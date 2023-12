Kamera w samochodzie-o takiej jeszcze nie słyszeliście. Nie pomoże w parkowaniu, ale zamieni auto w mobilne biuro

Z zaciekawieniem przyglądamy się zmianom i nowościom w świecie motoryzacji, choć można odnieść wrażenie, że wszystko zostało już wymyślone. Obserwujemy rozwój e-mobilności, samochody są coraz bardziej wszechstronne pod względem właściwości jezdnych, a nad bezpieczeństwem czuwają coraz bardziej zaawansowane systemy. To wszystko jednak już znamy i czekamy głównie na udoskonalenia i rozszerzenie działania. Umieszczenie kamery w samochodzie to także żadna nowość. Od ponad dekady możemy ją znaleźć praktycznie w każdym modelu. Nowsze samochody wyposażone są w systemy kamer dookólnych oraz układy przetwarzające obraz w taki sposób, aby w rezultacie otrzymać widok wokół całego pojazdu. Jeśli pójdziemy o krok dalej, to kamera umieszczona w kabinie pojazdu także nie będzie nowością, bo od kilku lat w niektórych pojazdach stosuje się takie rozwiązania, aby monitorować koncentrację kierowcy. A jednak Mercedes-Benz umieścił kamerę w samochodzie, udowadniając jednocześnie, że wciąż można w ten sposób zrobić coś nowatorskiego.



Nowy Mercedes-Benz Klasy E to samochód, który śmiało można potraktować jako biznesową wizytówkę. Jest elegancki, dostojny, nowoczesny. Innymi słowy, potrafi zrobić dobre wrażenie. Nie zapominajmy jednak o wirtualnych spotkaniach, które są dużą wygodą, ale potrafią solidnie zepsuć szyk dnia. Czy nie zdarzyło wam się nigdy dołączać na spotkanie w samochodzie, bo akurat byliście w drodze? W nowej Klasie E od teraz będzie to bardzo wygodne, dzięki fabrycznej kamerze do wideokonferencji i możliwości korzystania z różnych aplikacji do spotkań online. Nowoczesne wnętrze pojazdu może stać się mobilnym biurem i salą wideokonferencyjną. Kamera to tylko jeden z licznych elementów nowoczesnego systemu MBUX, który znajdziemy na pokładzie. To prawdziwe centrum zarządzania pojazdem, które oferuje rozrywkę na najwyższym poziomie.