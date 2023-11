Komfort, luksus i bezpieczeństwo. A to wszystko otoczone sztuczną inteligencją. Nowa Klasa E zrobi furorę

Komfort na najwyższym poziomie

Komfort to jedno z podstawowych wymagań stawianych limuzynie, a nowa Klasa E wiedzie w tej kategorii prym. To duża zasługa zawieszenia. Domyślnie to czterowahaczowa konstrukcja z przodu oraz pięciowahaczowa konstrukcja z tyłu. Zapewniają one precyzyjne prowadzenie kół i doskonałą stabilność. Co ważne z punktu widzenia komfortu, na obu osiach sprężyny i amortyzatory nie biorą udziału w prowadzeniu kół, dlatego zawieszenie z odpowiednią wrażliwością reaguje na zmiany stanu nawierzchni. Ramy pomocnicze przedniej i tylnej osi izolują zawieszenie oraz nadwozie od wibracji i hałasów.



Najwyższy poziom komfortu zapewnia jednak opcjonalne zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC. Kolumny pneumatyczne i adaptacyjne amortyzatory z bezstopniową regulacją tłumienia bardzo dobrze wykonują swoją pracę i neutralizują niedoskonałości dróg, pozwalając pasażerom na pokładzie na jazdę w najwyższym komforcie. Pneumatyczne zawieszenie nieustannie dba także poziomowanie pojazdu, aby pod wpływem obciążenia nie zmieniała się odległość podwozia od nawierzchni. W razie potrzeby można także regulować prześwit.