkość i zachowaj dystans

Droga hamowania jest wprost proporcjonalna do kwadratu prędkości i odwrotnie proporcjonalna do iloczynu współczynnika przyczepności i przyspieszenia ziemskiego. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze to, że droga hamowania z 60 km/h nie będzie dwa razy dłuższa od drogi hamowania z 30 km/h, lecz cztery razy dłuższa. Po drugie, współczynnik przyczepności mokrej nawierzchni jest zwykle o połowę mniejszy od suchej, a na śniegu jest jeszcze niższy. Tak dochodzimy do tego, że śnieg znacząco wydłuża drogę hamowania. Niby oczywista oczywistość, ale zdaje się, że kierowcy i tak pozwalają sobie to ignorować. Zmniejszając prędkość oraz zwiększając odległość od poprzedzających samochodów, dajemy sobie znacznie więcej miejsca na zatrzymanie auta.