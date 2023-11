Mercedes znowu to zrobił. Ten samochód to jak spojrzenie w przyszłość

Nowy poziom efektywności

Układy napędowe nowej Klasy-E to odpowiedź nie tylko na wymagania stawiane przez środowisko, ale także na oczekiwania kierowców, którzy oczekują coraz większej wydajności oraz atrakcyjnego stosunku dynamiki do zużycia paliwa. Z tego powodu oprócz klasycznych napędów, aż połowa wersji napędowych to hybrydy typu plug-in czwartej generacji. Niemiecka marka naprawdę solidnie dopracowała tę technologię, oferując bardzo korzystne parametry dotyczące zasięgu i dynamiki podczas jazdy wykorzystując wyłącznie napęd elektryczny.



Już podstawowa odmiana E 300 e oferuje doskonałą moc systemową na poziomie 313 KM oraz świetny czas przyspieszenia do 100 km/h wynoszący 6,4 sekundy. Zasięg na prądzie wynosi tutaj od 97 do 115 kilometrów wg WLTP. Pod kątem tego parametru to najbardziej wydajny układ napędowy, ale oba kolejne mają do zaoferowania niewiele mniej. Wersja E 300 e 4MATIC to oczywiście niemal identyczny układ napędowy z tą różnicą, że moment obrotowy może trafiać na wszystkie koła. To wydłuża sprint do setki zaledwie o 0,1 sekundy, a także nieco podnosi średnie zużycie paliwa oraz energii. Imponująco przedstawia się mocniejsza hybryda ładowana z gniazdka o oznaczeniu E 400 e 4MATIC o systemowej mocy sięgającej 381 KM i momencie obrotowym równym 650 Nm. Prędkość maksymalna tej wersji wynosi 250 km/h a sprint do setki zajmuje zaledwie 5,3 sekundy. Co zaskakujące, średnie zużycie energii oraz paliwa utrzymuje się dokładnie na tym samym poziomie co w słabszej odmianie z napędem na cztery koła. Co to oznacza w praktyce? Mocniejszy układ nie będzie zużywał większych ilości energii ani paliwa, jeśli nie będziemy wykorzystywać jego potencjału.